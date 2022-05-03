Sølvi Lien

Sølvi Lien rykker opp fra arrangementsansvaret til toppledelsen av den internasjonale folkemusikkfestivalen i Førde. (Foto: Førdefestivalen)

Sølvi Lien ny direktør og kunstnerisk leder i Førdefestivalen

03.05.2022
Guro Kleveland

Hun har vært arrangementssjef i Førdefestivalen siden 2006. Nå rykker Sølvi Lien opp som kunstnerisk leder og direktør for den internasjonale folkemusikkfestivalen.

– Førdefestivalen er eit kulturelt fyrtårn og ein institusjon, sier nyslått sjef for den internasjonale folkemusikkfestivalen på nordvestlandet.
– Mitt fokus er at vi har ein heilt unik festival, og eg vil byggja vidare på det, ta vare på det, sier Lien til Ballade.no på telefonen, rett etter at nyheten ble sluppet. – Dette er heilt fantastisk, eg gler meg veldig!

Hun er opptatt av at Førdefestivalen har en spesiell posisjon, og at hun vil jobbe for å styrke posisjonen til Førdefestivalen i det norske musikklandskapet:
– Vi er meir enn ein festival. Vi er ein heilårsarrangør, vi har Bornas Verdsdag, vi er ein sjangerfestival med folkemusikk frå heile verda som tør å gi rom og plass til musikkuttrykk ein ikkje opplever så mange andre stader, sier den engasjerte lederen.

Sølvi Lien har tidligere vikariert i stillingen som festivalsjef. Hun har vært arrangementssjef for Førdefestivalen helt siden 2006, så 39-åringen skulle ha et godt grunnlag for å gjøre jobben som øverste leder. Festivalen peker på at den nye sjefen også har «solid kompetanse og lang erfaring innan norsk og internasjonal folkemusikk, i tillegg til eit solid nettverk både nasjonalt og internasjonalt».

«Et utmerket valg» og «heilt rett person på heilt rett plass» kommenteres det i sosiale medier i samme åndedrag som gratulasjoner og applauderende emoji-hender, kort tid etter at det ble kjent at jobben har gått til Lien.

Sølvi Lien starter i jobben i september, og tar over festivalsjefsstillingen etter Per Idar Almås, som annonserte i februar i år at han ville gå av etter eget ønske.

 

 

 

Relaterte saker

Per Idar Almås

Direktør og kunstnarleg leiar for Førdefestivalen går av: – Tidspunktet er godt for eit skifte

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det...

Esma Redzepova

Førdefestivalen ser på damene

«Womens world» blir tema i år.

Small Island under Førdefestivalen

Førdefestivalen: Helt fantastisk, midt på treet og kjip

Det var mye som smakte godt, men alt passet ikke like godt sammen, skriver Monica Ifejilika.

Førdefestivalen fekk nyleg den europeiske EFFE prisen. Frå venstre: Ivar Svensøy, AP representant frå Førde bystyre, direktør i Førdefestivalen, Per Idar Almås, kommunalsjef for idrett og kultur i Førde kommune, Hilde Bjørkum, kommunikasjonssjef Torill Faleide frå festivalen

Europeisk festivalpris til Førdefestivalen

– Det viser at me gjer noko rett, og at det blir lagt merke til utover Sunnfjord og Noreg, seier...

Solo Cissokho og Ellika Frisell (Foto: Førdefestivalen)

Førdefestivalen søker arrangementssjef

Engasjementet går fra første september 2006 til utgangen av 2007, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 8. mai 2006, melder...

Flere saker

Elisabeth Holmertz

Kunststipendiat Elisabeth Holmertz er klar for landets hundrede disputas

Stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid feirer sin hundrede disputas på landsbasis. Den er det sanger Elisabeth Holmertz på Musikkhøgskolen som står...

Karpe: Omar Sheriff. Ga duoen sju Spellemannpriser, inkludert Årets Spellemann og rekord i priser.

Slik blir Spellemanns 50-årsfeiring – her er de nominerte

Her er noen av de over 100 nominasjonene. Noen opptar flere plasser enn andre før Spellemann deles ut i april.

Europavisjonar

Den politiske sangkonkurransen

“Europavisjonar” er den høyst politiske sangkonkuransen, hvor det er verdensledere som står bak mikrofonen i spektakulære kostymer. Hvem får din...