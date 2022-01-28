Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus’ 75-årsdag – bittelitt på forskudd.

I kveld starter Nordlysfestivalen i Tromsø, en ukeslang festival med konserter, teaterforestillinger, utstillinger, masterclasses/workshoper og samtaler på flere scener rundt om i nordlysbyen.

Lørdag arrangerer festivalen en forskuddsfeiring av Ole Paus’ 75-årsdag med et knippe kjente Paus-tekster i ny musikalsk innpakning. Visesangeren og sangdikteren Ole Paus fyller 75 år 9. februar.

Men allerede denne helgen vil mezzosopran Tora Augestad og NyNorsk Messingkvintett urfremføre Marcus Paus’ nyeste verk, «Portrett i C – til min far på hans 75-årsdag», som han har skrevet – slik tittelen forteller – til faren i anledning 75-årsjubileet. Det nye verket er basert på et utvalg sangtekster av Ole Paus, som Marcus Paus tolker og tonesetter på nytt.

NyNorsk Messingkvintett og Tora Augestad vil også fremføre Marcus Paus’ verk «Ingenting forsvinner» fra 2019 under konserten, med nyskrevne tekster av Ole Paus til musikk av Marcus Paus – som selv omtaler verket som «like deler gravskrift, bekjennelse, bønn og trussel.»

Nordlysfestivalen skriver på hjemmesidene sine om jubilanten og konserten «En hyllest til Ole Paus» at kanskje satt jubilanten selv «akkurat her i Tromsø da noen av tekstene ble skrevet», siden «Tromsø har en egen plass i hjertet til Ole Paus. Akkurat som han har en egen plass i våre hjerter.»

Konserten «En hyllest til Ole Paus» spilles på Verdensteatret i Tromsø lørdag 29. januar. Den folkekjære visesangeren og jubilanten Ole Paus er selv med på en forsnakk før konserten, kl. 19.30, da han møter journalist og forfatter Per Kristian Olsen til en samtale på scenen. Olsen har skrevet bøker om både krig og musikk, og er kanskje mest kjent for biografien om Pussycats og Norsk Rocks Historie.