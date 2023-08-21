Langt fra der nokon skulle tru at nokon samla kultur …

Tradisjonsmusikksamlinga Womex setter gjerne tonen for musikkfeltet der røtter, folkemusikk og musikalsk vandring er i fokus. Nå er Førdefestivalen invitert til Womex og byen A Coruña for å snakke om hvordan bygge sterke festivaler på små stadar.

– Vi gjer det saman med to andre festivalar, også dei leia av kvinner, nemleg Festival Gnaoua et Musiques du Monde og FIWA – Festival International du WAssulu. Det skriver Førdefestivalen på sin facebookside og peker til programmet på Womex i oktober. Festivaler som utviklingsverktøy for avsidesliggende steder – slik lyder seminarpunktet med de tre festivalene.

«Småstedenes navn settes på det internasjonale kartet over festivaler. De skaper jobber, vekst og positive endringer gjennom kultur – baser på landsbygda langt fra sentrale kulturplasser,» lyder det i Womex’ beskrivelse av de tre. Direktør Sølvi Lien deltar i panelet for Førdefestivalen.

Womex er en internasjonal showcase- og fagfestival for folkemusikk og (såkalt) verdensmusikk.