Samisk tromme kommer «hjem»

Omstridt samisk instrument er nå formelt på plass hos samene. Den heter forresten ikke runebomme, den heter goavddis.

— Det er helt naturlig at trommen får sitt varige hjem på museet som den har en historisk tilhørighet til, og hvor den for øvrig har vært utstilt i mange år, sier Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemelding. Det skriver NTB.

– Goavddis er et samisk ord for denne type tromme laget av rikule, forteller direktør for Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger Jelena Porsanger. Rikule er en utvekst på trær.

– Det er snakk om at tromma innlemmes i museumssamling til vårt museum, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Vi hører under museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat, som ikke har noen samlinger som så, men er en paraplyorganisasjon for fire samiske museer i Vest-Finnmark og et Samisk kunstmagasin, forklarer Porsanger på epost til Ballade.no – og det er der tromma har vært de siste årene, men den skulle egentlig tilbake til København, før danskene sa «OK, fint nok».

Tromma ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene – forfølgelse av dem som de kristne makthaverne så på som annerledes og en trussel mot kristendommen – i 1691. Tromma ble sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

Siden 1979 har tromma vært tilbake på samisk jord ved det samiske museet i Karasjok (RiddoDuottarMuseat), men bare på utlånsavtalen som gikk ut 1. desember i fjor. I forbindelse med at fristen gikk ut, har flere norske politikere har engasjert seg i saken, og Norges kulturminister Anette Trettebergstuen har vært tydelig på at hun mener det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge.

Tromma var eid av Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en oval gjenstand kalt «Rune-Bomme». Med dette instrumentet hadde han «øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst», het det i tiltalebeslutningen, ifølge Ságat.

«Runebomma» som den feilaktig ble omtalt som (det er ikke runer, men gamle samiske tegn på den) ble konfiskert og sendt til København, mens Poulsen risikerte dødsdom for sine gjerninger. Mens Poulsen venta på dommen, ble han imidlertid drept med øks av amtmannens dreng mens han lå og sov.