Bilder fra Tom Sandberg Foundation: Andrej Nebb, 1984 / John Cage, 1985.

(Foto: Tom Sandberg / BONO, Oslo 2025)

Siste dager med Sandbergs bilder

26.02.2026
- Red.Guro Kleveland

De siste av 120 minikonserter lyder på Henie Onstad Kunstsenter når utstillinga med bilder av den musikkinteresserte fotografen går mot slutten.

Denne uka slutter med de siste dagene med Tom Sandbergs bilder på utstilling på Høvikodden, Bærum.

Etter en periode med den kjente fotografen Tom Sandbergs bilder på veggene, kommer nå siste helg med utstillinga Tom Sandberg: Verden vibrerer på Henie Onstad Kunstsenter. Flere av bildene portretterer kjente musikere, og utstillingen får igjen konsertlyd som følge. Lørdag 28. februar spiller samtidsbandet Poing tre minikonserter på dagtid i utstillingslokalet. Dette skriver kunstsenteret i sitt nyhetsbrev.

På 80-tallet fotograferte Sandberg flere komponister og musikere. Hans nærportretter av Iannis Xenakis, Krzysztof Penderecki, John Cage og Andrej Nebb er blitt ikoniske.

Kunstsenteret har avholdt 120 konserter i en egen serie inspirert av fotografen og hans musikkinteresse, i samarbeid med Dextra Musica.

Tom Sandberg var også på 1970- og 80-tallet tilknyttet papirtidsskriftet Ballades redaksjon som fotograf, under Synne Skouens ledelse som redaktør. Flere av komponistportrettene som er blitt stående som høydepunkter i norsk fotografi er gjort nettopp på oppdrag fra Ballade. Les gjerne mer om dette i vår artikkel «Ballade og Ny Musikks visuelle historie: Kunstner Terje Roalkvams plakater og tidsskrift på utstilling» fra sist oktober.

Tom Sandberg levde fra 1953 til 2014.

Terje Roalkvam

Ballade og Ny Musikks visuelle historie: Kunstner Terje Roalkvams plakater og tidsskrift på utstilling

Sjelden anledning til å se norsk musikk- og magasinhistorie i grafisk form! Siste helg med utstilling av kunstner Terje Roalkvams...

Else Olsen S,

John Cage tilbake på Henie Onstad i helgen

Henie Onstad Kunstsenter var vert da John Cage besøkte Norge i 1983, og flere nye verker av ham ble urfremført...

Henie Onstads Gesamtkunstwerk

Nils Bech og Deathprod markerer utstillingsåpning søndag.

Forsiden til Ballade utgave nummer 4

Tidsskriftet Ballade i det digitale bibliotekarkivet

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en lang rekke årganger av musikktidsskriftet Ballade fra 1970-tallet og oppover, og gjort en gullgruve av musikk-...

MISTET TRE FINGRE: – Da jeg mistet fingrene måtte jeg legge gitaren på hylla. Det var et brudd på hele min identitet som musiker, forteller Andrej Nebb. – Men så oppstod punken. Jeg så at de gutta spilte så enkelt, så da begynte jeg å spille bassgitar.

50 plater på 40 år: Portrettintervju av Andrej Dziubek Nebb. Del 2 av 2

I dag er Holy Toys nye album «Close All Doors» ute, og vi publiserer del to av intervjuet med Andrej...

Tommy Tangløkken i Tono

TONO: Bærekraftig konsertøkonomi for arrangører og musikkskapere

INNLEGG: TONO arbeider for en bærekraftig konsertøkonomi – både for arrangørene og for en av deres viktigste verdiskapere: låtskriverne, komponistene...

Stillbilde fra Charlotte Jacobsens «Fire»

Ballade Video XVII: Flammer, frisbee og heroin

Denne uken byr vi på hele tre videopremierer: Laila Samuels, Kjærleik og Charlotte Jacobsen.

Operasamarbeidet på Borealis 2016, Object Collection. Foto: Henrik Beck

Borealis fortsetter samarbeidet med Bergen Nasjonale Opera

– Om vi vil forme fremtidens opera, må vi åpne opp operahusene for unge komponister, sier kunstnerisk leder for Borealis,...