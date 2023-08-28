Søk Komponistforeningens støtte til bruk av norsk musikk

Tilskuddsordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» har søknadsfrist 1. september.

Norsk Komponistforenings støtteordning for tilgjengeliggjøring av verk (tidligere kalt Trykkestøtte) skal fremme bruken av norsk musikk for et så stort publikum som mulig, opplyser foreningen. I slutten av denne uken går søknadsfristen for ordningen ut, og på Komponistforeningens hjemmesider ligger søknadsskjema og utfyllende informasjon om hvem som kan søke, hva som kan få støtte og hva søknaden må inneholde.

Og slik utdyper Komponistforeningen hva de ønsker med ordningen:

å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk

å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister

at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres

utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet

at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter

at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

