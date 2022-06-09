Skolenes sangdag er landets største allsang-kor. I år forventer arrangørene rekord-deltakelse

Tirsdag 14. juni er det igjen, og endelig, vil mange si, klart for Skolenes sangdag. – Vi forventer å slå rekorden på 100 000 elever som synger sammen – samtidig, sier prosjektleder Gunhild Gåsvik.

I 2019 sang og danset rekordmange 100 000 elever sammen under Skolenes sangdag. Etter to års koronanedstengning er det mye som tyder på ny deltakerrekord, forteller prosjektleder for Skolenes sangdag, Gunhild Gåsvik i en pressemelding fra Musikk i skolen.

– Årets sangfest blir en fantastisk mulighet til å kjenne på fellesskap og sangglede. Det har elever og lærere virkelig fortjent etter to år med

korona-restriksjoner der sang og dans var mer eller mindre forbudt, sier hun.

– Skolenes sangdag er en gratis, nasjonal sangfest for elever i grunnskolen. Tirsdag 14. juni kl. 11.00 står barn og unge klare ved storskjermer landet rundt for å synge med under den direktesendte konserten i Oslo Konserthus, forklarer Gåsvik. – De har på forhånd øvd på både dansebevegelser og repertoaret, som strekker seg fra tradisjonelle folketoner og viser, til nyere låter og hits, og synger og danser i landets gymsaler, skolegårder og klasserom. Sammen skaper de landets desidert største allsang-kor!



Under den direktesendte allsang-konserten i Konserthuset synger over 1200 barn fra skoler i Oslo og omegn sammen med Oslo-Filharmonien under ledelse av dirigent Trond Husebø. Programleder er skuespiller og musikalartist Lena Kristin Ellingsen, og MGP juniorstjernen Dinaye er årets solist.

Arrangørene bak Skolenes sangdag 2022 er Musikk i Skolen i samarbeid med Oslo-Filharmonien og Krafttak for sang.