Nynorsk messingkvintett og Ørjan Matre – FAIL TO THE CHIEF

(Foto: NyNorsk messingkvintett)

Fail to the Chief – en musikalsk kommentar til presidentvalget i USA

05.11.2024
Guro Kleveland- Red.

Komponist Ørjan Matre og NyNorsk Messingkvintett har satt sammen en musikalsk kommentar på tampen av den amerikanske valgkampen. Se musikkvideoen «Fail to the Chief» her!

Står USA på randen av totalt sammenbrudd? Blir det Donald Trump eller Kamala Harris som stikker av med seieren på tirsdag? Hva skjer hvis Trump vinner? Eller hva skjer hvis han ikke vinner?

– Ikke vet vi. Men vi i NyNorsk Messingkvintett ønsker likevel å bidra med en musikalsk kommentar til den amerikanske valgkampen i 2024, kommenterer musikerne til Ballade.

Musikkvideoen «Fail to the Chief» er basert på en fanfare som samtidskomponist Ørjan Matre skrev i 2017.
– Fanfaren ble skrevet kort tid etter at Donald Trump kom til makten første gang, som en kommentar til den surrealistiske utviklingen i verdenspolitikken, med USA i spissen, og er basert på USAs offisielle presidentfanfare «Hail to the Chief».

– Musikkvideoen ble spilt inn i forkant av presidentvalget i 2020, forteller Berger Færder fra NyNorsk Messingkvintett. – Men siden det politiske kaoset fortsatt gjør seg gjeldende også i årets valgkamp, ønsket vi å relansere «Fail to the Chief».

Musikk: Ørjan Matre
Regi: Tormod Fuglestad
Medvirkende: NyNorsk Messingkvintett og Jennifer Torrence, slagverk


MusikkvideoNyNorsk Messingkvintettørjan matrevalg i USA

