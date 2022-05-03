Sølvi Lien ny direktør og kunstnerisk leder i Førdefestivalen

Hun har vært arrangementssjef i Førdefestivalen siden 2006. Nå rykker Sølvi Lien opp som kunstnerisk leder og direktør for den internasjonale folkemusikkfestivalen.

– Førdefestivalen er eit kulturelt fyrtårn og ein institusjon, sier nyslått sjef for den internasjonale folkemusikkfestivalen på nordvestlandet.

– Mitt fokus er at vi har ein heilt unik festival, og eg vil byggja vidare på det, ta vare på det, sier Lien til Ballade.no på telefonen, rett etter at nyheten ble sluppet. – Dette er heilt fantastisk, eg gler meg veldig!

Hun er opptatt av at Førdefestivalen har en spesiell posisjon, og at hun vil jobbe for å styrke posisjonen til Førdefestivalen i det norske musikklandskapet:

– Vi er meir enn ein festival. Vi er ein heilårsarrangør, vi har Bornas Verdsdag, vi er ein sjangerfestival med folkemusikk frå heile verda som tør å gi rom og plass til musikkuttrykk ein ikkje opplever så mange andre stader, sier den engasjerte lederen.

Sølvi Lien har tidligere vikariert i stillingen som festivalsjef. Hun har vært arrangementssjef for Førdefestivalen helt siden 2006, så 39-åringen skulle ha et godt grunnlag for å gjøre jobben som øverste leder. Festivalen peker på at den nye sjefen også har «solid kompetanse og lang erfaring innan norsk og internasjonal folkemusikk, i tillegg til eit solid nettverk både nasjonalt og internasjonalt».

«Et utmerket valg» og «heilt rett person på heilt rett plass» kommenteres det i sosiale medier i samme åndedrag som gratulasjoner og applauderende emoji-hender, kort tid etter at det ble kjent at jobben har gått til Lien.

Sølvi Lien starter i jobben i september, og tar over festivalsjefsstillingen etter Per Idar Almås, som annonserte i februar i år at han ville gå av etter eget ønske.