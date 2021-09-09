– Dette kom tett på.

Da musiker Ola Asdahl Rokkones så CDen sin ødelagt i hendene på Taliban følte han plutselig at avstanden ikke var så lang fra Norge til Afghanistan.

Tirsdag 7. september rapporterer Aftenposten fra den norske ambassaden i Kabul, som ifølge avisen nå er tatt over av Talibans folk. Bildene derfra viser blant annet hvordan film og musikk blir tatt imot av representantene for regimet.

En av Talibans soldater knekker DVD-utgaven av den norske filmen «Kurt blir grusom» og CD-en «I denne søte juletid», en samling julemusikk gitt ut av tenorsaksofonist Ola Asdahl Rokkones og organist Terje Baugerød i 2017. Bildene har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier, fulgt av kommentarer som spiller spesielt på filmtittelen og forfatter Erlend Loes fiksjonsunivers med truckføreren Kurt: «Taliban blir grusom!», «Kurt blir muslim», «Velkommen til Kurtby».

Men de alvorlige, til og med livsfarlige, understrømmene ved handlingene er sterke.

Onsdag ettermiddag skriver Ola Asdahl Rokkones på sin egen Facebook-profil, på engelsk, at «Julealbumet mitt «I denne søte juletid», med saksofon og orgel, har allerede blitt forbudt av Taliban. Jeg trodde dette bildet var en spøk, men det er et ekte bilde tatt av Afshin Ismaeli, trykket i en artikkel i den norske avisen Aftenposten. Det var først smigrende å bli sensurert, og jeg hadde aldri trodd at denne musikken skulle kunne provosere noen….Men denne CDen til side – virkeligheten kunne ikke ha vært mer tragisk: Talibans talsperson Zabihullah Mujahid erklærte allerede 25. august at musikk nå er forbudt.» (Redaksjonens oversettelse).

Dagbladet melder at Talibans talsmann Zabiullah Mujahid skal ha sagt til New York Times at musikk nå er ulovlig i Afghanistan, slik det var under forrige Taliban-regime i landet, fra 1996 til 2001.

Fra Ris kirke til Taliban

Musiker Ola Asdahl Rokkones skriver også om det påståtte drapet på den afghanske folkemusikeren Fawad Andrabi i sin Facebook-post, et drap omtalt av flere kilder. Andrabi skal fredag 3. september ha blitt dratt ut av huset sitt og skutt av Taliban.

Dagbladet refererer til det internasjonale nyhetsbyrået Associated Press, som skal ha fått drapet bekreftet av Andrabis sønn. Den afghanske journalisten Sami Mahdi la ut denne Twittermeldingen 28. august: Fawad Andarabi, a local artist, was dragged out of his home yesterday and killed by the Taliban in Kishnabad village of Andarab [district]. He was a famous folk singer in the valley. His son has confirmed the incident.

– Hva slags reaksjoner har du fått etter bildene av at CDen deres ødelegges i Talibans hender?

– Det er mange som reagerer med sjokk og vantro, forteller Asdahl Rokkones. – Og det er jo den reaksjonen en får. Man tenker at Afghanistan er så langt unna. Jeg har som andre fulgt med i media og får nyheter fra utviklingen i landet – og plutselig er ikke Afghanistan langt unna i det hele tatt. Det er veldig rart. Litt komisk at min plate, som ikke engang har tekst, skulle vekke sånne reaksjoner. Men det at det er mennesker som nå risikerer livet sitt, som nå faktisk dør, det er virkelig tragisk.

– Dette kom tett på.

Det viser seg å henge en skjebnens ironi, om ikke en rent ut blodig ironi, ved akkurat koblingen mellom denne jule-CDen og Taliban. Det viser seg nemlig at Ris kirke i Oslo, der «I denne søte juletid» ble spilt inn, har vært scene for internasjonal storpolitikk.

– Da Jonas Gahr Støre var utenriksminister (mellom 2005 og 2012, red. mrk.) brukte han Ris kirke i forbindelse med topphemmelige fredsforhandlinger med Taliban, forteller Ola Asdahl Rokkones. – Terje Baugerød, som er organist i Ris kirke, og jeg snakket om dette da vi spilte inn plata – at her i Ris kirke hadde Taliban vært, og kanskje det kunne bli fred i Afghanistan etter hvert. Det var derfor egentlig ikke noe stort sjokk at noen eksemplarer av plata vår skulle befinne seg i Kabul. Men desto mer spesielt at vår plate fra nettopp Ris kirke skulle skulle være den første som Taliban maltrakterte foran kamera.

– Forferdelig traumatisk

– Vi har mye påtrykk fra afghanere ute og her hjemme, både vi i Safemuse og andre aktører som har jobba med kunstnere i Afghanistan, forteller Jan Lothe Eriksen til Ballade.

Lothe Eriksen er leder av organisasjonen Safemuse i Norge, som jobber for kunstnerisk frihet og for at forfulgte kunstnere skal ha et trygt sted å være og arbeide. En av dem Safemuse har vært med på å hjelpe er den afghanske tradisjonsmusikeren Hamid Sakhizada, som nå er bosatt i Harstad gjennom Friby-ordningen.

Sakhizada er spesialisert i den såkalte Hazara-tradisjonen, og klarte å gi denne tradisjonsmusikken bred appell i Afghanistan. På grunn av det opplevde han stadig større press fra religiøse og fanatiske miljøer i landet sitt, forteller Safemuse på hjemmesidene sine, og etter flere angrep på seg selv og tortur og drap på to av elevene hans flyktet Sakhizada fra hjemlandet sammen med kona, Maryam Sharifi, i 2016.

– Det som skjer nå i Afghanistan er forferdelig traumatisk for dem, sier Lothe Eriksen. – Både med tanke på familiene og på kunstnerkollegaene deres som er igjen i landet.

– Vesten må samle seg

Safemuse har ikke, i likhet med norske eller andre myndigheter, fått en offisiell bekreftelse på at Taliban har forbudt musikk i Afghanistan.

– Hvis det stemmer, er det ikke spesielt overraskende når vi vet hvordan Taliban sist regjerte i landet, og generelt hvordan slike regimer opererer, kommenterer Lothe Eriksen.

– Men nettopp derfor er det et sterkt uttrykk for at Vesten må samle seg og øve påtrykk! Det er mange liv som står i fare i Afghanistan nå, blant både kunstnere og menneskerettighetsforkjempere, og det er svært vanskelig å få mennesker ut. Og hazarer, som Hamid, er spesielt utsatt, ettersom de er forfulgt også i Iran og Pakistan.

Safemuse er i tett dialog med andre aktører som jobber for å hjelpe mennesker i livsfare i det Talibanstyrte Afghanistan.

– Vi har begrensede ressurser i Safemuse, men det foregår sammen med andre organisasjoner en koordinering av dokumentasjonsarbeid for å få fram kunnskap om de som står fast i landet, forteller Lothe Eriksen til Ballade, som legger til at de også står i kontakt med Utenriksdepartementet.