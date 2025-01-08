Ballade video: Ny runde på Parkteatret søndag

Vi viser ti aktuelle videoer fra den siste tiden på Parkteatret i Oslo søndag 12. januar kl. 19.00, og byr på både musikkvideo-premierer og gjester.

I november ifjor innledet Ballade et samarbeid med utestedet Parkteatret på Grünerløkkka i Oslo. Da viste vi for første gang aktuelle norske musikkvideoer med både artister, plateselskaper og faste lesere til stede i kaffeen. Dette ble en stor suksess med fullt hus og god stemning.

Videoene vises på storskjerm med god lyd. Både Ballade-redaktør Guro Kleveland og Ballade video-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen kommer til å være til stede, og vil stå for introduksjoner av videoene. Nytt denne gangen er at vi også inviterer en artist og regissør til å snakke litt om sitt verk.

Denne gangen viser vi ti videoer, slik at programmet varer rundt en time. Det er gode muligheter for å innta både forfriskninger og mat i baren.

Vi kan ikke avsløre hvilke videoer som skal rulle over skjermene, men kan røpe at tre av dem blir vist for første gang i Ballade-regi.

Dette arrangementet finner sted søndag 12. januar kl. 19.00. Dere vil få se og høre noe helt nytt, men også noe fra året som gikk. Og så vil det altså dukke opp spennende gjester.

Sist bød vi på et program som inneholdt ferske toppvideoer med Mayflower Madame, Emma Jensen, Yesterdaze, Onsloow, St. Niklas, Vaarin, Witch Club Satan og Torgeir Vassvik og Juhani Silvola. Vi tror denne søndagens program blir minst like bra, og håper du får lyst til å ta turen!

Du kan også lese litt mer på denne siden hos Parkteatret, og på Facebook-siden for arrangementet. Det er ellers begrenset med plasser, så vi anbefaler å komme litt tidlig.