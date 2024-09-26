3d48b6d5 3377 4cef 92a9 02bef0b60d69

Billedkunstner, aktivist og kulturformidler Hans Ragnar Mathisen/Elle-Hánsa mottar Kulturrådets ærespris etter over 50 års virke. På bildet holder han kart SÁBMI fra 1975. (Foto: Aslak Gaup/VG)

Kulturrådets ærespris for 2024: – Enorm betydning for kunst- og kulturfeltet.

26.09.2024
- Red.

– Kulturrådet er veldig glade for å kunne gi årets pris til en kunstner med et så stort og bredt virke som Hans Ragnar Mathisen, sier Sigmund Løvåsen, leder i Kulturrådet.

I sin begrunnelse for valget sier Kulturrådet blant annet:

«Vi vil løfte fram Hans Ragnar Mathisens store betydning som kunstner, kulturbærer og formidler. Gjennom 50 år har han satt preg på samisk, norsk og internasjonalt kunst- og kulturliv. For det samiske samfunnet har han vært en viktig byggende kraft. Han har bidratt til å sette Sápmi på kartet og formidle virkeligheten sett fra samisk ståsted. Hans kunstnerpraksis har hatt stor betydning for kunstnerkolleger i ulike miljøer og generasjoner. Fortsatt inspirerer han unge kunstnere som utforsker egne røtter.»

– Det er stort å bli anerkjent av Kulturrådet, jeg er veldig takknemlig. Jeg har jobbet så lenge og ikke tenkt på at jeg skal få priser for det. Jeg har jobbet med kultur siden jeg debuterte i 1969, og siden da har jeg kjørt på og gjort det som jeg synes er viktig innen kunsten, sier prisvinner Hans Ragnar Mathisen.

Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa får Kulturrådets ærespris for 2024. Her fra egen utstilling i Mo i Rana. (Foto: Ukjent/NTB)

LES OGSÅ om fjorårets ærespris: Elias Akselsen: – En oppreisning for hele romanifolket

Ga en forståelse av Sápmi gjennom sine kartarbeid
Elle-Hánsa er Hans Ragnar Mathisens samiske navn, og Keviselie er hans kunstnernavn. Mathisen har arbeidet innen en rekke kunstneriske uttrykk. Han har skapt unike kunstverk som tegninger, trykk, maleri og skulptur, og verk for reproduksjon og massedistribusjon, blant annet fotografi, kalendere og kart.

Han er kjent for å kombinere tradisjonelle samiske elementer med moderne uttrykk, og viser en dyp sammenheng mellom det personlige, poetiske og politiske. Hans arbeid for å bevare og utvikle samisk-historisk symbolikk har vært spesielt viktig.

LES OGSÅ: Vi snakker frigjøring av samisk kunst – på scenen

Noen av Mathisen mest kjente arbeid er kart over Sápmi. I 1974 begynte han å lage detaljerte kart som viste samiske bosettingsområder med historiske, samiske stedsnavn. Kartene var dekorert med portretter og tegninger av samiske symboler og landskap. Samlet er Mathisens kart et substansielt bidrag til en moderne samisk visuell kultur og identitet. Dette har vært svært viktig for å bygge en samisk identitet på tvers av landegrenser etter mange år med undertrykkelse. Et arbeid som bidro til at samene kunne se på seg selv som ett folk.

Serien «Rátkin Reinskilling Reindeer corral I-IV» på Harstad skole. Verk av Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa. (Foto: Ukjent/NTB)

Kunstnerskap og kollektivitet
Mathisen har gått på malerlinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) og studert maleri og grafikk ved Statens Kunstakademi. Karrieren begynte da han ble antatt på den regionale nordnorske kunstutstilling i Tromsø i 1969, før han stilte han ut ved Høstutstillingen i Oslo året etter.

I 1978 var Mathisen en av åtte unge kunstnere som stiftet Masi-gruppen (Mázejoavku), forløperen til Samisk kunstnerforbund. Gruppen representerte en ny og moderne retning innen samisk kunst, og fikk avgjørende betydning for utviklingen av samisk kultur- og kunstforståelse.

Han har besøkt urfolksgrupper blant annet i Canada, USA, Russland, India, New Zealand og Australia. Og han har åpnet opp for forståelse på tvers av kulturelle grenser og bidratt til at flere oppdager sin egen identitet og sitt eget språk.

– Mathisen kobler folk sammen gjennom kunsten sin og engasjementet sitt. Han er en viktig stemme for urfolks rettigheter og kultur både nasjonalt og globalt, sier Løvåsen.

LES OGSÅ: Samisk på kjent italiensk biennale

Mathisens kunst er kjøpt inn blant annet av Nasjonalmuseet, Sametinget og Nordisk ministerråd i København. Han har også mottatt en rekke priser, blant annet den samiske kunstprisen John Savio-prisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i 2021, og tidligere i år fikk han Rune Brynestads minnestipend – det mest prestisjetunge kunstnerstipendet i Norge. Han er i tillegg utnevnt til æreskunstner av Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino i 2015, og i 2022 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter.

LES OGSÅ: Samisk tromme kommer «hjem»

On the Edge av Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa. (Foto: Ukjent/NTB)

LES OGSÅ: Katarina Barruk: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

Om Kulturrådets ærespris
Kulturrådet har siden 1968 delt ut en ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Æresprisvinneren mottar 600 000 kroner og en løvestatuett utformet av billedhoggeren Elena Engelsen. Kulturrådet inviterer hvert år alle til å foreslå kandidater til æresprisen. I år kom det inn 85 nominasjoner. Kulturrådet takker for alle gode forslag som er kommet inn.

Tidligere prisvinnere inneholder en rekke kjente navn fra norsk kulturliv – her finner du hele listen.

Elias Akselsen

Elias Akselsen: – En oppreisning for hele romanifolket

– Denne prisen er en oppreisning for hele romanifolket. Elias Akselsen mottar Kulturrådets ærespris for å holde en diskriminert sangtradisjon...

Eris Egilsdatter / Ozas Riksscenen

Vi snakker frigjøring av samisk kunst – på scenen

Kan ullsjal i en konsert peke på sårene som må heles – etter at Norge påførte dem på samer og...

KATARINA.BARRUK REEPERBAHN 05 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

Katarina Barruk: – Språket gjør at jeg skiller meg ut

I forrige uke spilte hun på Reeperbahn-festivalen og i oktober står WOMEX for tur. Katarina Barruk skynder seg sakte når...

Länsmann Karlsen Lavre

Samisk på kjent italiensk biennale

Spiller på «utstillingsvindu» for ung, samisk musikk og kunst på Veneziabiennalen.

Gaovddis, tromma som nå offisielt blir gitt tilbake til samene etter at den overlevde sin eier som ble brutalt myrdet i kolonimaktas varetekt på 1600 tallet.

Samisk tromme kommer «hjem»

Omstridt samisk instrument er nå formelt på plass hos samene. Den heter forresten ikke runebomme, den heter goavddis.

Noter

Derfor ble det ikke opphavsperson

Ny åndsverklov skrotet den kjønnede betegnelsen opphavsmann. Men er det enkle, nye ordet virkelig helt ukomplisert?

Eir Vatn Strøm har laget plata Om jeg lar deg sove må du våkne.

Eir kliver musikalske skigarder på debutplate

Eir Vatn Strøm bygger regnbuebro mellom folketoner og elektronisk, eksperimentell pop.

Konferansier Lena Kristin Ellingsen og dansere i et av åpningsnummerne til Musikkteaterprisen

Vinnerne av Musikkteaterprisene 2019

Priser til Billy Elliot, Flashdance-hovedrollen og Per Christian Revholt.