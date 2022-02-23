Per Idar Almås

(Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd)

Direktør og kunstnarleg leiar for Førdefestivalen går av: – Tidspunktet er godt for eit skifte

23.02.2022
- Red.

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det skjer etter eige ønske, melder festivalen. 

– I fire år har eg hatt gleda av å leie ein av dei største festivalane i Norge saman med ein svært dyktig stab. Dei to siste åra har vore særs utfordrande, men Førdefestivalen har kome seg vel igjennom den mest krevjande perioden i moderne tid for kulturbransjen, seier Almås i ei melding på heimesidene til festivalen.
– Denne våren vil forhåpentlegvis samfunnet – og kulturlivet – komme tilbake til normalen, og eg tenkjer tidspunktet er godt for eit skifte. No ønskjer eg å gå vidare til nye prosjekt, og prøve meg på andre arenaer i kulturlivet. Fokuset no framover er på gjennomføringa av den fantastiske festivalen vi har planlagt dei siste månadane, seier Per Idar Almås. Han skal jobbe i Førdefestivalen til over sommaren, fram til ny leiar blir tilsett, opplyser festivalen, og utdyper at festivalstyret har satt i gang rekrutteringsprosessen for å få på plass ny direktør i løpet av våren.

 

 

FørdefestivalenPer Idar Almås

Per Idar Almås Foto: Førdefestivalen

Per Idar Almås ny direktør for Førdefestivalen

Almås er tilsett frå oktober 2018.

Førdefestivalen fekk nyleg den europeiske EFFE prisen. Frå venstre: Ivar Svensøy, AP representant frå Førde bystyre, direktør i Førdefestivalen, Per Idar Almås, kommunalsjef for idrett og kultur i Førde kommune, Hilde Bjørkum, kommunikasjonssjef Torill Faleide frå festivalen

Europeisk festivalpris til Førdefestivalen

– Det viser at me gjer noko rett, og at det blir lagt merke til utover Sunnfjord og Noreg, seier...

Small Island under Førdefestivalen

Førdefestivalen: Helt fantastisk, midt på treet og kjip

Det var mye som smakte godt, men alt passet ikke like godt sammen, skriver Monica Ifejilika.

Yasmine Elbarawamy

Setter kunstnernes frie bevegelse på dagsorden

Arrangerer konferanse og konsert under fanen Fri Kunst – Fri Bevegelse.

Arne Osland, utviklingsdirektør ved UWC Red Cross Nordic i Flekke, er utnemnd til styreleiar for Førdefestivalen.

​Arne Osland ny styreleiar for Førdefestivalen

Osland er utnemnd til styreleiarvervet av Sogn og Fjordane Fylkeskommune for ein periode på to år

