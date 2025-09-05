Fond for lyd og bilde rigges for fremtiden

Styreleder i Fond for lyd og bilde, Susanne Næss Nielsen, har skrevet et innlegg om endringen i fondet der ti tilskuddsordninger samles i fire fra 2026.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Av Susanne Næss Nielsen, styreleder i Fond for lyd og bilde

På overflaten kan endringen fra ti til fire tilskuddsordninger i Fond for lyd og bilde se ut som en teknisk forenkling. Men den handler også om å sikre bærekraftig forvaltning i møte med et kunstfelt i kraftig vekst.

Søknadene til Fond for lyd og bilde har økt med over 50 prosent de siste fem årene. I 2024 kom det inn over 4 000 søknader med et samlet beløp på mer enn 400 millioner kroner.

Den kraftige økningen skyldes et stadig mer aktivt kulturliv preget av mange profesjonelle aktører og høy aktivitet på tvers av sjangre. Samtidig øker kostnadene, og mange prosjekter er avhengige av offentlig støtte for å bli realisert. Men fondet har kun 54 millioner kroner til disposisjon, og mange søkere får avslag. Fagutvalgene må vurdere stadig flere prosjekter på kort tid, noe som utfordrer både kvaliteten og tilliten til fondet.

Ti ordninger samles i fire

Fond for lyd og bilde har siden 1982 hatt som oppgave å sikre kunstnerisk frihet, kompensasjon og utvikling. Det skal vi fortsette med.

Men vi kan ikke forvalte morgendagens kunstfelt med gårsdagens strukturer. Fra 2026 samler derfor Fond for lyd og bilde sine ti tilskuddsordninger i fire større kategorier: musikk, scene, film og markedsføring. Endringene skal gjøre det enklere å søke tilskudd til større prosjekter, og søkere slipper å sende flere søknader for samme prosjekt over ulike ordninger.

Alle som tidligere kunne søke, har fortsatt en plass i fondet. Vi gjør det lettere å søke, samtidig som vi sørger for at vi står bedre rustet til å forvalte bredden av søknader fra alle deler av kunstfeltet.

Mer kunst, mindre administrasjon

Hensikten med endringen er å bruke midlene mer målrettet, styrke fagfellevurderingen i en situasjon der driftsrammene er under press, og sikre et fortsatt rettferdig system. Med en enklere søknadsprosess og mindre dobbeltarbeid, håper vi at søkerne kan legge mer vekt på kunsten, og mindre på administrasjon.

Hver søknad vil bli vurdert av minst to fagpersoner. Innstillingen gjøres av et samlet fagutvalg på fire personer før vedtak fattes av styret. Ved behov kan vi hente inn ekstra ekspertise for å sikre mangfold og kvalitet. Den nye strukturen gjør det dessuten mulig å behandle flere deler av et prosjekt samlet, slik at det ikke lenger faller mellom ordninger.

Styret skal sørge for at fagutvalgene bemannes med relevant kompetanse slik at også søkere fra billedkunstfeltet – som ikke lenger vil ha en egen ordning – får kvalifisert behandling av sine prosjekter.

Trygghet i fondets framtid

Endringen som trer i kraft i 2026, er en investering i Fond for lyd og bilde sin framtid. Kunstnere skal møte en forvaltning som er faglig sterk, uavhengig og rettferdig, og som sikrer god betaling til dem som vurderer søknadene.

Fondet skal reflektere den virkeligheten kunstnerne lever i, og i denne virkeligheten var det nødvendig å gjøre endringer som sikrer at det er bærekraftig og relevant. Slik forblir Fond for lyd og bilde kunstnernes fond – også i årene som kommer.