Jon Balke

Jon Balke er musiker, komponist og førsteamanuensis ved Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi på NMH.(Foto: Magnus Skrede)

Jon Balke: Musikkens rolle og kraft i samfunnet

Publisert
19.09.2025

KRONIKK: Musikk er like grunnleggende som mat og vann, skriver Jon Balke. Her viser han til historien om den kjente cellisten Karim Wasfi, som spiller i ruinene etter katastrofer.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. 


Av Jon Balke, musiker, komponist og førsteamanuensis ved Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole (NMH)


Da Karim Wasfi, cellist og dirigent i Bagdad symfoniorkester i 2015 gikk hjem fra jobb, passerte han åstedet for en kraftig detonasjon av en bilbombe. Han satte seg ned i ruinene, pakket opp sin cello og begynte å spille.

Resultatet ble et filmklipp som ble spredt over hele verden. Han ble intervjuet av Al Jazeera med følgende spørsmål:

Al Jazeera:
– Hvorfor er musikk like grunnleggende viktig som mat og vann?

Karim Wasfi:
– Fordi musikken forfiner og kultiverer. Fordi den inspirerer. Fordi den utvikler bedre hjerner. Fordi den hjelper deg med matematikk og fysikk. Fordi den lærer barn å oppføre seg. Fordi den utvikler kreativitet du kan bruke som fysiker eller offiser i hæren. Fordi den har en positiv påvirkning på menneskets psyke. Fordi du kan puste bedre. Fordi du kan tenke bedre og klarere. Fordi du kan finne mer talent i deg selv. Og fremfor alt, det er et internasjonalt språk. Det er alt.

Etter dette har Wasfi fortsatt å dukke opp og spille etter terroraksjoner i Irak, og han har også skapt organisasjonen Peace through Arts. Hans hovedbudskap er at terror begås av mennesker som ikke har hatt tilgang til kultur, hverken som publikum eller utøvere.

Regjeringens totalberedskapsmelding slo fast i sin rapport fra januar at kunst og kultur er en viktig del av landets beredskap.

Likevel ser vi stadig flere eksempler på kutt og nedleggelser – kirkemusikkutdanningen i Nidarosdomens by er avviklet, KI-musikk tar over Spotify, statskanalen legger ned musikkprogrammer. Dette er bare noen av symptomene på strømningene i en tid med usedvanlig mye krig og konflikt, politisk motivert vold og massedemonstrasjoner i Europa og verden.

Historien om cellisten Karim Wasfi er et eksempel også for Norges musikkhøgskole når vi i den nye strategien betoner musikkens kraft og rolle i samfunnet.

Karim Wasfis bidrag er et godt eksempel på kunst og kultur som helbredende kraft etter at katastrofen har skjedd, men enda viktigere er hans budskap om at kulturen er grunnlaget for et velfungerende samfunn. Uten kultur bryter samfunnet sammen.

Se Karim Wasfi fremføre og fortelle her:

 

Relaterte saker

Jon Balke

Jon Balke: Om Spotify og oss

KRONIKK: Musikalsk kvalitet eksisterer ikke som kriterium noe sted i utviklingen av dagens store strømmetjenester, skriver musiker, komponist og førsteamanensis...

Kork og Lise Davidsen i Folketeateret des

Egen plan for kulturberedskap? Kultur som kritisk ressurs innen samfunnssikkerhet

Prosessen med å få kulturen inn i totalberedskapen fikk en dytt framover i fjor. Men nå må vi få en...

Sivert Høyem – Madrugada – Wrightegaarden i Langesund 20 juli

La det ikke være noen tvil: Musikk er beredskap.

INNLEGG: Kunst og kultur er avgjørende for den sivile beredskapen og forsvarsevnen som bygges i en befolkning, og som hver...

Kunstnerbrevet

Kampen er ikke over!

INNLEGG: Så var valget overstått. Men vi har en lang vei å gå ennå, skriver Jan Lothe Eriksen.

KuD

Lubna Jaffery: Kulturen står på spill

INNLEGG: Årets valg blir et retningsvalg som vil få stor betydning for hvilken kulturpolitikk som skal føres fremover. Skillelinjene mellom...

Flere saker

Notto Thelle, Einar Idsøe Eidsvåg og Hilde Marie Holsen Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret.no

Må til utlandet for å finne publikum

Den tyske festivalen CTM har presentert elektronisk eksperimentell musikk siden 1999. I år startet Music Norway et langsiktig samarbeid med...

Kari Bremnes

Norske skamfulle gleder

De fleste av oss har såkalte guilty pleasures, det vi skammer oss over å like. Bjørn Hatterud har skrevet om...

Leo Ajkic (t.v.) med artisten han manager; Marcus «Kamelen», stillbilde fra filmen.

Dokumentar om rapperen Kamelen på kino til høsten

En norsk underdoghistorie, reklamerer regissøren av filmen om rapperen.