NyNorsk messingkvintett med Tora Augestad Hyllest til Ole Paus

Mezzosopran Tora Augestad (i midten, i rødt) og NyNorsk Messingkvintett urfremfører Marcus Paus’ nyeste verk, «Portrett i C – til min far på hans 75-årsdag», i tillegg til verket «Ingenting forsvinner» under lørdagens hyllestkonsert til Ole Paus under Nordlysfestivalen i Tromsø.(Foto: Carl. J. Asquini)

Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

28.01.2022
Guro Kleveland

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus’ 75-årsdag – bittelitt på forskudd.

I kveld starter Nordlysfestivalen i Tromsø, en ukeslang festival med konserter, teaterforestillinger, utstillinger, masterclasses/workshoper og samtaler på flere scener rundt om i nordlysbyen.

Lørdag arrangerer festivalen en forskuddsfeiring av Ole Paus’ 75-årsdag med et knippe kjente Paus-tekster i ny musikalsk innpakning. Visesangeren og sangdikteren Ole Paus fyller 75 år 9. februar.

Men allerede denne helgen vil mezzosopran Tora Augestad og NyNorsk Messingkvintett urfremføre Marcus Paus’ nyeste verk, «Portrett i C – til min far på hans 75-årsdag», som han har skrevet – slik tittelen forteller – til faren i anledning 75-årsjubileet. Det nye verket er basert på et utvalg sangtekster av Ole Paus, som Marcus Paus tolker og tonesetter på nytt.

NyNorsk Messingkvintett og Tora Augestad vil også fremføre Marcus Paus’ verk «Ingenting forsvinner» fra 2019 under konserten, med nyskrevne tekster av Ole Paus til musikk av Marcus Paus – som selv omtaler verket som «like deler gravskrift, bekjennelse, bønn og trussel.»

Nordlysfestivalen skriver på hjemmesidene sine om jubilanten og konserten «En hyllest til Ole Paus» at kanskje satt jubilanten selv «akkurat her i Tromsø da noen av tekstene ble skrevet», siden «Tromsø har en egen plass i hjertet til Ole Paus. Akkurat som han har en egen plass i våre hjerter.»

Nordlysfestivalens publikummere kan møte Ole Paus i samtale med journalist og forfatter Per Kristian Olsen før konserten lørdag kveld. Her er han som Årets Spellemann i 2013. (Foto: Tom Øverlie / NRK P3)

Konserten «En hyllest til Ole Paus» spilles på Verdensteatret i Tromsø lørdag 29. januar. Den folkekjære visesangeren og jubilanten Ole Paus er selv med på en forsnakk før konserten, kl. 19.30, da han møter journalist og forfatter Per Kristian Olsen til en samtale på scenen. Olsen har skrevet bøker om både krig og musikk, og er kanskje mest kjent for biografien om Pussycats og Norsk Rocks Historie.

Marcus Paus

Tonesetting av André Bjerke-dikt har gitt Marcus Paus varige mén

Det begynte med en forelskelse. 20 år etter er 11 sanger utgitt med Julie Kleive og Joachim Kwetzinsky.

Stillbilde fra Vilde&Ingas video til How Forests Think

Samtidsmusikk er ikke samtidsmusikk

DOBBELTANMELDELSE: To nye norske plater belyser avstanden mellom ytterpunktene i vår tids kunstmusikk; Vilde&Ingas «How Forests Think» og Marcus Paus’...

To titler fra Lawo anmeldes på Ballade.no denne uka

Heftige primalskrik og pastellfarget musikkbotanikk

KREVENDE/LEKENT: Alpaca spiller krevende Rehnqvist mens NyNorsk Messingkvintett leker seg med uhøytidelige miniatyrer på to nye utgivelser fra Lawo. Maren...

Nordlyset. Stillbilde fra Kajsa Baltos video Min máttuid rávvagat / The Advice from our Ancestors

Ballade video LXXIII: Forfedre under nordlyset

Åtte videoer, fem premierer. Kajsa Balto, Annette Gil, Spira, Ballrogg, 2 x NyNorsk Messingkvintett, Maria Norseth Garli og Jul i...

Tora Augestad er ute med nytt album, «Dialogues», med et utvalg favorittlåter framført av henne og 15 av hennes favorittmusikere,en og en av gangen, som i en rekke dialoger

40-årsgaven

Tora Augestad synger alt fra jazzklassikere, Henry Purcell, Schubert, Jan Eggum og Kari Bremnes på sin nye plate, «Dialogues».

