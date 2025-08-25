Lubna Jaffery: Kulturen står på spill

INNLEGG: Årets valg blir et retningsvalg som vil få stor betydning for hvilken kulturpolitikk som skal føres fremover. Skillelinjene mellom partiene er store, og her skisserer kulturminister Lubna Jaffery fem av dem.

Flere har etterlyst saker om kultur i valgomatene som ulike medier tilbyr. Mediene står selvsagt fritt til selv å velge hvilke spørsmål som skal med. Men kulturpolitikk er viktig, og skillelinjene mellom partiene er store. Her er fem av dem.

Av Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister

Vi husker alle hvordan hverdagen ble da pandemien traff. Da opplevelsene stoppet og fritidsaktivitetene ble satt på hold. Husker du savnet etter fellesskapene?

Kulturpolitikk handler om prioriteringer. Verdien av korøvingen, fotballtreningen, tilgjengelige kulturtilbud, en god bok, korpset og festivalopplevelsen kan vanskelig måles. Det handler om hverdagen vår, inspirasjonen og det trygge fellesskapet vårt. Det er ingredienser i det som skaper gode lokalsamfunn å bo i.

Årets valg blir et retningsvalg mellom en Arbeiderpartiregjering eller en FrP-ledet regjering. Et retningsvalg som vil få stor betydning for hvilken kulturpolitikk som skal føres fremover. Med FrP vil vi få en drastisk endring fra dagens kulturpolitikk. Jeg har fem eksempler hvor ting virkelig står på spill:

Kulturfondets rundt 40 ulike ordninger stimulerer til mangfold og bidrar til at kunst og kultur kan skapes og gjøres tilgjengelig. Eksempler er arrangørstøtten og festivalstøtten, som bidrar til kultur i bygd og by. Her ligger også innkjøpsordningene for litteratur som sikrer et mangfold av bøker på landets bibliotek fra nord til sør. FrP ønsker å halvere kulturfondet, det vil si kutte 500 millioner kroner til kunst og kultur der du bor. Gjennom NRKs rolle som allmennkringkaster sikres alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken, åpen tilgang til nyheter, aktualitet, dokumentar, sport, barneprogram, kultur og underholdning. I tillegg har NRK et viktig beredskapsoppdrag, som innebærer at myndigheter kan nå ut med informasjon ved nasjonale kriser. FrP synes åpenbart at det er bortkastede penger. De vil splitte opp og selge NRK. Det er over 60 år siden kunstnerstipendene ble innført. Gjennom arbeidsstipend får kunstnere muligheten til å dedikere sin tid til å skape kunst. Arbeiderpartiet mener det er viktig å stimulere til et mangfold av kunst i Norge, og har derfor økt antallet stipender. FrP vil legge ned Statens kunstnerstipend og foreslår å kutte 200 millioner kroner til stipender. FrP vil innføre ABE-kutt. Husker du de flate årlige kuttene som Solberg-regjeringen kalte «effektiviseringskutt», og som hvert år ble påført kulturinstitusjoner og ordninger under kulturbudsjettet? Disse flate kuttene som bidro til gradvis å svekke økonomien i kulturlivet har Arbeiderpartiet fjernet. Vi ønsker ikke å be orkesteret om å kutte én tuba per år. FrP ønsker å gjeninnføre ABE-kutt. Det overordnede målet i dagens pengespillpolitikk er å sikre at spill blir tilbudt i ansvarlige former. Enerettsmodellen og Norsk Tipping bidrar til nettopp dette. Overskuddet går tilbake til samfunnet og er avgjørende for å styrke idrett, kultur, samfunnsnyttige og humanitære formål. Ordningen sikrer en stor satsning på idrett, at idrettsanlegg kan bygges, at barn og unge får opplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken og mye, mye mer. Derfor vil Arbeiderpartiet verne om Norsk Tipping og enerettsmodellen. FrP vil fjerne enerettsmodellen og åpne for lisensmodell. Dette betyr at kommersielle pengespillaktører vil få fritt spillerom i Norge, og at vi samtidig vil miste helt avgjørende midler som bare i år bidro med over 8 milliarder kroner rett tilbake til idrett, kultur og sivilsamfunn.

Fremskrittspartiet foreslo i sitt alternative budsjett for 2025 å kutte over 5 milliarder kroner i kulturbudsjettet. De går til valg på å kutte 5,7 milliard kroner til kultur fordi de mener det er «sløseri».

Kanskje kan kulturen reddes av samarbeidspartiet Høyre?

Men også Høyre forslår kutt i kulturfondet. De foreslår også årlige og krevende ABE-kutt. De ønsker samtidig å «spare» over 1 milliard kroner i året ved å legge moms på bøker. For de tenker kanskje at dyrere bøker er den riktige medisinen når barn og unge allerede leser lite?

I en urolig tid er kulturpolitikk kanskje ikke det første noen tenker på når de går til valgurnene. Men hvis vi skal ha et levedyktig og mangfoldig kulturliv i hele landet, avhenger det av politiske prioriteringer.

For Arbeiderpartiet er kunst- og kulturpolitikk viktig. Vi er tydelige på at vi ikke trenger mindre av det som utfordrer oss, samler oss og gir oss nytt blikk på verden – og oss selv. Vi vil fortsette å prioritere det vi skal forsvare, det som skaper fellesskapene og binder oss sammen. Kunstens egenverdi, vår kultur, vårt språk og vår identitet.