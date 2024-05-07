Lyspunktprisen 2023 til Bo Milli

Bo Milli aka Emilie Østebø har fått Tekstforfatterfondets lyspunktpris for sangtekster som speiler engasjementet for verdens miljø- og klimaproblemer.

Lyspunktprisen blir årlig tildelt en ung norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg, og tildeles uten søknad. Prisen for 2023 ble delt ut som en overraskelse på radio NRK P1 Hordaland mandag 6. mai, og gikk til tekstforfatter Emilie Østebø, aka artisten Bo Milli.

Juryen fremhevet at tekstforfatteren «viser ansvar ved å ta klare standpunkt til verdens miljø- og klimaproblemer», og at tekstene sier mye om hvordan det er å være ung i dag: «Ikke bare hverdagslige ting, men også den angst og hjelpeløshet som både hun og andre unge mennesker føler både for egen og planetens fremtid. Hun har et klart budskap, elegant kamuflert som fengende, gitarbaserte poplåter med rytmiske finurligheter,» kommenterer juryen.

Lyspunktprisen er på 40 000,- kroner og et innrammet diplom. Det er styret i Tekstforfatterfondet som tildeler Lyspunktprisen, og årets styre bestod av Knut Lystad, Silje Halstensen og Shaun Bartlett. Blant tidligere mottakere av Tekstforfatterfondets lyspunktpris er Ole Kirkeng (2022), Daniela Reyes (2021) og Marthe Wang (2018).