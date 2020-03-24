TONO: Årets første avregning gir 118,1 millioner kroner til musikkskapere

Tirsdag 24. mars utbetales årets første TONO-avregning til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i Norge og utlandet, skriver TONO i en pressemelding.

TONOs medlemmer mottar 53,5 millioner kroner. 63,5 millioner går til rettighetshavere i utlandet, via TONOs søsterselskap verden over.

– TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av musikk mot betaling. Pengene vi krever inn betaler vi videre ut til rettighetshavere på bakgrunn av dokumentert musikkbruk i form av rapporter som vi får inn gjennom vårt rapporteringssamarbeid med kringkastere, strømmetjenester og så videre. Det er en stor avregning denne gangen, og det er vi glade for i denne vanskelige tiden for mange av våre medlemmer, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen.

Avregningsområder

Årets første TONO-avregning består av penger fra en rekke ulike områder. De 118,1 millionene er vederlag for musikken som spilles på TV, radio og i musikk- og video-strømmetjenester.

På radioområdet avregnes NRK, Bauer Media, P4-gruppen og lokalradioenes kanaler. NRK, TV2 og TV Norges TV-kanaler avregnes også. Det samme gjør TV-distribusjon fra Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Investigation Discovery, FEM, MAX, TLC og VOX. På listen står også musikk- og video-strømmetjenestene Spotify, Tidal, YouTube, Beatport, Netflix, Altibox, Google Play, Viaplay og SF Anytime. TONO-medlemmer som mottar avregning får en fullstendig liste over hva som er avregnet, og for hvilken periode, i avregningsbrevet som ble sendt ut i dag, tirsdag 24. mars.

Følg din avregning

På webtjenesten Mitt TONO kan TONO-medlemmer til enhver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.