Yasmine Elbarawamy

Oudspiller Yasmine El Baramawy spiller for å markere musikeres og andres rettigheter 4. mars.(Foto: Cronje Strøm)

Setter kunstnernes frie bevegelse på dagsorden

23.02.2022
- Red.

Arrangerer konferanse og konsert under fanen Fri Kunst – Fri Bevegelse.

Safemuse arrangerer sin Fri Kunst-dagkonferanse 4. mars, et initiativ som inviterer kultur-Norge til å markere kunstnerisk ytringsfrihet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen skal åpne fagprogrammet før Per Idar Almås, Førdefestivalen, Alexandra Archetti Stølen, Oslo World, Marthe Valle, artist, debatterer om samarbeid på tvers. Konferansen finner sted på Riksscenen i Oslo.

Visumpraksis ved reise over landegrenser får et eget panel, og det antydes i programmet at praksisen oppleves inkonsekvent av arrangører og andre som inviterer kunstnere for samarbeid. Her deltar Ole Reitov, tidligere direktør i Freemuse og UNESCO rådgiver, Celina Jerman Bright-Taylor, rådgiver, Safemuse. Politisk ledelse fra Justisdepartementet er invitert til denne samtalen. Den egyptiske oudspiller, lydkunstner og fribymusiker i Malmø Yasmine El Baramawy spiller med Rasmus Svale Kjærgård Lund, på tuba, samt en inkognito afghansk sanger. Seinere blir det også støttekonsert for afghanske musikere.

Årets tema er fri bevegelse av kunst og kunstnere. Arrangørene vil markere at Norge i følge sine UNESCO-forpliktelser legegr til rette for at kunstnere fra andre land ikke begrenses i sin kunst og i sin bevegelse, skriver de i invitasjonen:
– Vi ønsker å sikre at kunstnere og kulturarbeidere internasjonalt har mulighet til å forflytte seg fritt og mulighet til å samarbeide på tvers av grenser. En rekke aktører i kunst og kulturverdenen opplever store utfordringer med visum når artister og kulturarbeidere skal inviteres både ved kortere og lengre opphold. Det at kunstnere og andre kulturarbeidere ikke får visum hindrer den kunstneriske friheten, utveksling av ideer og hindrer kunsten i å utvikle seg og bli sett, hørt og opplevd også utenfor sin egen kulturelle kontekst. Spesielt er det viktig at kunstnere fra land i sør i økt grad får delta i utveksling, utviklet sitt arbeidsmarked og vist sin kunst i Norge, i Europa og resten av den vestlige verden.

Ballades redaktør Guro Kleveland er invitert til å lede et av programpunktene.

Safemuse

Nikan Khosravi

Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om...

Fri Kunst: – Vi må bruke den friheten vi har

I dag starter Fri Kunst, en ukes markering av kunstnerisk ytringsfrihet. – Stadig flere kunstnere, også i Norge, utsettes for...

Fri Kunst: – Vi må bruke den friheten vi har

I dag starter Fri Kunst, en ukes markering av kunstnerisk ytringsfrihet. – Stadig flere kunstnere, også i Norge, utsettes for...

I denne søte juletid – platecoveret

– Dette kom tett på

Da musiker Ola Asdahl Rokkones så CDen sin ødelagt i hendene på Taliban følte han plutselig at avstanden ikke var...

Selvsensur – en farlig fiende

INNLEGG: Nå som dommen mot Laila Bertheussen har falt hadde det vært på sin plass om statsminister Erna Solberg trådte...

Selvsensur – en farlig fiende

INNLEGG: Nå som dommen mot Laila Bertheussen har falt hadde det vært på sin plass om statsminister Erna Solberg trådte...

Sina Winter

Å vere fri

I mars i år la organisasjonen Freemuse fram sin årlege rapport om tilstanden til kunstnarisk fridom – det har ikkje...

Møteplass NORSK festivalen under bokmessa i Frankfurt

Mobiliserer mot regjeringas utenlandskutt

Fra over 100 millioner til halvparten på 9 år. Arbeiderpartiet og kulturorganisasjoner protesterer mot regjeringas kutt i kultur til utlandet.

Abazar Hamid i eit stillbilete frå minidokumentaren SAFE#4, der Hamid møter Bugge Wesseltoft. Dokumentarserien SAFE er utvikla av Safemuse

SAFE #4: Abazar Hamid og Bugge Wesseltoft

Del fire av videoserien SAFE! viser møtet mellom den sudanske fredssangeren Abazar Hamid og pianisten Bugge Wesseltoft, der de to...

Roy Jahrn Holtan

Ny i jobben: Holtan til Norsk jazzforum

Roy Jahrn Holtan starter som fagansvarlig i Norsk jazzforum.