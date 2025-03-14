– Det finnes ingen tradisjonelle jazzband i Norge som gjør noe i nærheten av det vi gjør

Sjampanjen spruter, selv når turneen på kontinentet går i null. – Vi blir ikke knekt, vi blir motivert, sier bandleder Martin Jarl Velsin, som har store planer for Swing’its internasjonale karriere.

Kesselhaus i Prenzlauer Bergs kulturbryggeri fylles med kvinner i flapperkjoler, pyntet med perler og frynser, fjær i håret, lange perlekjeder og hansker. Mennene kommer i tidsriktige sløyfer, slips, bukseseler og hatter. Swing’it setter an tonen, og publikum er med på notene når det norske tradjazzbandet arrangerer fest med forbudstid-tema i Berlin.

Tidligere i år sendte bandet ut en pressemelding hvor de annonserte europaturné og lanserte målet om å ta kontroll på kontinentet og bli større enn Kaizers Orchestra. De booket konsertlokalene selv, og estimerte at de ville nå målet sitt med 12.000 solgte billetter til sine “Prohibition”-show.

– Per nå har vi solgt rundt 5500 billetter. Jeg regner med at vi ender på 7000 totalt, forteller Martin Jarl Velsin før bandet skal på scenen i den tyske hovedstaden.

Turnéen startet i Leipzig og Frankfurt i februar, og etter Berlin, der de kom rett fra tre utsolgte konserter i Paris, går turen videre til Hamburg og Dortmund. Deretter venter Köln fredag 15. mars, før Stuttgart og München får besøk i april.

Fryktet konkurs

– Det har vært en stor satsning, og vi hadde faktisk en reell frykt for at vi kunne gå konkurs. Men siden vi spiller 150-160 konserter i året, har vi spart opp egenkapital for å kunne tåle noen hundre tusen i minus. Men selger vi 7000 billetter ser det ut som vi kan nå et positivt resultat. Vi hadde også håpet på støtte, men vi fikk nylig avslag fra Kulturrådet på vår andre søknad, forteller bandlederen oppgitt.

– Hva tror du er grunnen til at de ikke vil støtte dere?

– Det er vanskelig å si. Min teori er at de støtter en del smale tiltak, og de større satsningene som eksporterer norsk musikk. Swing’it havner et sted midt imellom. Jeg synes likevel det er rart, for det finnes ingen tradisjonelle jazzband i Norge som gjør noe i nærheten av det vi gjør.

Fri flyt av sjampanje

Bandlederen forteller at de gjør alt selv – fra booking og organisering til billettsalg og promotering. Når de festkledde gjestene ankommer i elegante 1920-tallsantrekk inspirert av The Great Gatsby, er det bandmedlemmer som scanner billettene i døra.

– At det ikke er vilje til å støtte denne typen jazz synes jeg er trist. Man ser jo at andre artister som spiller på små jazzklubber får støtte, og de spiller kanskje for like mange totalt på turneen sin som vi gjør på én kveld.

På Prohibition-showene har bandet med seg både en kabaret- og en burleskartist, samt flere dansere. De som velger å kjøpe en VIP-billett får fri flyt av sjampanje den første timen, i tillegg til en akustisk intimkonsert før dørene åpner for resten av publikum.

Satse videre

Sist gang bandet spilte i Berlin solgte de 800 billetter. Denne gangen har de solgt 600.

– Det kan være en utfordring å booke selv i Tyskland. Det kan være ferie eller en høytid vi ikke er klar over. Kanskje kan det tyske valget ha påvirket salget i Berlin? Vi har faktisk flest fans her, så det er litt overraskende at Frankfurt, München, Stuttgart og Hamburg selger bedre. Noen ganger kan venuene være dårlig plassert, eller i feil område. Det er vanskelig for oss å vite når vi gjør alt selv fra Norge, sier Velsin.

At regnet plasker ned på utsiden tror han derimot ikke har mye å si, siden gjestene på et Prohibition-party planlegger i god tid. Det er sjelden noen kjøper billetter i døra.

– Så dere går ikke konkurs, da?

– Heldigvis ikke. Vi ser på det som en mulighet til å gjøre det enda bedre neste år, og gjøre det større! Vi kommer til å bruke det vi har i overskudd, og fortsette å spare for å kunne satse videre. Vi blir ikke knekt. Tvert imot, vi blir motivert. Å komme til Frankfurt for første gang og spille for nesten tusen mennesker – det inspirerer oss til å fortsette å jobbe, kjempe, søke og prøve, sier Velsin.

– Tenner en ild

De russiske venninnene Renata og Anastasia er store fans av 20-tallets musikk og estetikk, og har lagt ned mye tid på sine antrekk i kveld.

– Jeg er generelt en stor fan av tidsepoken og fascinert av festkulturen fra den tiden. Så åpenbart måtte jeg komme hit, sier Renata.

– Jeg oppdaget Prohibition-konseptet tilfeldig på Instagram, og fulgte dem fordi jeg liker den typen innhold, legger hun til.

De hadde ikke hørt om Swing’it før de kom til festen, men begge damene er imponert over sceneshowet.

– De har virkelig energi. Jeg elsker det. De inkorporerer 20-tallets energi på en utrolig positiv måte, og det er smittsomt. Det tenner en ild i deg og får deg til å ville danse, sier Anastasia.

Full pakke

For dem handler arrangementet om mer enn bare å se en konsert. De har brukt tid på å forberede seg, kjøpt klær og tilbehør, og brukt ettermiddagen på å kle seg og sminke seg. Det er en full pakke.

– Det er alltid gøy med en anledning til å kle seg opp. Selv om man kan kle seg som man vil i Berlin, er det ikke så ofte man har anledninger hvor man kan kle seg ut på denne måten. Det føles fantastisk å være litt ekstra, og samtidig føle tilhørighet. Her er du omgitt av vakre mennesker som er like ekstra, sier Renata.

– Ser dere på dette som en virkelighetsflukt?

– Nei, det er ikke en flukt. Det er et vakkert tillegg til den virkelige verden, sier Renata, mens Anastasia nikker.

Norges største hemmelige fest

Martin Jarl Velsin og resten av bandet har store planer for Swing’it. Selv om de ikke dyttet Kaizers Orchestra av tronen i denne runden, mener Velsin at de har lagt et godt fundament å bygge videre på. Neste år står blant annet en stor turné i Storbritannia for tur. Til høsten blir det forbudsparty rundt om i Norge. Datoene kommer i løpet av våren.

– Vi har allerede sluppet den første. I Oslo skal vi lage Norges største hemmelige fest. Lokalet er booket, billettene er ute. Men for å kunne komme på festen må man kjenne noen som har fått tak i billett-lenken. Så den er ute, men samtidig hemmelig, smiler han lurt.