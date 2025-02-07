Ballade video: Ormer på sprit

Vi går i trollskogen med Motorpsycho, Skyggebror, Tor Kvammen, Øy, FLUS, Boblebad, Melisha og Henrik Wilhelm Wilhelmsen.

Det er en ganske stor spennvidde på ukens musikkvideoer, både hva visuell form og musikalsk innhold angår. Det er som det skal være – og for mange artister blir nettopp videoer et viktig vindu til publikum.

En slik artist er norsk-svenske Melisha. Hun vokste delvis opp i Norge, og har norsk mor. De siste årene har hun lagd en ny video hver måned, der hun ofte leker seg med roller og bakgrunnshistorier. I dag har hennes hjemmelagde produksjoner blitt sett mer enn fem millioner ganger.

Kort sagt: God fornøyelse!

MOTORPSYCHO: Stanley (Tonight’s The Night)

Det er alltid en begivenhet når Motoropsycho er tilbake. Bent Sæther og Hans Magnus «Snah» Ryan har holdt på helt siden 1990, og har gitt ut nærmere tredve studioalbum, både i doble og triple varianter. I tillegg kommer en rekke liveplater, samleplater, samarbeid, EP-er og singler.

Nå kommer enda et album, for første gang kalt bare Motorpsycho. Det slippes på Det Nordenfjeldske Grammofonselskab fredag 21. februar, både som dobbel vinylplate og dobbel CD. Det nye albumet er co-produsert av Deathprod, og er mikset av Andrew Scheps.

Med seg på platen har de trommeslagerne Ingvald Vassbø og Olaf Olsen, fiolinisten Mari Persen og den svenske gitaristen Reine Fiske. På vokal medvirker også Thea Grant, som ifjor ga ut det svært bra albumet Water And Dreams.

Og så er det laget en riktig flott video til låten «Stanley (Tonight’s The Night)». Den er regissert av Arild Østin Ommundsen. Han var med på å starte den såkalte Stavangerbølgen i norsk film, gjennom titler som «Mongoland» (2001) og «Monstertorsdag» (2004).

– Få ting i livet er mer spennende enn fire minutter av en perfekt rockelåt, sier Motorpsycho selv.

– Musikalsk skylder «Stanley» mye til Slade og Kiss og andre 70-talls powerpop-band. Men den er også i slekt med tidligere motorpsykodeliske forsøk som «You Lied», «Starmelt/Lovelight» og «Hey Jane».

– «Stanley» er kanskje ikke den perfekte låten, slik for eksempel «Ace of Spades», «Summertime Blues», «Goodbye t’Jane» eller «Smells Like Teen Spirit» er det.

– Men vi følte at vi i hvert fall nærmet oss noe veldig bra her.



SKYGGEBROR: Ormar på sprit

«Ormar på sprit» er den tredje singelen til Stavanger-baserte Skyggebror, og ble opprinnelig sluppet digitalt 22. november i fjor. Nå har den fått en egen video, som saxofonist Jørgen Åsland har satt sammen ved hjelp av KI.

– Det er noe dypt skremmende med utstoppede dyr, sier tekstforfatter og vokalist Østen Vige Bergøy til oss.

– De blir drept, flådd og så behandlet med alskens greier. Det blir laget en falsk kropp, og så blir skinnet eller fjærene trukket over, som en drakt. Kunstige øyne blir montert, og de blir stilt ut som trofeer eller læringsobjekter, der målet er få dem til å se mest mulig levende ut.

Som det heter i den lett foruroliggjørende teksten: Eg drømme at når kvelden komme og skuledagen for lengst e omme, og dørå e lukka å låst, at mågå våkne, og hakkespetten og ormen bryde seg ut, så spriten og formalinen skvette og skuffer og dører blir knust.

– I drømmen gjør naturen opprør mot vitenskapen, våkner til live etter mørkets frembrudd og får følelser igjen.

Skyggebror består ellers av musikerne Bjørn Erik Sørensen (gitar), Hans Wassvik (bass), Jon Eirik Steinstø (piano) og Morten Jackman (slagverk). Til sammen har de bakgrunn fra kjente navn som Tristania, Morendoes, Helldorado, Jackman Trio, The Colors Turned Red, Wunderkammer og Tønes.

Skyggebror holder konsert på Tribute i Sandnes, lørdag 22. februar. Vi gleder oss til å se og høre mer.



TOR KVAMMEN: Perfect silence

Premiere!

Økningen i rapportert ensomhet går parallelt med økningen i psykiske vansker blant de unge. Etter snart 20 år i jobben som ungdomsskolelærer er tematikken noe som opptar Tor Kvammen i møte med elevene.

– Vi kan jo ikke ha det slik at majoriteten av de flotte ungdommene våre skal vokse opp med denne ensomhetsfølelsen. Kan det være de uendelige timene med scrolling bak skjermen som har skylden, at vi rett og slett blir fremmedgjort av all støyen fra sosiale medier, spør artisten.

Nå ønsker han gjennom musikken å fortelle at alle har en naturlig plass i fellesskapet. «Perfect Silence» beskriver hvordan det å stå alene og undrende under stjernehimmelen kan gi oss en opplevelse av å høre til, i kontrast til den snikende angst- og ensomhetsfølelsen som gjennomsyrer det hektiske og ofte kunstige livet på nettet.

Kvammens oppfordring til ungdommen er å legge bort mobilen og heller oppsøke naturen, hvor vi blir rolige og tilstede.

– I møte med stjernehimmelen blir hverdagsproblemene våre litt mindre viktige. Den minner oss på at det er så mye mer ved oss enn den konstante sammenligningen med andres perfekte og konstruerte liv i utallige SoMe-profiler.

«Perfect Silence» har premiere hos oss i dag, og er produsert av Kvammen selv. Den er hentet fra det kommende debutalbumet Beauty Will Save Us, som skal slippes på Folktronika Records og Warner Muisc 2. mai 2025. Du kan også se en annen fersk video av Kvammen på denne siden.



ØY: The Workshop

Øy har vært aktive siden starten av 2020. Duoen består av computer-musiker Kristoffer Lislegaard og steppdanser Janne Eraker.

– Øy er et prosjekt hvor vi utforsker en spesiell måte å spille musikk sammen på, forteller Lislegaard. – Vi kaller det ofte et hybridsamarbeid fordi vi opptrer som individuelle musikere med egne instrumenter, samtidig som musikken er en kombinasjon av oss to.

– Rytmene er naturlig nok mitt vokabular – min måte å gi innspill på, sier Eraker. – Det er en kontaktmikrofon festet til gulvet der jeg danser. Lyden av steppingen min går gjennom den og inn i Kristoffers datamaskiner. Når jeg begynner å danse, vet jeg aldri hvilken lyd eller effekt jeg vil generere i Kristoffers set up. Vi må lytte til og stole på hverandre.

– For meg som elektronisk musiker gir dette en ganske annen inngang til spesielt timing, fordi datamaskinene følger menneskene i stedet for omvendt. Det åpner også opp for et veldig organisk uttrykk for lydmanipulasjon, supplerer Lislegaard.

«The Workshop» er et av fem improviserte opptak fra forskjellige konserter Øy spilte i 2023. Den finnes på albumet Live!, som består av 41 minutter musikk fra forskjellige konserter Øy hadde i 2023.

I dag klokken 16 inviterer Øy til konsert på platebutikken Tiger i Oslo. Det er en feiring av at duoen har spilt sammen i fem år, og også en markering av den nye utgivelsen. Klokken 20 inviterer Lislegaard og Eraker dessuten til både lytting og nettprat. Det kan du få med deg, om du går til denne siden.



YOSEF WOLDE-MARIAM, JONAS BENYOUB & JON RANES: FLUS

Onsdag 5. februar var det klart for sesong 2 av TV-serien «FLUS» på NRK. Samtidig med premieren ble det også sluppet et eget soundtrack med åtte låter, fremført av ti norske artister. Utgiver her er Universal Music.

Yosef Wolde-Mariam fra rapduoen Madcon står sammen med Mikael Samulelsen bak serien, som beskrives av NRK som en gangsterkomedie fra «norsk gjengkriminalitets gullalder». Den følger karakteren Bæbs, som havner i en klassisk gjengkonflikt.

– «FLUS» er basert på Oslo rundt 1999 – det miljøet som jeg vokste opp i, men selv aldri var en del av. Men jeg var der av og til, så jeg fikk et humoristisk blikk på det, har Wolde-Mariam sagt.

– Det er egentlig en serie om vennskap, tilhørighet, identitet, status og hva man ofrer for vennskap.

Første sesong hadde musikk av folk som Yosef Wolde-Mariam, Chirag, Tshawe Baqwa, Vinni, Arif, Isah, Musti, Delara og Jonas Benyoub. NRK viste også kortfilmen Flus – Bak låtene, som handlet om arbeidet med soundtracket.



BOBLEBAD: Optimist

Ulf Moen Denneche er fra Oslo/Bærum. Han er en allsidig mann, som både er billedkunstner, DJ, designer og musiker. I det inneværende året vil han også feire ti år som produsent under navnet Boblebad.

– Med Boblebad jobber jeg i et vidt spenn innenfor elektronisk musikk i retning house og techno, med mye mer, forteller han.

Ulf Moen Denneche er i tillegg trombonist i Gamlebyen-fenomenet Sunday Standards i Oslo, samt det anarkistiske jazz-bandet Luna Horns. Han driver dessuten plateselskapet Saftig Records.

«Optimist» kommer imidlertid ut på Tromsøselskapet Beatservice Records. Det skjer i dag, fredag 7. februar.

– Videoen er ment som et skråblikk på verdenssituasjonen, og kanskje også på oss selv, gjennom 80-tallets mer naive storshow-estetikk gjennom tv-skjermen, sier artisten.

For med denne videoen, laget av og med ingen ringere enn Metronomicon-sjefen Jørgen “Sissyfus” Skjulstad, legges det ikke skjul på at det er et humoristisk stunt med en litt mer alvorlig politisk undertone enn det i første omgang fremstår som.

– Boblebad “tar sjansen” og stikker nesa frem med denne coveren av Jahn Teigens låt fra 1989, med en litt mer melankolsk klingende vokal og en mer klubbvennlig «Optimist» – iført en treningsjakke fra vestkantklubben Stabæk Fotball.

– Låtas opprinnelige budskap er uansett ikke til å komme unna – er du optimist?



MELISHA: I Am A Troll

Den norsk-svenske DIY-artisten og produsenten Melisha utforsker de indre trollene med slippet av sin nyeste låt, «I Am a Troll.» Dette markerer det 46. slippet i hennes unike YouTube-prosjekt, #OneSongAMonth, der den nå Gøteborg-baserte artisten imponerende nok slipper en ny låt og musikkvideo hver måned.

Prosjektet startet sommeren 2021 etter at pandemien førte til tap av kunder og spillejobber, noe som etterlot hennes innspillingsstudio tomt. I dag har kanalen hennes samlet over fem millioner visninger og 5 000 abonnenter.

– Nå i januar hentet jeg inspirasjon fra et norsk uttrykk som mamma elsker: Når troll kommer ut i lyset, sprekker de, sier Melisha.

– For meg er dette en påminnelse om at de følelsene vi undertrykker kan skape indre troll – rotete, kaotiske følelser som bare vokser hvis vi ikke konfronterer dem. Å snakke om dem kan få dem til å krympe, til og med forsvinne. Så jeg ville lage en sang om det.

For å vekke visjonen til liv dykket Melisha inn i trollkarakteren – hun laget en parykk, sydde kostymer og lagde til og med en hale.

– Et sted mellom limpistolen og selvforakten lurte jeg på: Hva holder jeg på med i livet mitt?, ler hun.

– Men ærlig talt, i dette YouTube-prosjektet har jeg allerede vært vampyr, romvesen og zombie, og jeg har hatt kostymer fra alle mulige tidsepoker. Hvorfor ikke legge til et troll på listen?

Om du vil bli med Melisha på hennes reise gjennom månedlige musikalske transformasjoner, anbefaler vi et besøk til denne YouTube-siden.



HENRIK WILHELM WILHELMSEN: Fri

Sanger og låtskriver Henrik Wilhelm Wilhelmsen stiller snart på Sentralen i Oslo. Der har han med seg både dragartister og dansere i konsertforestillingen FRI. Og tar deg med på en reise gjennom ulike stadier i et skeivt menneskes liv.

– Drag, musikk, lys, kostymer, scenografi og dans forsterker denne sinnssyke berg- og dalbaneturen, fortalte Wilhelmsen nylig til magasinet Blikk. Han beskrives som en selvstendig artist som jobber uten plateselskap, management eller bookingagent i ryggen. Oslo Pride-låta 2022 ble Wilhelmsens «Signaler».

– Vi var så stolte da vi vant konkurransen og fikk lage Oslo Pride-låta 2022. Det var som om vi hadde runda kampen. Nå var vi i 2022, nå er vi helt oppe og stolte. Og så kom 25. juni, sier Henrik Wilhelm Wilhelmsen.

Nå slår han tilbake med FRI, som blant annet handler om selvtillit, selvrespekt og kjærlighet. På scenen ser du Henrik selv, sammen med Plant, Canceria, Chemolina, Simone Pisces, Briar The Vaudevillian, dansere og musikere. Konsertforestillingen henvender seg både til ungdom og voksne, der folk mellom 16 og 18 kan komme med verge.

Musikkvideoen til «FRI» er ved Ola Vatn og Henrik Wilhelm Wilhelmsen. De har også klippet den sammen, mens Vatn står for både filming og fargegradering.

Forestillingen spilles i Marmorsalen på Sentralen i Oslo den 22. februar.



