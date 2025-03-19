Ballade på Parkteatret: Opera-premiere, musikkvideovisning og minikonsert søndag 23. mars

Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn snakker om operaen «Heroin Chic». Rockemusiker Henning Andersen spiller utvalgte låter. Og vi viser et godt knippe nye musikkvideoer på skjermen.

Søndag 23. mars kl. 19.00 er det duket for den fjerde utgaven av Ballade video på Parkteatret i Oslo. Vi har hatt fullt hus på de tre første kveldene, der et interessert og kyndig publikum får med seg det beste av norske musikkvideoer om dagen. Alt sammen helt gratis.

Sist gang hadde vi Egil Olsen som gjest. Han fortalte om sin nyeste video, og gjorde også en flott intimkonsert sammen med Amanda O. Storaunet.

Det var så vellykket at vi og Parkteatret gjerne fortsetter med konseptet. Det betyr at vi denne gangen får besøk av Henning Andersen, som vil spille tre låter etter videovisningen. Og også fortelle litt om sin nyeste video, sammen med regissør Leo Cittadella fra Pengu Productions.

Den sistnevnte er en anerkjent filmmaker fra action sport-miljøet. Sjekk gjerne noen av arbeidene hans på denne siden.

Samtidig inviterer vi på premiere på de første levende bildene fra den nye operaen «Heroin Chic». Dette materialet er hentet fra verdenspremieren for konsertversjonen under festivalen Classix i den rumenske byen Iasi, som fant sted i slutten av februar.

«Heroin Chic» er basert på den kritikerroste romanen av samme navn, skrevet av Maria Kjos Fonn. Hun har også samarbeidet med komponist Solveig Sørbø på librettoen til operaen.

Vi får besøk av begge på scenen, der de forteller litt om veien frem mot det som forhåpentlig blir en helt eksepsjonell operaforestilling.

Også dirigent Hans Petter Mæhle vil være til stede på Parkteatret. Det håper vi at du også får lyst til å være. Vi begynner som alltid klokken 19 – og det er lurt å finne seg en plass litt tidlig.

I tillegg til konserten og intervjuene vil vi som vanlig vise et godt utvalg av de mest spennende norske musikkvideoene om dagen.

