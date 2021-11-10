Far sol, mor jord, kunstner Valkeapää

En hyllest av Nils-Aslak Valkeapää urframføres 20 år etter hans død.

Neste uke blir «Beaivi, áhčážan. Eanni, eannážan» å se i Tromsø, Bodø og Oslo. Det samiske teatret Beaivváš og Arktisk Filharmoni hyller den samiske kunstneren Nils-Aslak Valkeapää 20 år etter at han gikk bort. De gjør det sammen med Frode Fjellheim og flere utøvere.

– Det samiske nasjonalteatret Beaivváš i samarbeid med Arktisk Filharmoni er svært stolte over å få samarbeide med komponisten Frode Fjellheim og solistene Adrian Angelico og Ulla Pirttijärvi-Länsman i hyllesten av Nils-Aslak Valkeapää, skriver de i en felles pressemelding.

I konsertforestillingen «Solen, min far. Jorda, min mor» får publikum oppleve flere sider ved Valkeapääs kunstnerskap. Det blir selvsagt mye musikk, både Valkeapääs, men også nykomponert musikk av Frode Fjellheim, inspirert av Áillohaš/Valkeapää (Áillohaš er det samiske navnet han sjøl valgte å bruke).

Solister er mezzosopran Adrian Angelico – fra en ny generasjon norske operasangere som arbeider både nasjonalt og internasjonalt – og den samiske artisten Ulla Pirttijärvi-Länsman. Hun er blant de fremste samiske artister i dag, og har vært fylkesjoiker i Troms.

I tillegg vil skuespillerne Egil Keskitalo, Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup og Nils Henrik Buljo framføre tekster fra Valkeapääs bøker; «Solen, min far» – som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for, og fra boka som ble dens make «Jorda, min mor», hans siste som ble

utgitt mens han enda levde.

Beaivváš skriver at Valkeapää, eller Áillohaš som han også kalte seg, var den store ambassadøren for samisk språk, kunst og kultur, og livsverket hans er blant de viktigste i vår tid, kunstnerisk og samfunnsmessig. Han er en inspirasjonskilde for mange verden over:

– Han omtalte joiken som samenes klassiske musikk. Og ikke bare det, med sine seneste komposisjoner ønsket han å vise hvordan det er mulig å bruke tilsvarende grep med joik som en gjør i klassisk musikk med lengde, intensitet og tematiske variasjoner. En stor del av hans poesi kan også leses som joikelyrikk på samme tid som diktene er ordbilder som lar tankene fly.

Urpremiere på Stormen konserthus i Bodø 18. november, deretter spilles den i Tromsø kulturhus og til sist i Oslo på Den norske Opera og ballett, 21. november.