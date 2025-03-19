Solveig Sørbø – bilde fra Heroin Chic

Komponist Solveig Sørbø står bak operaen «Heroin Chic», basert på romanen ved samme navn av Maria Kjos Fonn. Kjos Fonn har også bidratt i arbeidet med librettoen til operaen. «Heroin Chic» er en sterk historie, med rusmisbruk og dødslengsel, mørke drifter og dunkle understrømmer i menneskesinnet, og søndag 23. mars kan du se de første levende bildene fra operaen og høre mer om den fra skaperne.(Foto: Hans Petter Mæhle)

AktueltKunstmusikk

Ballade på Parkteatret: Opera-premiere, musikkvideovisning og minikonsert søndag 23. mars

Publisert
19.03.2025
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn snakker om operaen «Heroin Chic». Rockemusiker Henning Andersen spiller utvalgte låter. Og vi viser et godt knippe nye musikkvideoer på skjermen.

Søndag 23. mars kl. 19.00 er det duket for den fjerde utgaven av Ballade video på Parkteatret i Oslo. Vi har hatt fullt hus på de tre første kveldene, der et interessert og kyndig publikum får med seg det beste av norske musikkvideoer om dagen. Alt sammen helt gratis.

Sist gang hadde vi Egil Olsen som gjest. Han fortalte om sin nyeste video, og gjorde også en flott intimkonsert sammen med Amanda O. Storaunet.

Det var så vellykket at vi og Parkteatret gjerne fortsetter med konseptet. Det betyr at vi denne gangen får besøk av Henning Andersen, som vil spille tre låter etter videovisningen. Og også fortelle litt om sin nyeste video, sammen med regissør Leo Cittadella fra Pengu Productions.

Den sistnevnte er en anerkjent filmmaker fra action sport-miljøet. Sjekk gjerne noen av arbeidene hans på denne siden.

Henning Andersen i musikkvideoen «Young People Dying», som du kan se under videovisningen på Parkteatret søndag. (Foto: Leo Cittadella)

Samtidig inviterer vi på premiere på de første levende bildene fra den nye operaen «Heroin Chic». Dette materialet er hentet fra verdenspremieren for konsertversjonen under festivalen Classix i den rumenske byen Iasi, som fant sted i slutten av februar.

«Heroin Chic» er basert på den kritikerroste romanen av samme navn, skrevet av Maria Kjos Fonn. Hun har også samarbeidet med komponist Solveig Sørbø på librettoen til operaen.

Maria Kjos Fonn, forfatter og librettist. (Foto: Agnete Brun)

Vi får besøk av begge på scenen, der de forteller litt om veien frem mot det som forhåpentlig blir en helt eksepsjonell operaforestilling.

Også dirigent Hans Petter Mæhle vil være til stede på Parkteatret. Det håper vi at du også får lyst til å være. Vi begynner som alltid klokken 19 – og det er lurt å finne seg en plass litt tidlig.

I tillegg til konserten og intervjuene vil vi som vanlig vise et godt utvalg av de mest spennende norske musikkvideoene om dagen.

Følg også arrangementet på Facebook.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Ballade VideoHenning AndersenMaria Kjos FonnmusikkvideoermusikkvideovisningOperaparkteatretSolveig Sørbø

Relaterte saker

Egil Olsen

Ballade video på Parkteatret søndag

Søndag 23. februar byr vi på ti supre norske videoer fra den siste tiden. Og en helt spesiell minikonsert med...

Still fra musikkvideoen Loungemeister (Purple Moss Computer Version) til Ugress

Ballade video: Ny runde på Parkteatret søndag

Vi viser ti aktuelle videoer fra den siste tiden på Parkteatret i Oslo søndag 12. januar kl. 19.00, og byr...

Witch Club Satan fresh blood, fresh pussy Stian Andersen

Ballade og Parkteatret viser musikkvideoer

Søndag 24. november starter vi Ballade video på Parkteatret i Oslo – visning av musikkvideoer på storskjerm i god kaféatmosfære.

HenningAndersen dokufilm folk 2

Flere satser på musikkdokumentar i Norge. Henning Andersen er en av dem.

Rockumentaryen «Håp i Amerika» er et forsøk på å finne håp i mørket gjennom musikken.

Henning Andersen og Bernie Sanders i USA – november

Ballade video: Da Henning møtte Bernie Sanders

Ti videoer, fire premierer. Si god desember til Matterhorn, Henning Andersen, Sylvaine, Jacob Holm-Lupo, Beharie, Iglo, Manuela Hofer, Thea &...

Flere saker

Hanne Hukkelberg

Tre kvinner som inntar musikkprodusentrollen

– Om det er slik at kvinnene føler seg som hobbyprodusenter i forhold til menn, er det kanskje kun følelsen...

Jørund Fluge Samuelsen BERLIN

Vant Harpa: – Føler at jeg har rana banken!

– Jeg er veldig veldig glad, og veldig veldig overrasket og veldig sjokka, egentlig. Jeg føler på en måte at...

Cellist Natalia Orlowska frå duoen Natalia Orlowska og Bartosz Sosnowski

Inn i den klassiske musikken

Mønstringa Arena klassisk hadde 200 søkjarar på sine 20 showcaseplassar. Mykje klassisk musikk vil ut i verda – og på...