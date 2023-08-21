AktueltBransjen

Førde – internasjonalt eksempel på festivaler som bygger småsteder

Publisert
21.08.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Langt fra der nokon skulle tru at nokon samla kultur …

Tradisjonsmusikksamlinga Womex setter gjerne tonen for musikkfeltet der røtter, folkemusikk og musikalsk vandring er i fokus. Nå er Førdefestivalen invitert til Womex og byen A Coruña for å snakke om hvordan bygge sterke festivaler på små stadar.
– Vi gjer det saman med to andre festivalar, også dei leia av kvinner, nemleg Festival Gnaoua et Musiques du Monde og FIWA – Festival International du WAssulu. Det skriver Førdefestivalen på sin facebookside og peker til programmet på Womex i oktober. Festivaler som utviklingsverktøy for avsidesliggende steder – slik lyder seminarpunktet med de tre festivalene.
«Småstedenes navn settes på det internasjonale kartet over festivaler. De skaper jobber, vekst og positive endringer gjennom kultur – baser på landsbygda langt fra sentrale kulturplasser,» lyder det i Womex’ beskrivelse av de tre. Direktør Sølvi Lien deltar i panelet for Førdefestivalen.

Womex er en internasjonal showcase- og fagfestival for folkemusikk og (såkalt) verdensmusikk.

Sølvi Lien

Sølvi Lien ny direktør og kunstnerisk leder i Førdefestivalen

Hun har vært arrangementssjef i Førdefestivalen siden 2006. Nå rykker Sølvi Lien opp som kunstnerisk leder og direktør for den...

Europeisk festivalpris til Førdefestivalen

Europeisk festivalpris til Førdefestivalen

– Det viser at me gjer noko rett, og at det blir lagt merke til utover Sunnfjord og Noreg, seier...

Sara Wolff i Liverpool

Musikkvideo med kuleramme og bestemors gamle brosje

– Jeg ville at videoen skulle være fargerik, leken og samtidig litt rar, sier Sara Wolff. Denne uka slapp bergenseren...

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet

KULTURRÅDET: – Regjeringens støtteordninger må fortsette så lenge restriksjonene varer

– Vi må sikre at Norge har et levende og mangfoldig kulturliv også etter pandemien, sier Kulturrådsdirektør Kristin Danielsen. I...

Ruben

Ruben: – Jeg har blitt så komfortabel med angsten at mye mer går helt fint

Den Spellemann-nominerte popartisten skriver låter mot mentale lidelser, og for mer åpenhet.