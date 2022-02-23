Direktør og kunstnarleg leiar for Førdefestivalen går av: – Tidspunktet er godt for eit skifte

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det skjer etter eige ønske, melder festivalen.

– I fire år har eg hatt gleda av å leie ein av dei største festivalane i Norge saman med ein svært dyktig stab. Dei to siste åra har vore særs utfordrande, men Førdefestivalen har kome seg vel igjennom den mest krevjande perioden i moderne tid for kulturbransjen, seier Almås i ei melding på heimesidene til festivalen.

– Denne våren vil forhåpentlegvis samfunnet – og kulturlivet – komme tilbake til normalen, og eg tenkjer tidspunktet er godt for eit skifte. No ønskjer eg å gå vidare til nye prosjekt, og prøve meg på andre arenaer i kulturlivet. Fokuset no framover er på gjennomføringa av den fantastiske festivalen vi har planlagt dei siste månadane, seier Per Idar Almås. Han skal jobbe i Førdefestivalen til over sommaren, fram til ny leiar blir tilsett, opplyser festivalen, og utdyper at festivalstyret har satt i gang rekrutteringsprosessen for å få på plass ny direktør i løpet av våren.