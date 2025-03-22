Astrid Kvalbein

Astrid Kvalbein går inn i sin andre periode som rektor ved Norges musikkhøgskole (NMH).(Foto: Charlotte Wiig / NMH)

Astrid Kvalbein gjenvalgt som rektor ved Norges musikkhøgskole

22.03.2025
Red.

Kvalbein blir rektor i fire nye år, med musiker og professor Morten Qvenild som prorektor.

«Astrid Kvalbein og Morten Qvenild anses valgt som henholdsvis rektor og prorektor ved Norges musikkhøgskole for perioden 1. august 2025 til 31. juli 2029,» skriver kunnskapsavisen Khrono 20. mars, som siterer protokollen fra høgskolestyrets møte 6. mars.

I februar 2021 ble Astrid Kvalbein første valgt som rektor, da med Eyolf Dale som prorektor. I 2023 gikk Morten Qvenild inn i rollen som prorektor. Han har også ledet Norges musikkhøgskoles (NMHs) ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid siden 2022.

— Det føles som et privilegium og en glede å få fortsette, sa Astrid Kvalbein til Khrono i vinter, da hun var eneste rektorkandidat ved NMH etter at fristen for å fremme kandidater gikk ut.
— Jeg har ledet høgskolen ut av en pandemi og gjennom en tøff økonomisk omstilling. Før jul fikk vi en ny strategi på plass som setter kursen for de neste årene, og jeg er veldig klar for å få lede musikkhøgskolen videre.

 

