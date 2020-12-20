Juleduetter: Forutsigbare svulstigheter, bling på norsk og dårlig samvittighet

Blant all julemusikken finner du denne gjentatte øvelsen: Duettene. Vi har hørt på et utvalg. I år vil «alle» synge med Trygve Skaug.

… og den beste har Sondre Lerche skrevet. De beste julestemningssangene er ofte ikke egentlig julesanger, er min erfaring. En av de norske duettene vi tar med i denne rekkeanmeldelsen er nettopp slik, men utgivelsen den er på vil gjerne fange julegavekjøperne – og står for noen av verdiene som bør prege jula. Du finner den nederst i lista her – og på ei litt gjemt plate som du ikke finner på de vanlige strømmeplattformene.

Og sjøl om man kan regne med at ganske mange av albumene som gis ut fra november av fortsatt har et håp om å få ut mye av det kommersielle potensialet i førjula, er det ikke lenger slik at mange handler en CD, pakker den inn og legger den under treet. Men enkeltlåtene! Er uansett en mulig vei til strømmetoppen, og da kan det være fristende å teste om algoritmene lettere blir til stigetrinn når man slår seg sammen med en stemme til. 1 + 1 er tre, si. Nedslagsfeltet kan i alle fall vokse. Vi kommer ikke unna en god juleduett, disse låtutgivelsene som har vært en egen sjanger siden før Bing og David sang pa-rappa pam pam …

Her er utvalget jeg synes det bør sies noe om i år – med en ny oppdatering! Inn på toppen av lista er en jazza duett mellom Tungtvanns frontfigur og en annen stemme fra Bodø:

Jørg-1 og jazzen

Jørgen Nordeng/Marit Sandvik med Tore Johansen/Jan Gunnar Hoff: «Julenissekurs»

Hahah, så søtt og rart og koselig! Årets juleplate, skriver iTromsø om plata «Natt, lys» der trompetist Tore Johansens samarbeider med – eller bearbeider – kollegaer som Halvdan Sivertsen, Karin Krogh, Gro Dahle, Petter Dass, med flere. Plata har en klar nordnorsk profil, i tillegg til jazzstempelet. I dette Julenissekurset rapper/scatter/tøyser Jørgen Nordeng aka Joddski aka Jørg-1 fra Tungtvann seg igjennom med jazzvokalist Sandvik. Låta er signert Terje Nilsen, og har du spørsmål om hvor mye grøt man bør spise før man opptrer som nisse, er nok dette årets hyggeligste sted å få svar.

Herborg og joiken

Herborg Kråkevik/Marianne Pentha

med Mathias Eick/Bergen Filharmoniske Orkester: Almmiráidu / Himmelraiden – albumspor

Himmelraiden blir «Almmiràidu» på nordsamisk, og denne duetten markerer kanskje finalen for det sterkeste året for samisk-norsk musikk i legering med annen ny musikk på lenge? Men både Marianne Pentha og Kråkevik velger for mye krem på kaka, grinchen i meg vil helst se vekk når de stiger opp, opp, og «saman joiker jul», som de synger. Som flere av de nye sporene på Kråkeviks «Juleroser», er det forutsigbart, svulstig og forglemmelig. Flott filharmoni, da.

Herborg og Skaug …

Herborg Kråkevik/Trygve Skaug: Fra fjord og fjære – veldedighetssingel og albumspor

Det går jo ei slags åre fra Erik Bye og Brynjar Hoff, en de prøver å fange mellom englestrykerne her. En viss skjønnhet i kontrasten mellom den velkjente, tynne vokalen til Kråkevik og Skaugs upolerte, vekker håp i meg om at «Juleroser» skal bli interessant med denne duetten. Men dessverre blir det med forsøket, dette fester seg ikke.



Maria og Skaug …

Maria Mena/Trygve Skaug: Jula hjemme – singel

Alltid-et-ord-for-dagen-Trygve Skaug er nær allemanseie nå, og det illustreres jo godt av hvor mange som vil synge med ham før jul. Han ble den som fikk tilliten av Maria Mena til å oversette kjempehiten hennes «Home for Christmas» til norsk. Virkningsfullt, nært, ikke det spor overraskende, og, hehe; med følelsen av at «der var han igjen, jo!»

… og … Ulrikke og Skaug

Ulrikke/Trygve Skaug: Nyttårsnatt – singel

Jeg har veldig lyst til å bruke ordspillet «ser ikke skogen for bare Skaug», nå! Skaug er blant flere duettpartnere på ei hel juleplate fra denne MGP/Stjernekamp/Maskorama-artisten med en unektelig god, allsidig stemme. Men hverken melodi eller tekst har noe av det lille ekstra. Gjesp.

Bling fra brus-pimpe(r)n og Solli-Tangen

Oral Bee/Emil Solli-Tangen: «Maske hele jula» – albumspor

Norges slickeste duo, Oral Bee og Mr. Pimp-Lotion har invitert flere kjente stemmer på sin «Julebrus Bangers», som kanskje er årets morsomste juleplate. Om du ikke kjenner opplegget, og ikke umiddelbart tar referansene når de får den skolerte sangeren Emil Solli-Tangen til å synge «pynter treet som en G!» er det kanskje ikke din kopp brus dette. Men kultduoen har altså stødig bygget sin fornorska G funk til millionstrømming. Sammensettinga av glatt vokal, vestkystproduksjon og aktuelle kommentarer (pandemi og arbeidsledighet i eventbransjen) gjør «Maske hele jula» til ei fornøyelig samrøre, og har ei passende julesviske på refrenget i Emil Solli-Tangens vakre, la meg bruke ordet smoothe, stemme.

Norskamerikana gir Emilies stemme nye løft

Emilie Nicolas/Bendik Brænne: White Highway – singel

Emilie + Bendik = nydelige motiver fra amerikanapopen, og med Emilies høye leie som minner om køntriens følelsessang blir dette veldig bevegende. Heimat te jul (på hjul)!

Million-Michael i norsk innpakning

Matoma/Michael Bolton: It’s Christmas Time – singel

Matoma + Michael Bolton (!), hyggelig gjenhør med denne megastjernevokalen, i en produksjon med nok luft. Men noen interessant melodi er dette ikke.

Thomas og ulven

Thom Hell/Andreas Ulvo: Carol of the Bells – albumspor

Før vi fortsetter til den siste og fineste?) låta, skal vi bare nevne en duo og prosjektet deres, sjøl om det har en annen sammensetning enn resten. Thom Hell og Andreas Ulvo har ikke gått inn i studioet med to sangmiker – men de har spesialisert seg på en egen type julesangformidling, der Ulvos klaverspill, og metronom! er like tilstede i bildet som Thom Hells vokal. I fjor satte de standard med «Julesanger», i år gjentar de øvelsen på «Christmas Songs». Mange klassikere har fått en egen tapning, ikke alle like genialt, men denne enkle versjonen av Carol of the Bells hypnotiserer.

Med håp om et åpnere Europa

Den eneste åpent tilgjengelige låta på Bugge Wesseltoft/Knut Bry sin utgivelse til inntekt for – og påminnelse om! – flyktninger som er altfor støkk på Lesvos Saleh Mafoud/Ingrid Olavas «Paradise». Fin den også, men den som virkelig gir meg nye oppdagelser for hver nye lytt, og som passer i ei juleliste, denne på album nummer to:



Sondre Lerche/Daniela Reyes: «Tiden det tar å snu» – veldedighetsspor

I 2020 er Sondre Lerche en god kandidat til årets redningsmann både innspilt og live musikk. Den aller beste koronakonserten jeg (og en del andre) så var med hans sanger fra den glimrende plata «Patience». Men nå har han skrevet noe helt annet – en norsk duett – og den selvransakende teksten på «Tiden det tar å snu» får først sin tiltrengte klarhet og nerve i det Daniela Reyes faller inn. Det er som om sangen – en liketil, fin melodi – først rydder nødvendig plass til sitt «tål ikke så inderlig vel»-ethos når Reyes’ framskutte følsomhet kommer på. Legg til hennes lyst syngende trekkspill, som sammen med rolig gange i melodien gir et snødryss av en slags oppdatert Prøysen-stemning. Denne sangen minner deg om hva du gjør for å glemme hvor slitsomt det er å se seg i speilet. Og om nestekjærligheten vi burde prioritert over alt annet til jul. Fås kun ved å bidra til hjelp til flyktninger på Lesbos – ved å kjøpe Bugge Wesseltofts doble samleplate her.

Ser du noen åpenbare hull? Savner du en av årets norske julete duetter i denne samleanmeldelsen? Tips oss gjerne (men kanskje skipper vi tipset ditt hvis det handler om influensere i julegensere, hehe) på post |at| ballade.no.