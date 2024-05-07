Bo Milli aka Emilie Østebø fikk Tekstforfatterfondets lyspunktpris 2023. På bildet er Emilie Østebø (Bo Milli) flankert av Silje Halstensen (artisten Bendik) og Shaun Bartlett.(Foto: Musikkfondene)

Lyspunktprisen 2023 til Bo Milli

07.05.2024
- Red.

Bo Milli aka Emilie Østebø har fått Tekstforfatterfondets lyspunktpris for sangtekster som speiler engasjementet for verdens miljø- og klimaproblemer. 

Lyspunktprisen blir årlig tildelt en ung norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg, og tildeles uten søknad. Prisen for 2023 ble delt ut som en overraskelse på radio NRK P1 Hordaland mandag 6. mai, og gikk til tekstforfatter Emilie Østebø, aka artisten Bo Milli.

Juryen fremhevet at tekstforfatteren «viser ansvar ved å ta klare standpunkt til verdens miljø- og klimaproblemer», og at tekstene sier mye om hvordan det er å være ung i dag: «Ikke bare hverdagslige ting, men også den angst og hjelpeløshet som både hun og andre unge mennesker føler både for egen og planetens fremtid. Hun har et klart budskap, elegant kamuflert som fengende, gitarbaserte poplåter med rytmiske finurligheter,» kommenterer juryen.

Lyspunktprisen er på 40 000,- kroner og et innrammet diplom. Det er styret i Tekstforfatterfondet som tildeler Lyspunktprisen, og årets styre bestod av Knut Lystad, Silje Halstensen og Shaun Bartlett. Blant tidligere mottakere av Tekstforfatterfondets lyspunktpris er Ole Kirkeng (2022), Daniela Reyes (2021) og Marthe Wang (2018).

 

Ole Kirkeng mottar Tekstforfatterfondets lyspunktpris

Musikklyrikk-pris til Ole Kirkeng  

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2022 gikk tirsdag til sangdikter og musiker Ole Kirkeng, som har utmerket seg som en ny og spennende...

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktprisen

Sangdikterpris til Daniela Reyes

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2021 denne helgen, en pris som deles ut til en ung, norsk sangtekstforfatter som har...

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris til Fredrik Høyer

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris til Fredrik Høyer

Prisen ble delt ut under NOPAs 80-årsjubileums-markering tirsdag kveld.

Tekstforfatterfondets ærespris til Gudny Ingebjørg Hagen

Tekstforfatterfondets ærespris til Gudny Ingebjørg Hagen

Fondets Lyspunktpris til Marthe Wang.

Hjalmar Kvam

– Diskuterer mye med min datter

Cellist Hjalmar Kvam fungerer som støtteapparat, og baker boller stortingskandidatdatteren kan dele ut på stand.

Skolenes sangdag, ved Voksen skole i Oslo

Vi har ventet lenge nok!

Musikkfagets og sangens posisjon på skolen er nedbygget over tid. Musikk i Skolen mener det er tid for handling og...

Sondre Justad NKA Årets øyeblikk

Finalistene til Arrangørprisen 2024 klare: – Norsk musikk har stått sterkt i et krevende år

Utmerkelsene under paraplyen Arrangørprisen 2024 skal stemmes fram i starten av mai. Se de nominerte her, og bli selv med...