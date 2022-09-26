Akselsen / Kvernberg / Carstensen sammen om taterviser

Tre generasjoner tatere synger på kommende album – med Elias Akselsen som bro tilbake til den gamle tida med vandrende viser.

«Mustalainen» er første singel fra det kommende albumet Horta: Ei vise som fanger essensen av taterfolkets sorger, både musikalsk og tekstlig. Den vakre stemmen til Akselsen, det nydelige felespillet til Ola Kvernberg sammen med trekkspilltoner fra en av Norges beste trekkspillere, Stian Carstensen, blir musikalsk magi. Det skriver selskapet som gir ut plata til Akselsen/Kvernberg/Carstensen i oktober.

«Mustalainen» er en ungarsk folkemelodi, som har blitt gjort mange ganger i forskjellige versjoner på tvers av Europa – den har beveget seg rundt med europeiske tatere og romfolk. Selve ordet Mustalainen blir direkte oversatt til «den svarte» eller «sigøyneren». I Norge er sangen også kjent under navnene «Hjemløs» og «Fattiggutten».

Bakgrunnen for prosjektet Horta bunner i et ønske og et behov for å bevare, videreføre og tilgjengeliggjøre taternes rike kulturarv. Tatere var spillemenn, som tok med seg musikken på reise. I den omreisende livsstilen betydde musikken mye. Familiene sang på sletter og leirplasser, rundt leirbål og i lune viker langs kysten. Med sin sårbare klang og unike formidlingsevne, tilhører Elias Akselsen (74) den siste generasjonen tatere som husker og kan fortelle om taterlivet slik det var.

Akselsen, Kvernberg og Carstensen har sammen spilt inn ni kjente og ukjente taterlåter i ny drakt, tre utøvere som kommer fra ganske ulike tradisjoner, skriver Grappa i pressemeldinga. Tre generasjoner tatere møtes dessuten på albumet – med gjesteartister Anita Kleppe og Sara Wilhelmsen.

Sammen bevarer musikerne kulturhistorie på det som skal lyde autentisk, men også med oppdaterte musikalske impulser. Plata kommer 21. oktober og følges opp med slippkonsert i, minst, Oslo.