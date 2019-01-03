AktueltFolkemusikk

SAFE #3: Hamid Sakhizada og Ella Marie Hætta Isaksen

Publisert
03.01.2019
Skrevet av
- Red.

Ny minidokumentar i kampanjen SAFE sluppet i dag, den tredje i videoserien som søker å sette fokus på kunstnerisk frihet.

I formiddag slapp Safemuse den tredje minidokumentaren i kampanjen SAFE. Denne gangen møter den afghanske tradisjonsmusikeren Hamid Sakhizada den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSafeMUSE%2Fvideos%2F784875141861578%2F&show_text=0&width=560

Safemuse skriver i pressemeldingen som følger minidokumentaren at Hamid Sakhizada ble tvunget til å forlate landet sitt for å kunne spille sin egen tradisjonsmusikk.

I desember møtte han den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen til en samtale om musikk, tradisjon og prisen for å kjempe for sin kulturarv, forteller Safemuse i meldingen.

SAFE 3: Hamid Sakhizada – stillbilde fra filmen (Foto: Stillbilde fra Safemuses dokumentar)

Organisasjonen Safemuse står bak kampanjen SAFE, som er støttet av Fritt Ord. Kampanjen har i følge Safemuse som mål å «sette fokus på kunstnerisk frihet – de som har den, de som har mistet den og de som kjemper for den».

Safemuse produserer fem minidokumentarer i serien, som portretterer møter mellom etablerte norske artister og artister som er truet på grunn av deres kunstneriske virke. Kampanjen leder fram mot en konsert under Music Freedom Day 2019 i Oslo, en global markering av kunstnerisk ytringsfrihet som finner sted den 3. mars hvert år.

Se hele videoen og les mer om både Hamid Sakhizada og Ella Marie Hætta Isaksen på www.safeseries.no.

Safemuse er støttet av Utenriksdepartementet, Nordisk kulturkontakt, Creo (tidl. MFO), NKF og NOPA.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, Creo og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

AfghanistanElla MarieElla Marie Hætta IsaksenfribyfribymusikerSAFESafemuseTradisjonsmusikkytringsfrihet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Sina Winter

Å vere fri

I mars i år la organisasjonen Freemuse fram sin årlege rapport om tilstanden til kunstnarisk fridom – det har ikkje...

ISÁK på Blå under Oslo World Foto: Simen Omland

Kor mange stemmer har du i deg, Ella Marie?

Vår meldar spør etter at ISÁK viste fram dansemusikkens frigjeranda kraft under Oslo World lørdag.

Music freedom

Musikk og ytringsfridom

I ordvekslinga etter åtaket i Paris var det merkeleg stille frå aktørar i norsk musikkliv. Men alle aspekt av debatten...

Megafon

Tid for likestilling

INNLEGG: Det er på tide å likestille musikk og litteratur, og opprette fribyer også for musikere.

Abazar Hamid i eit stillbilete frå minidokumentaren SAFE#4, der Hamid møter Bugge Wesseltoft. Dokumentarserien SAFE er utvikla av Safemuse

SAFE #4: Abazar Hamid og Bugge Wesseltoft

Del fire av videoserien SAFE! viser møtet mellom den sudanske fredssangeren Abazar Hamid og pianisten Bugge Wesseltoft, der de to...

Den chilenske poeten, pedagogen, visesangeren og politiske aktivisten Victor Jara. Han ble torturert og myrdet under kuppet i Chile i

Politikk, sjanger og etnisitet – musikk som naudsyn

Om du ikkje engasjerer deg i andre menneske sin situasjon, så kan det same skje med deg.

Maud

Maud: Kontroll på karrieren

Maud: – Det kan tidvis bli mye arbeid, og jeg skulle gjerne delegert bort noe. Samtidig kan jeg styre karrieren...

Länsmann Karlsen Lavre

Samisk på kjent italiensk biennale

Spiller på «utstillingsvindu» for ung, samisk musikk og kunst på Veneziabiennalen.

Alexandra Archetti Stølen

– Uten fortiden, ingen fremtid

Å snakke om flerkulturaliteten og røttene våre, er like viktig i dag som for 30 år siden, skriver Alexandra Archetti...