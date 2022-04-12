Samisk på kjent italiensk biennale

Spiller på «utstillingsvindu» for ung, samisk musikk og kunst på Veneziabiennalen.

Riddu Riđđu tar med de unge samiske musikerne Emil Kárlsen, Lávre og Hildá Länsman for å feire The Sámi Pavilion på den 59. internasjonale kunstutstillingen La Biennale di Venezia. Det skriver Riddu Riđđu og de andre igangsetterne i en pressemelding til Ballade.

De tre artistene skal opptre på aabaakwad, et program ledet av urfolk som finner sted i Venezia som en del av den samiske paviljongens utvidede program. aabaakwad består av forestillinger, foredrag, poesi og musikk. Emil Kárlsen, Lávre og Hildá Länsman vil opptre på Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, hvor Jeremy Dutcher og Nading Rhapsody også opptrer.

Emil Kárlsen (23) er en sjøsamisk artist, musiker, låtskriver, produsent og skuespiller fra Storfjord i Nord-Troms. Lydbildet han skaper kjennetegnes av moderne bandfundament med melodiske vokaler og poetiske tekster, svøpt inn i klassiske strykere og snurrige soniske univers. Debutalbumet hans «Nagirvárrái», som betyr «til søvnens fjell» kom ut i fjor.

Hildá Länsman (28) er en jouigi, utøver av luohti, fra Ohcejohka i Nord-Finland. Hennes musikalske stil kombinerer tradisjonelle og moderne elementer, fremført av en unik, eterisk og klar stemme. Hun er frontfigur i flere kritikerroste samiske musikkgrupper: Solju, VILDÁ, Gájanas og et samarbeidsprosjekt med Tuomas Norvio.

Lávre Johan Eira (21) er fra Guovdageaidnu i Finnmark. Hans musikalske uttrykk er sterkt forankret i luohti, men samtidig universelt og nyskapende. Han skaper et atmosfærisk lydbilde som utforskes gjennom en spennende kombinasjon av luohti, meditative gitardroner og en mystisk lyrisk verden.

– Det er fantastisk å se at samisk kunst endelig får anerkjennelse fra kunstverdenen. Å oppleve disse tre artistene på konsert vil gi en ekstra dimensjon til samisk kultur og kunst, sier festivalsjef i Riddu Riđđu, Sandra Márjá West.

For første gang i historien forvandles den nordiske paviljongen i Venezia til ‘Den samiske paviljongen’, med et prosjekt på oppdrag fra Office for Contemporary Art Norway (OCA), sammen med Moderna Museet og Museum of Contemporary Art Kiasma / Det finske nasjonalgalleriet i Helsingfors, Finland, med de samiske kunstnerne Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna under den 59. internasjonale kunstutstillingen på La Biennale di Venezia i 2022. Denne transformasjonen av den nordiske paviljongen feirer kunsten og suvereniteten til urbefolkningen.

Konsertene til Hildá, Lávre og Emil Kárlsen er en del av det offisielle programmet til den samiske paviljongen og er kuratert av Riddu Riđđu. Partnere er OCA Norway, Music Norway og Sametinget i Norge.