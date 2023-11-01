Bærum Jazzfestival. Det sier seg selv.

I dag starter Bærum Jazzfestival, den andre i rekka, og en som tar mål av seg å bli blant de største i landet. Se festivalsjef Kai Gustavsens utvalgte høydepunkt her.

— Den aller første Bærum Jazzfestival i 2022 var en suksess: fantastiske konserter, bra billettsalg, varierte spillesteder og et begeistret publikum, sier festivalsjef Kai Gustavsen, som også er sjef for kulturhuset i Bærum.

— Det sa seg selv. Suksessen i 2022 må gjentas. Fra onsdag 1. til søndag 5. november 2023 kan publikum oppleve et vell av internasjonalt kjente artister, lokale helter og fremadstormende, unge norske jazzutøvere. Årets jazzfestival er ikke bare en feiring av jazzmusikk, men også en anledning til å oppdage spennende samspill mellom jazz og dans, utdyper han. Gustavsen proklamerer også at Bærum Jazzfestival har som mål å etablere seg blant «nr. 2-festivalene», etter Moldejazz og Kongsberg Jazzfestival.

— Et av de mest bemerkelsesverdige tilleggene til årets program er forestillingen «Frå Form til Famling», fortsetter festivalsjefen.

— Dette er en tverrkunstnerisk performance av Solveig Styve Holte som vil finne sted over flere timer både inne og ute på Henie Onstad Kunstsenter. Forestillingen tar i bruk hele kunstsenteret, den omkringliggende parken og fjorden, og inviterer publikum til å reflektere over hvorfor noen ting huskes og andre glemmes.

— En annen spennende kombinasjon av jazz og dans finner sted på Studio NSP, der dansere fra Nagelhus Schia Productions og musikere møtes til fri improvisasjon i bevegelse og toner. I tillegg har Bærum Kulturhus – Dans Sørøst-Norge valgt å inkludere forestillingen «TIDE» i programmet, som vil bli vist gratis for publikum i Kommunegården i Sandvika. Dette er en imponerende forestilling skapt av danser og koreograf Bára Sigfúsdóttir og jazzmusiker Eivind Lønning.

— Samarbeidet mellom Bærum Jazzfestival, Henie Onstad Kunstsenter, Nagelhus-Schia Productions, Dans Sørøst-Norge og Bærum Kulturhus er avgjørende for å realisere festivalens potensiale, presiserer Gustavsen.

Det blir mange store opplevelser, forsikrer festival- og kulturhussjefen, som har prioritert hardt — her peker han ut og omtaler følgende 10 høydepunkter fra programmet:

Åpningskonserten onsdag 1. november: Marius Neset og London Sinfonietta framfører BBC Proms-suksessen Geysir. Hiromis Sonicwonder, ledet av den vanvittige japanske pianisten Hiromi har med seg sin fantastiske internasjonale kvartett og kombinerer teknisk briljans og kreativitet. Dirty Loops, youtube-fenomenet som med sin unike og fengende blanding av funk, pop, jazz og R&B, alltid byr på sin overflod av spilleglede. Utsolgt Jazz Sabbath, britene som tolker låter fra det legendariske heavy metal-bandet Black Sabbath på sin helt unike og spennende måte. Deres kreative tilnærming til musikken gir en helt ny dimensjon til disse ikoniske låtene. Utsolgt Laila Biali, prisbelønt canadisk sanger og låtskriver, pianist og radiovert, trollbinder publikum med sin allsidige stemme og sjangeroverskridende musikalske stil. Hennes fengslende låter byr på en blanding av jazz og pop. Jazzanova, det tyske musikk-kollektivet kjent for sin utforsking av ulike sjangere som funk, jazz, disco og latin, vil sørge for en uforglemmelig opplevelse. Deres unike musikalske blanding karakteriseres som en eksplosjon av dansbare rytmer. Trondheim Jazzorkester GURLS: Storbandenergi, soul, impro og akustisk hip-hop – sprudlende humørfylt og musikalsk overraskende. Samarbeidet sikret Spellemanspris og energifylte turnéer. Lullaby of the sea: Det blir såre og vakre voggesang-duetter på norsk og persisk når Solveig Slettahjell og iranske Mahsa Vahdat fremfører duetter basert på voggesang-motiver med nye og klassiske tekster. Tonefølget til tekstene sørger Tord Gustavsen (flygel og elektronika) og Sjur Miljeteig (trompet og elektronika) for. Her får vi iranske dikt og norske folketoner i en svært så vellykket fusjon. Martin Horntveth Polaroid: Det blir sjangervandring, musikalsk tilbakeblikk og framtidsvyer når Martin Horntveth samler et musikalsk stjernelag for å framføre bestillingsverket fra Kongsberg Jazzfestival 2021: Polaroid. Stian Carstensen Musical Sanatorium: Musikalsk friskmelding i storformat for den genierklærte multi-instrumentalist og komponisten. Avslutningskonsert søndag 5. november.

