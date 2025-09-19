Jon Balke: Musikkens rolle og kraft i samfunnet

KRONIKK: Musikk er like grunnleggende som mat og vann, skriver Jon Balke. Her viser han til historien om den kjente cellisten Karim Wasfi, som spiller i ruinene etter katastrofer.

Av Jon Balke, musiker, komponist og førsteamanuensis ved Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole (NMH)

Da Karim Wasfi, cellist og dirigent i Bagdad symfoniorkester i 2015 gikk hjem fra jobb, passerte han åstedet for en kraftig detonasjon av en bilbombe. Han satte seg ned i ruinene, pakket opp sin cello og begynte å spille.

Resultatet ble et filmklipp som ble spredt over hele verden. Han ble intervjuet av Al Jazeera med følgende spørsmål:

Al Jazeera:

– Hvorfor er musikk like grunnleggende viktig som mat og vann?

Karim Wasfi:

– Fordi musikken forfiner og kultiverer. Fordi den inspirerer. Fordi den utvikler bedre hjerner. Fordi den hjelper deg med matematikk og fysikk. Fordi den lærer barn å oppføre seg. Fordi den utvikler kreativitet du kan bruke som fysiker eller offiser i hæren. Fordi den har en positiv påvirkning på menneskets psyke. Fordi du kan puste bedre. Fordi du kan tenke bedre og klarere. Fordi du kan finne mer talent i deg selv. Og fremfor alt, det er et internasjonalt språk. Det er alt.

Etter dette har Wasfi fortsatt å dukke opp og spille etter terroraksjoner i Irak, og han har også skapt organisasjonen Peace through Arts. Hans hovedbudskap er at terror begås av mennesker som ikke har hatt tilgang til kultur, hverken som publikum eller utøvere.

Regjeringens totalberedskapsmelding slo fast i sin rapport fra januar at kunst og kultur er en viktig del av landets beredskap. Likevel ser vi stadig flere eksempler på kutt og nedleggelser – kirkemusikkutdanningen i Nidarosdomens by er avviklet, KI-musikk tar over Spotify, statskanalen legger ned musikkprogrammer. Dette er bare noen av symptomene på strømningene i en tid med usedvanlig mye krig og konflikt, politisk motivert vold og massedemonstrasjoner i Europa og verden. Historien om cellisten Karim Wasfi er et eksempel også for Norges musikkhøgskole når vi i den nye strategien betoner musikkens kraft og rolle i samfunnet. Karim Wasfis bidrag er et godt eksempel på kunst og kultur som helbredende kraft etter at katastrofen har skjedd, men enda viktigere er hans budskap om at kulturen er grunnlaget for et velfungerende samfunn. Uten kultur bryter samfunnet sammen.