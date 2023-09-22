Elias Akselsen: – En oppreisning for hele romanifolket

– Denne prisen er en oppreisning for hele romanifolket. Elias Akselsen mottar Kulturrådets ærespris for å holde en diskriminert sangtradisjon i live.

– Elias Akselsens karriere spenner over et halvt århundre, og han fortsetter arbeidet med å fornye og revitalisere denne ofte oversette delen av norsk kulturhistorie. Hans siste album kom for bare et drøyt år siden, og det er heldigvis ingen tegn til at Akselsen ønsker å trappe ned. Det sier rådsleder Sigmund Løvåsen i pressemeldinga om at de gir musiker Elias Akselsen prisen på 600 000,- i år.

Kulturrådets ærespris deles ut til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv. Prisen på 600 000,- inkluderer også en skulptur av billedhugger Elena Engelsen.

– Mange av sangene var forbudt

– Dette er stort for en tatergutt som hadde en vanskelig oppvekst, sier prisvinner Elias Akselsen. – Vi har tatt frem sanger som var forbudt å fremføre frem til 1992, og jeg husker som liten at faren min fikk bot for å synge på et marked i Solør. Denne prisen er en oppreising for hele romanifolket.

Akselsen er 75 år gammel og har gitt ut 12 album. Han har blitt nominert til Spellemannprisen tre ganger, senest for albumet Horta som kom i 2022. Han har samarbeidet med en rekke andre musikere, og fremhever særlig det langvarige samarbeidet med musikeren Stian Carstensen.

– Den mottakelsen vi har fått fra det norske folk har vært enorm, sier Akselsen.

– Jeg kommer fra romanifolket og kan ikke en note, men jeg har fått lov å møte noen fantastiske musikere underveis som har vært med på denne reisen. Jeg vil også takke Kulturrådet, som har støttet meg i mange år, og norsk presse, som har vært med på å hjelpe meg frem dit jeg er i dag.

Kulturrådets begrunner tildelinga med at Elias Akselsen (f. 1947) er Norges fremste formidler av taternes/romanifolkets sangtradisjoner, og har maktet å nå bredt ut med et tradisjonsrikt, men ofte oversett musikkuttrykk.

Akselsen har et langvarig og sentralt kunstnerskap bak seg, og er fortsatt en vital del av norsk musikkliv. Som sanger og musiker fortsetter han å bevare, fornye og revitalisere romanifolkets musikktradisjon, og viste sist i 2022 med utgivelsen Horta at han står i en særegen posisjon i norsk musikkliv. Han er en viktig og sterk tradisjonsbærer for romanifolket, og har gjennom sin historie og sitt kunstnerskap brøytet vei for nye stemmer. Elias Akselsens avtrykk i norsk kulturliv er satt med en slik kraft at det ikke kan viskes ut.

Kulturrådet skriver at de siden 1968 har delt ut en ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Listen over prisvinnere inneholder blant annet Alf Prøysen, Arne Nordheim, Iver Jåks, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Kjartan Slettemark, Jon Fosse, Mari Boine, Tor Åge Bringsværd, Inger Sitter, Jan Erik Vold, Synnøve Persen og Karin Krog. Æresprisen for 2022 gikk til sørsamiske språkarbeidere.