AktueltKunstmusikk

Kobler seg på i Stavanger

Publisert
22.05.2019
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Hvordan skal musikeren opptre overfor de andre under konserten? Egne instrukskort følger med når lokale musikere møter internasjonale komponister under Ny Musikks festival i Stavanger.

Festivalen Only Connect har koblet seg løs fra hovedstaden, en annen internasjonal samtidsfestival, og flyttet til Stavanger.

Only Connect, som starter denne uka, arrangeres av foreningen for den musikken som er mest åpen for alt, nemlig Ny Musikk. Festivalen presenterer samtidsmusikk som kan framføres, skapes og oppleves i alle tenkelige former.
– Slik sett operer jeg med et veldig bredt samtidsmusikkbegrep, sier festivalsjef Bjørnar Habbestad.
– Vi som holder på med dette får gjerne høre at det er smalt, men samtidig sier jeg at vi er enormt breie, mener Habbestad.

Ut i landet
– I Ny Musikk vil vi styrke de lokale avdelingene våre, tretten i landet, og da passet det å starte i Stavanger for å jobbe med Ny Musikk her. Ikke minst fordi vi fikk tidlig en mulighet til å samarbeide med Stavanger Symfoniorkester og dirigenten Ilan Volkov. Volkov har igjen en kobling til den internasjonale festivalserien Tectonics. Nettopp slike samarbeid mellom lokale kunstnere og internasjonale gjester – som skaper noe nytt – er en arbeidsmetode for festivalen.
– Vi vil bruke festivalen som et verktøy, en mulighet for ny kunst, beskriver Habbestad.

Samtidsmusikkens improteater
Et av punktene på programmet er når lokale Kitchen Orchestra skal framføre et omreisende verk som skifter fra sted til sted og etter hvilke utøvere det havner i hendene på: Creative Construction Set TM (2015) er et mobilt verk med åpen form og instrumentering.

Musikerne får instruksjonskort for å skape og utforske lydmiljøer.
– Instruksjonene endrer måten de skal improvisere fram på, der teksten forteller utøveren hvordan hen skal gå fram, og reagere på de andre i ensemblet.

– Dette lyder som en parallell til teatersportens instrukser for impro?
– Ja, det kan godt sammenlignes med det, smiler festivalsjefen.

Verkets tittel er en hyllest til «Creative Construction Company», en del av det eksperimentelle afroamerikanske komponist-utøver-kollektivet Association for the Advancement of Creative Musicians. Her kan du se og høre mer om hva det kan bli – og om Kitchen Orchestra:

Only Connect 2019: Kitchen Orchestra + George Lewis på Tou from nyMusikk on Vimeo.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Les også festivalsjef Bjørnar Habbestads kronikk i Stavanger Aftenblad 21. mai, om for første gang å flytte Only Connect ut av hovedstaden.

Bjørnar HabbestadKitchen orchestrany musikkny musikk stavangerOnly Connect

Relaterte saker

Bjørnar Habbestad

Bjørnar Habbestad ny kunstnerisk leder i nyMusikk

Habbestad, som tar over etter Anne Hilde Neset, tiltrer stillingen 1. september.

The Original Arrangement av Cecilia Jonsson

Stalltips til ministeren

To felt garanterer avkastning: kunstnerne i det frie feltet og den teknologitunge kunsten.

Only Connect. Stene spiller Crane Foto: nyMusikk / Henrik Beck

Spørsmålsfestival

Only Connect 2016 er både åpen og kompakt. I tillegg fremprovoserer festivalen stadig radikale spørsmål om samtidsmusikkens tilstand. Er det...

Guro Skumsnes Moe spiller octobass

Dypt og bredt

Med octobassen i spissen og lydkunst som sonisk høydepunkt leverte årets Only Connect på sine egne lovnader om banebrytende musikk,...

Andris Poga

Andris Poga ny sjefdirigent i Stavanger Symfoniorkester

– I rollen som sjefdirigent ligger det også en utfordring og en forpliktelse til å utvikle og bringe orkesteret til...

Flere saker

Arrangørforum – rapport om det frie feltet – Telemarksforskning

Ny rapport om profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Rapport om samarbeidet mellom frivillig og profesjonell i musikklivet vil bli et viktig verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår, melder...

Bodil Maroni Jensen NKF Likestillingspris

Komponistforeningens Likestillingspris til musikkjournalist Bodil Maroni Jensen

– Det er ingen grunn til at samtidsmusikken – et felt som skal være nyskapende og i front – skal...

LILJA spiller på scene og via strømming med band fra ulike deler av verden under den internasjonale jazzdagen 30. april

Strømmefeiringer av den internasjonale jazzdagen 30. april

Via Nasjonal jazzkringkasting kan du få med deg Oddrun Lilja, Bugge Wesseltoft og en rekke andre musikere strømmet fra scenen...