Dette er i følgje Kulturdepartementet utvidingar og utbetringar av ordninga:

  • Både arrangørar og underleverandørar kan, frå 1. november, søkje kompensasjon for tapt omsetning frå kulturarrangement.
  • Det kan søkjast på bakgrunn av gjennomsnittsinntekt i perioden 2017–2019.
  • Det blir foreslått ein kompensasjonsgrad på 70 prosent.
  • Det vil vere mogleg å ha overskot i selskapet i kompensasjonsperioden, men ikkje å ta ut utbytte.
  • Saksbehandlingskapasiteten i Kulturrådet er styrkt med 12 nye stillingar, i tillegg blir forvaltninga av kompensasjonsordninga flytta til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet.

– Vi har mellom anna bestemt at ein no skal få kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning i staden for uunngåelege kostnader. Denne endringa tar høgd for at mange kulturbedrifter har ein økonomi der stor inntening i høgsesong finansierer ulike utgifter i rolegare periodar av året, seier kultur- og likestillingsministeren.

Av kapasitetsomsyn blir forvaltningsansvaret for kompensasjonsordninga flytta frå Kulturrådet til Lotteri- og stiftelsestilsynet. – Målet er å redusere saksbehandlingstida både i kompensasjonsordninga og i stimuleringsordninga for kultursektoren, og dermed skape større føreseielegheit for kultursektoren, forklarer Trettebergstuen.

Kulturdepartementet tar sikte på å arrangere eit høyringsmøte 7. januar, og høyringsfristen er 11. januar kl. 1500. Deretter må ESA godkjenne utkastet før forskrifta kan tre i kraft. På grunn av statsstøttereglane gjeld forskrifta i første omgang fram til 28. februar 2022, men etter det vil ordninga gjelde i ein ny periode fram til 30. juni 2022.

