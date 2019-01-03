SAFE #3: Hamid Sakhizada og Ella Marie Hætta Isaksen

Ny minidokumentar i kampanjen SAFE sluppet i dag, den tredje i videoserien som søker å sette fokus på kunstnerisk frihet.

I formiddag slapp Safemuse den tredje minidokumentaren i kampanjen SAFE. Denne gangen møter den afghanske tradisjonsmusikeren Hamid Sakhizada den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen.

Safemuse skriver i pressemeldingen som følger minidokumentaren at Hamid Sakhizada ble tvunget til å forlate landet sitt for å kunne spille sin egen tradisjonsmusikk.

I desember møtte han den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen til en samtale om musikk, tradisjon og prisen for å kjempe for sin kulturarv, forteller Safemuse i meldingen.

Organisasjonen Safemuse står bak kampanjen SAFE, som er støttet av Fritt Ord. Kampanjen har i følge Safemuse som mål å «sette fokus på kunstnerisk frihet – de som har den, de som har mistet den og de som kjemper for den».

Safemuse produserer fem minidokumentarer i serien, som portretterer møter mellom etablerte norske artister og artister som er truet på grunn av deres kunstneriske virke. Kampanjen leder fram mot en konsert under Music Freedom Day 2019 i Oslo, en global markering av kunstnerisk ytringsfrihet som finner sted den 3. mars hvert år.

Safemuse er støttet av Utenriksdepartementet, Nordisk kulturkontakt, Creo (tidl. MFO), NKF og NOPA.

