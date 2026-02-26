Siste dager med Sandbergs bilder

De siste av 120 minikonserter lyder på Henie Onstad Kunstsenter når utstillinga med bilder av den musikkinteresserte fotografen går mot slutten.

Etter en periode med den kjente fotografen Tom Sandbergs bilder på veggene, kommer nå siste helg med utstillinga Tom Sandberg: Verden vibrerer på Henie Onstad Kunstsenter. Flere av bildene portretterer kjente musikere, og utstillingen får igjen konsertlyd som følge. Lørdag 28. februar spiller samtidsbandet Poing tre minikonserter på dagtid i utstillingslokalet. Dette skriver kunstsenteret i sitt nyhetsbrev.

På 80-tallet fotograferte Sandberg flere komponister og musikere. Hans nærportretter av Iannis Xenakis, Krzysztof Penderecki, John Cage og Andrej Nebb er blitt ikoniske.

Kunstsenteret har avholdt 120 konserter i en egen serie inspirert av fotografen og hans musikkinteresse, i samarbeid med Dextra Musica.

Tom Sandberg var også på 1970- og 80-tallet tilknyttet papirtidsskriftet Ballades redaksjon som fotograf, under Synne Skouens ledelse som redaktør. Flere av komponistportrettene som er blitt stående som høydepunkter i norsk fotografi er gjort nettopp på oppdrag fra Ballade. Les gjerne mer om dette i vår artikkel «Ballade og Ny Musikks visuelle historie: Kunstner Terje Roalkvams plakater og tidsskrift på utstilling» fra sist oktober.

Tom Sandberg levde fra 1953 til 2014.