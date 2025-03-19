Selma fra Hønefoss ble publikummer nummer en million i Bærum Kulturhus

Selma Hasund Poole (18) fra Hønefoss ble overrasket med konfetti, gavekort på danseforestilling og jazzfestival som besøkende nr. 1 million i Bærum Kulturhus i helgen.

Siden Bærum Kulturhus åpnet dørene i 2003 har de holdt telling på antallet billettkjøpere til de ulike arrangementene opp gjennom årene.

Lørdag 15. mars rundet kulturhuset det magiske, og store, tallet 1 million publikummere, og det var Selma Hasund Pooles billett som traff blink.

Dette var Selmas første besøk i Bærum Kulturhus, og det var faren hennes som hadde kjøpt billetter til kveldens utsolgte konsert med det tyske techno-korpset Meute, som for første gang spilte i Norge.

Bærum Kulturhus er regionalt kompetansesenter for dans, og har de siste par årene arrangert en jazzfestival på høsten. Og det er nettopp det publikummer nummer én million får boltre seg i, foruten konfetti og blomster; billetter til danseforestilling og høstens jazzfestival.

Det ble klart for kulturhuset at gjest nummer en million ville komme til Meute-forestillingen lørdag 15. mars, en anledning de ikke ville la gå fra seg:

– Dette er kjempegøy. At én million nå har vært innom oss siden åpningen i 2003, det er jo ganske mange, sa kulturhussjefen Kai Gustavsen til Budstikka.