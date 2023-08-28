Noter

Støtteordningen for tilgjengeliggjøring av verk – tidligere kalt Trykkestøtte – skal fremme bruken av norsk musikk. Fredag 1. september er frist for å søke.(Foto: Arkiv)

AktueltBransjen

Søk Komponistforeningens støtte til bruk av norsk musikk

Publisert
28.08.2023
Skrevet av
- Red.

Tilskuddsordningen «Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar» har søknadsfrist 1. september.

Norsk Komponistforenings støtteordning for tilgjengeliggjøring av verk (tidligere kalt Trykkestøtte) skal fremme bruken av norsk musikk for et så stort publikum som mulig, opplyser foreningen. I slutten av denne uken går søknadsfristen for ordningen ut, og på Komponistforeningens hjemmesider ligger søknadsskjema og utfyllende informasjon om hvem som kan søke, hva som kan få støtte og hva søknaden må inneholde.

Og slik utdyper Komponistforeningen hva de ønsker med ordningen:

  • å styrke apparatet rundt komponisten og verket for å øke bruken av norsk musikk
  • å støtte tiltak som fører til bred tilgjengelighet og formidling av verk av nålevende norske komponister
  • at den skal kunne gi økonomisk støtte til utgivelser som ikke fanges opp av ordningene tilbudt av NB noter, og som ikke kan finansieres
  • utelukkende gjennom kommersiell forlagsvirksomhet
  • at det skal bli enklere å ta i bruk musikk som ikke fremstilles gjennom tradisjonelle notasjonsmåter
  • at det skal bli enklere å få fremført musikk også når komponisten ikke er til stede

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

KomponistforeningenstøtteordningTrykkestøtte

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Trond Madsen, kunstnerisk leder i BIT20 Ensemble i Bergen.

– Komponistene må bli sett og hørt

Musikkinstitusjonene med statsstøtte er forpliktet til å finne og bruke de skapende kunstnerne ute i landet, mener Trond Madsen i...

Ekkodalen 2023 – tonehimmel

tonehimmel 2023: Samtidsmusikk frå grasrota

Jau, ein kan lage samtidsmusikkfestival ein annan stad enn dei store byane.

Trio Mediæval

Himmelsk sang, samtidsklang. Høyt pang.

Ola Nordal skremmer naboene for å gi deg de aktuelle utgivelsene i kunstmusikk.

Ole Olsen

Er norsk klassisk musikkarv tapt?

For mange klassiske verker har Tornerosesøvnen som altfor ukjente vart i mer enn 100 år. Er dette en kulturnasjon verdig?...

Årets verk 2022 – Natasha Barret, Jon Øivind Bylund Ness, Ingfrid Breie Nyhus

Årets verk-prisen til Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness

Tre komponister, tre verk, tre priser. Gjennom Årets verk-prisen vil Komponistforeningen løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter.

Flere saker

Men hør da!

Evnen til å formidle budskap gjennom kunstneriske uttrykk trenger øvelse. Det er derfor viktig at barn og unge får arenaer...

TIDLIGERE PRISBELØNNET: Filip Roshauw og Audun Vinger med TONOs Formidlerpris

Pris til jazzbloggen «Now’s the time»

– Det begynte med en liten konsertguide og så bare ballet det på seg, sier Filip Roshauw og Audun Vinger,...

Stillbilde fra Ava Freddys musikkvideo Sushi

Ballade video CVI: På veg til deg

Seks nye videoer – og fem norske premierer. Med Bjarte Eike og Barokksolistene, Ava Freddy, Tom Roger Aadland, Thom Hell...