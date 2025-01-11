Swing’it, Tyskland!

Tradjazzbandet Swing’it satser egne penger for å spille turné i Tyskland.

«De unge herremennene» som de selv kaller seg, leier arenaer med egne oppsparte midler, og målet er å selge 12 000 billetter i Tyskland.

Swing’it, som blant annet nådde TV-publikummet her i Norge da de prøvde seg i en runde av Melodi Grand Prix, har leid ni konsertlokaler rundt om i Tyskland. Bandet skriver i en pressemelding at alle konserter bookes av bandleder Martin Jarl Velsin. De skriver at de har solgt over 4000 billetter.

– Om vi ikke selger godt, går vi konkurs, sier Velsin. Han mener de er et band som ikke passer i kategorier som gir offentlig støtte, og mener dette kan være grunnen til at de ikke bookes av mange norske festivaler.

Bandet har spilt på jazzklubber i München, Brussel, Istanbul, Paris og London tidligere.

«Prohibition», som er navnet på en av singlene deres, er også livekonseptet deres. Alle i salen skal komme utkledd i 1920-talls klær, og blir med på en reise 100 år tilbake i tid. Her med jazzmusikk spilt på party-vis. Dette blandes med dansere, burlesque og deres egen MC Champagne Charlie. Poenget skal være å illudere glitter og hemmelige fester under forbudstiden på 1920-tallet i New Orleans, US.

– Ingen sitter på en Swing’it-konsert, mener bandet i samme pressemelding.

Høsten 2025 følger bandet opp med en norgesturné.