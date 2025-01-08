Still fra musikkvideoen Loungemeister (Purple Moss Computer Version) til Ugress

Stillbilde fra musikkvideoen "Loungemeister (Purple Moss Computer Version)" av Ugress. Vi kan røpe såpass at denne videoen er blant dem som blir vist på Parkteatret søndag 12. januar kl. 19.00.(Foto: Gisle Martens Meyer)

AktueltMusikkhistorie

Ballade video: Ny runde på Parkteatret søndag

Publisert
08.01.2025
Skrevet av
- Red.

Vi viser ti aktuelle videoer fra den siste tiden på Parkteatret i Oslo søndag 12. januar kl. 19.00, og byr på både musikkvideo-premierer og gjester.

I november ifjor innledet Ballade et samarbeid med utestedet Parkteatret på Grünerløkkka i Oslo. Da viste vi for første gang aktuelle norske musikkvideoer med både artister, plateselskaper og faste lesere til stede i kaffeen. Dette ble en stor suksess med fullt hus og god stemning.

Videoene vises på storskjerm med god lyd. Både Ballade-redaktør Guro Kleveland og Ballade video-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen kommer til å være til stede, og vil stå for introduksjoner av videoene. Nytt denne gangen er at vi også inviterer en artist og regissør til å snakke litt om sitt verk.

Nok et stillbilde fra Ugress’ flotte musikkvideo «Loungemeister (Purple Moss Computer Version)». (Foto: Gisle Martens Meyer)

Denne gangen viser vi ti videoer, slik at programmet varer rundt en time. Det er gode muligheter for å innta både forfriskninger og mat i baren.

Vi kan ikke avsløre hvilke videoer som skal rulle over skjermene, men kan røpe at tre av dem blir vist for første gang i Ballade-regi.

Dette arrangementet finner sted søndag 12. januar kl. 19.00. Dere vil få se og høre noe helt nytt, men også noe fra året som gikk. Og så vil det altså dukke opp spennende gjester.

Sist bød vi på et program som inneholdt ferske toppvideoer med Mayflower Madame, Emma Jensen, Yesterdaze, Onsloow, St. Niklas, Vaarin, Witch Club Satan og Torgeir Vassvik og Juhani Silvola. Vi tror denne søndagens program blir minst like bra, og håper du får lyst til å ta turen!

Du kan også lese litt mer på denne siden hos Parkteatret, og på Facebook-siden for arrangementet. Det er ellers begrenset med plasser, så vi anbefaler å komme litt tidlig.

Ballade Videomusikkvideo-visningparkteatret

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

