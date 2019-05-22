Kobler seg på i Stavanger

Hvordan skal musikeren opptre overfor de andre under konserten? Egne instrukskort følger med når lokale musikere møter internasjonale komponister under Ny Musikks festival i Stavanger.

Festivalen Only Connect har koblet seg løs fra hovedstaden, på en annen internasjonal samtidsfestival, og flyttet til Stavanger.

Only Connect, som starter denne uka, arrangeres av foreningen for den musikken som er mest åpen for alt, nemlig Ny Musikk. Festivalen presenterer samtidsmusikk som kan framføres, skapes og oppleves i alle tenkelige former.

– Slik sett operer jeg med et veldig bredt samtidsmusikkbegrep, sier festivalsjef Bjørnar Habbestad.

– Vi som holder på med dette får gjerne høre at det er smalt, men samtidig sier jeg at vi er enormt breie, mener Habbestad.

Ut i landet

– I Ny Musikk vil vi styrke de lokale avdelingene våre, tretten i landet, og da passet det å starte i Stavanger for å jobbe med Ny Musikk her. Ikke minst fordi vi fikk tidlig en mulighet til å samarbeide med Stavanger Symfoniorkester og dirigenten Ilan Volkov. Volkov har igjen en kobling til den internasjonale festivalserien Tectonics. Nettopp slike samarbeid mellom lokale kunstnere og internasjonale gjester – som skaper noe nytt – er en arbeidsmetode for festivalen.

– Vi vil bruke festivalen som et verktøy, en mulighet for ny kunst, beskriver Habbestad.

Samtidsmusikkens improteater

Et av punktene på programmet er når lokale Kitchen Orchestra skal framføre et omreisende verk som skifter fra sted til sted og etter hvilke utøvere det havner i hendene på: Creative Construction Set TM (2015) er et mobilt verk med åpen form og instrumentering.

Musikerne får instruksjonskort for å skape og utforske lydmiljøer.

– Instruksjonene endrer måten de skal improvisere fram på, der teksten forteller utøveren hvordan hen skal gå fram, og reagere på de andre i ensemblet.

– Dette lyder som en parallell til teatersportens instrukser for impro?

– Ja, det kan godt sammenlignes med det, smiler festivalsjefen.

Verkets tittel er en hyllest til «Creative Construction Company», en del av det eksperimentelle afroamerikanske komponist-utøver-kollektivet Association for the Advancement of Creative Musicians. Her kan du se og høre mer om hva det kan bli – og om Kitchen Orchestra:

Only Connect 2019: Kitchen Orchestra + George Lewis på Tou from nyMusikk on Vimeo.

