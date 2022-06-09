Skolenes sangdag

Skolenes sangdag, med skoleelever i full sving i Oslo Konserthus og Oslo-filharmonien som spiller opp til sangfesten. Tusenvis av skoleelever rundt om i hele landet følger allsang-konsert på direktesending i sin skolegård, gymsal eller klasserom, og synger og danser med etter innøvd materiale. (Foto: Musikk i skolen)

Skolenes sangdag er landets største allsang-kor. I år forventer arrangørene rekord-deltakelse

09.06.2022
- Red.

Tirsdag 14. juni er det igjen, og endelig, vil mange si, klart for Skolenes sangdag. – Vi forventer å slå rekorden på 100 000 elever som synger sammen – samtidig, sier prosjektleder Gunhild Gåsvik.

I 2019 sang og danset rekordmange 100 000 elever sammen under Skolenes sangdag. Etter to års koronanedstengning er det mye som tyder på ny deltakerrekord, forteller prosjektleder for Skolenes sangdag, Gunhild Gåsvik i en pressemelding fra Musikk i skolen.

– Årets sangfest blir en fantastisk mulighet til å kjenne på fellesskap og sangglede. Det har elever og lærere virkelig fortjent etter to år med
korona-restriksjoner der sang og dans var mer eller mindre forbudt, sier hun.

– Skolenes sangdag er en gratis, nasjonal sangfest for elever i grunnskolen. Tirsdag 14. juni kl. 11.00 står barn og unge klare ved storskjermer landet rundt for å synge med under den direktesendte konserten i Oslo Konserthus, forklarer Gåsvik. – De har på forhånd øvd på både dansebevegelser og repertoaret, som strekker seg fra tradisjonelle folketoner og viser, til nyere låter og hits, og synger og danser i landets gymsaler, skolegårder og klasserom. Sammen skaper de landets desidert største allsang-kor!

Under den direktesendte allsang-konserten i Konserthuset synger over 1200 barn fra skoler i Oslo og omegn sammen med Oslo-Filharmonien under ledelse av dirigent Trond Husebø. Programleder er skuespiller og musikalartist Lena Kristin Ellingsen, og MGP juniorstjernen Dinaye er årets solist. 

Arrangørene bak Skolenes sangdag 2022 er Musikk i Skolen i samarbeid med Oslo-Filharmonien og Krafttak for sang. 

 

Damekoret Viva

Landsfestivalen for kor: Lykken er å være i korbobla

Landsfestivalen for kor er en stor folkefest for korglade mennesker, og ble nylig avholdt i Trondheim. Claudia Bätcke rapporterer fra...

Skolenes sangdag

100 000 elever synger sammen

Onsdag er det igjen den årlige Skolenes sangdag, en feiring av sang i norsk skole.

Sangkor under Skolenes sangdag i Oslo Konserthus onsdag 12. juni

Maner til kamp for sangen

– Vi kan ikke skrive inn alt skolen skal drive med i læreplanene, mener utdanningsminister Sanner.

Laura Dobrowen

Sang i skolen: Kunnskapsministeren blander kortene

Ordet sang er ikke nevnt i ny overordnet del av læreplanen. Men hvorvidt det synges i klasserommet har alltid vært...

Kulturen står på spill. I forkant av valget har vi intervjuet stemmer fra feltet om hvilke saker de mener er de viktigste i 2025.

Kulturvalget 2025: Hvor brenner det, Flexi Aukan, Karl Vestli og Benedicte Maurseth?

I årets valg står kulturpolitikken høyere på agendaen enn på lenge. Hva skal til for å sikre et levende kulturliv...

Fra Norsk kompinistforening og Music Norways forleggerseminar

Rygger musikkforlagene inn i fremtiden?

Et møte med musikkforleggere både fra Norge og utlandet hos Music Norway gir inntrykk av et ikke ubetydelig behov for...

Eline Melgalvis, prorektor Dag Husebø og Morten Wensberg.

Dextra Musica gir støtte til dirigentprogrammet Opptakt

Dirigentprogrammet ved Universitetet i Stavanger mottok i dag en gave på 450.000 kroner fra sparebankstiftelsen.