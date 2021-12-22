Kompensasjonsgrad på 70 prosent, gjennomsnittsinntekt frå 2017–2019 til grunn for søknadene og flytting av forvaltningsansvar frå Kulturrådet til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er nokre av nyheitene i forslaget til kompensasjonsordningen frå Trettebergstuen, som oppmodar kultursektoren om høyringssvar innan 11. januar 2022.

– I forslaget til kompensasjonsordning som vi no sender ut på høyring, har vi forsøkt å ivareta dei meldingane vi har fått frå bransjen undervegs. Målet er at ordninga no skal vere meir treffsikker og føreseieleg enn tidlegare, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i ei pressemelding frå Kulturdepartementet onsdag ettermiddag.

Det nye forslaget til kompensasjonsordning er både utvida og forbetra, seier departementet, og statsråden vil at heile kultursektoren skal spele inn deira meiningar om forslaget.

– Det er viktig for regjeringa at heile bransjen blir omfatta av gode ordningar, slik at både kunstnarar, kulturarbeidarar og publikum kan vende tilbake til eit styrkt kulturliv så snart som mogleg. No oppfordrar eg alle til å kome med innspel, seier Trettebergstuen.