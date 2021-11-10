Hyllest til Nils Aslak Valkeapää 2021 Adrian Angelico Arktisk filharmoni

Beaivváš samiske nasjonalteater og Arktisk filharmoni hyller den samiske kunstneren Nils-Aslak Valkeapää 20 år etter at han gikk bort.(Foto: Per Heimly)

AktueltFolkemusikk

Far sol, mor jord, kunstner Valkeapää

Publisert
10.11.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

En hyllest av Nils-Aslak Valkeapää urframføres 20 år etter hans død.

Neste uke blir «Beaivi, áhčážan. Eanni, eannážan» å se i Tromsø, Bodø og Oslo. Det samiske teatret Beaivváš og Arktisk Filharmoni hyller den samiske kunstneren Nils-Aslak Valkeapää 20 år etter at han gikk bort. De gjør det sammen med Frode Fjellheim og flere utøvere.

– Det samiske nasjonalteatret Beaivváš i samarbeid med Arktisk Filharmoni er svært stolte over å få samarbeide med komponisten Frode Fjellheim og solistene Adrian Angelico og Ulla Pirttijärvi-Länsman i hyllesten av Nils-Aslak Valkeapää, skriver de i en felles pressemelding.

I konsertforestillingen «Solen, min far. Jorda, min mor» får publikum oppleve flere sider ved Valkeapääs kunstnerskap. Det blir selvsagt mye musikk, både Valkeapääs, men også nykomponert musikk av Frode Fjellheim, inspirert av Áillohaš/Valkeapää (Áillohaš er det samiske navnet han sjøl valgte å bruke).

Solister er mezzosopran Adrian Angelico – fra en ny generasjon norske operasangere som arbeider både nasjonalt og internasjonalt – og den samiske artisten Ulla Pirttijärvi-Länsman. Hun er blant de fremste samiske artister i dag, og har vært fylkesjoiker i Troms.

I tillegg vil skuespillerne Egil Keskitalo, Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup og Nils Henrik Buljo framføre tekster fra Valkeapääs bøker; «Solen, min far» – som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for, og fra boka som ble dens make «Jorda, min mor», hans siste som ble
utgitt mens han enda levde.

Beaivváš skriver at Valkeapää, eller Áillohaš som han også kalte seg, var den store ambassadøren for samisk språk, kunst og kultur, og livsverket hans er blant de viktigste i vår tid, kunstnerisk og samfunnsmessig. Han er en inspirasjonskilde for mange verden over:
– Han omtalte joiken som samenes klassiske musikk. Og ikke bare det, med sine seneste komposisjoner ønsket han å vise hvordan det er mulig å bruke tilsvarende grep med joik som en gjør i klassisk musikk med lengde, intensitet og tematiske variasjoner. En stor del av hans poesi kan også leses som joikelyrikk på samme tid som diktene er ordbilder som lar tankene fly.

Urpremiere på Stormen konserthus i Bodø 18. november, deretter spilles den i Tromsø kulturhus og til sist i Oslo på Den norske Opera og ballett, 21. november.

ÁillohašBeaivvášNils-Aslak Valkeapää

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Rawdna Carita Eirai leat davviguovllut divrasat ja davviguovllut leat dávjá vuolggasadjin su teavsttaide. Circus Polaria skearrus lea fáddán mii dáháhuvvá davvin go jieŋat suddet

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi....

For Rawdna Carita Eira er kjærligheten til nord noe hun stadig vender tilbake til i sitt arbeid. I tekstene til Circus Polaria problematiserer hun hva som skjer når polarisen smelter

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

– Javisst har jeg stått på barrikadene for det samiske. Vi kan ikke la være, for da forsvinner vi. Men...

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

Ella Marie Hætta Isaksen samler musikerkolleger i protestleiren i Repparfjord, mot forurensning og innskrenking av samisk reindrift.

Nils Aslak Valkeapää

Nordkalotten sørger over Valkeapää

Nils-Aslak Valkeapää er død. Multikunstneren som fikk Nordisk råds litteraturpris i 1991 har hatt en enorm betydning for den samiske...

Franciscushogenberg scholeusstikket Foto: Nasjonalbiblioteket

I mål med balladene etter 170 år

Innsamling og utgivelse av norske middelalderballader har foregått siden midten av 1800-tallet. Først nå er målet om en vitenskapelig utgave...

Daniel Nordgård

Strømming, strømmer og tidevann

Daniel Nordgård har arbeidet med en ny rapport om pengestrømmer i norsk musikkbransje. – Dagens modell er ikke bærekraftig, hevder...

Vestfold og Telemark fylke

Setter fylket Vestfold og Telemark på musikkartet

Kunstmusikk fra Larvik, Gransherad, Horten og Seljord på programmet.