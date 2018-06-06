Nytt styre i Gramo

Knut Ro fortsetter som styreleder.
Gramo holdt generalforsamling mandag 4. juni. Her ble det blant annet valgt nytt styret.
Styret i Gramo består nå av:
Knut Ro (styreleder) med vara Nils Petter Hansson
Marte Thorsby med vara Eddie Nygren
Harald Sommerstad med vara Ivar Peersen
Erling Andersen med vara Frithjof Hungnes
Hans Ole Rian med vara Lars Christian Fjeldstad
Øystein Rudjord med vara Ivar Noer
Daniel Nordgård med vara Marius Øvrebø-Engemoen
Fordelingen i styret er som følger: Tre representanter for artistene og musikerne, tre representanter for plateselskapene/mastereierne og en uavhengig styreleder.