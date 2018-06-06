Nytt styre i Gramo

Knut Ro fortsetter som styreleder.

Gramo holdt generalforsamling mandag 4. juni. Her ble det blant annet valgt nytt styret.

Styret i Gramo består nå av:

Knut Ro (styreleder) med vara Nils Petter Hansson

Marte Thorsby med vara Eddie Nygren

Harald Sommerstad med vara Ivar Peersen

Erling Andersen med vara Frithjof Hungnes

Hans Ole Rian med vara Lars Christian Fjeldstad

Øystein Rudjord med vara Ivar Noer

Daniel Nordgård med vara Marius Øvrebø-Engemoen

Fordelingen i styret er som følger: Tre representanter for artistene og musikerne, tre representanter for plateselskapene/mastereierne og en uavhengig styreleder.