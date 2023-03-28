Musikernes levekår: derfor gjennomfører GramArt sin egen undersøkelse

– Hvorfor skal oppgaven med å beskrive kunstnernes levekår ligge hos private forskningsmiljøer, når feltet kan gjennomføre det selv? 3000 musikere er ikke med når kunstnernes levekår kartlegges, og organisasjonen deres beskriver hvorfor her.

Red. anm.: Kunstnerundersøkelsen som omtales her legges fram fra kl ni tirsdag. Ballade.no kommer tilbake med mer om undersøkelsen og hva den kan bety for kunstnernes levekår.

Av Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i GramArt

Telemarksforsking publiserer i dag den såkalte Kunstnerundersøkelsen. Undersøkelsen er et viktig bestillingsverk fra Kulturrådet, og tallene fra den forrige undersøkelsen er mye brukt for å dokumentere kunstneres kår. GramArt er en av organisasjonene som likevel har valgt å si nei til å dele sine medlemslister med Telemarksforskning i forbindelse med den nye undersøkelsen. Det er i hovedsak tre årsaker til dette.

– Personvern og respons

Vi ønsket å være med på undersøkelsen, men på grunn av kravene som Telemarksforsking stilte til deling av personsensitive opplysninger, ønsket ikke GramArts medlemmer å dele disse. Vi strakk oss langt i å videreformidle undersøkelsen og oppfordre våre medlemmer til å svare på den, men opplevde at Telemarksforskning ikke synes dette var tilstrekkelig, og de insisterte likevel på å få utlevert medlemslistene.

– Større eierskap til egen situasjonsbeskrivelse

Det er et tydelig ønske fra våre medlemmer om at sektoren selv tar et større eierskap til sin egen situasjonsbeskrivelse. Hvorfor skal denne oppgaven ligge hos eksterne, private forskningsmiljøer, når den kan gjennomføres av feltet selv? Vi mener dette vil gi en mer korrekt situasjonsbeskrivelse og at våre medlemmer vil kjenne seg bedre igjen i det endelige resultatet. Det er også et ønske fra EU om å lage flere, ulike undersøkelser der bransjen selv er integrert – det blir simpelthen vanligere å gjennomføre slike initiativ som et samarbeid mellom bransjen selv og forskningsinstitutter.

– Mindre fragmenterte data

Vi har fått signaler om at det er en generell tretthet rundt det store antallet undersøkelser utøverne blir bedt om å bidra til, og at de heller ser at det finnes én solid undersøkelse utført på egne premisser. Alle disse undersøkelsene kan også gi et fragmentert bilde av situasjonen. Med én definitiv undersøkelse, vil interessene til musikkutøverne ivaretas på best mulig måte. Vi tror dessuten at svarprosenten fra utøverne vil bli høyere gjennom vår egen undersøkelse enn den hadde blitt ved å videreformidle Kunstnerundersøkelsen eller ved å utlevere medlemslistene til en privat aktør.

Samarbeid med Universitetet i Agders Center of Excellence

På bakgrunn av dette har GramArt på vegne av sine medlemmer valgt å initiere et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder og deres Center of Excellence – CreaTeME. Sammen skal vi utvikle og gjennomføre Artistundersøkelsen, en undersøkelse blant næringsdrivende artister og musikere, det vil si de profesjonelle utøverne, som i all hovedsak er medlem hos GramArt.

I Artistundersøkelsen vil ikke norske utøvere simpelthen være dataleverandører, men også sette premissene som legges til grunn for det ferdige resultatet. Slik vil vi utvikle en modell som best kan si noe om de utfordringene våre medlemmer møter, en modell som kan inkluderes og brukes i for eksempel Kunstnerundersøkelsen på et senere tidspunkt.

Det er viktig for oss å presisere at jobben Telemarksforskning har gjort med Kunstnerundersøkelsen er svært viktig, og at årets undersøkelse vil være til stor nytte for de kunstnergruppene som er representert.