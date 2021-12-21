Kulutrrådet har lagt ut informasjon om den nye potten som skal stimulere til kulturarrangement tross smitteverntiltak.

(Foto: faksimile kulturradet.no)

Stimuleringsordning for kulturarrangement i koronakrise kommer i januar

21.12.2021
Siri Narverud Moen

Kulturrådet forvalter igjen denne koronakrisestøtten – de åpner søknadsskjemaene sine 6. januar.

Nå har Kulturrådet lagt ut nytt om stimuleringsordninga – den som kulturminister Annette Trettebergstuen lanserte i forrige uke etter den fire uker delvise nedstenginga av publikumsarrangement.

Denne runden av stimuleringsordningen gjelder for perioden 8. desember – 31. mars. Altså vil den ha tilbakevirkende kraft til like før de siste strenge tiltakene ble satt i gang av regjering av Støre.

Søknadene vil bli behandlet i den rekkefølgen arrangementene blir avholdt, slik at de som har avholdt arrangementer i desember vil få svar først, skriver Kulturrådet.

Siden starten i oktober 2020 er det bevilget rundt 1,7 milliarder kroner over stimuleringsordningen for kulturarrangementer. Høsten 2020 ble det gjennomført 6 000 arrangementer med støtte fra denne ordningen, og i løpet av 2021 er det gitt støtte til rundt 30 000 nye arrangementer. Budsjettrammen for den kommende perioden er på 300 millioner kroner.

Stimuleringsordningen gjelder for arrangementer som har blitt gjennomført, eller som er planlagt gjennomført. Den gjelder ikke for arrangementer som har blitt avlyst. Arrangører med avlyste arrangementer kan få støtte gjennom kompensasjonsordningen, som vil bli klar senere. Mer på Kulturrådets nettsider.

Relaterte saker

STENGTE SALER – IGJEN: Operaen må nytes kun fra utsiden i ukene som kommer.

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Flere saker

Utsnitt forsiden på rapporten The Polaris music survey: Digital Music Services

Norsk ungdom strømmer mest musikk i Norden

Ny TONO-undersøkelse viser at norske ungdommer også laster ned mer, og går på fler konserter enn ungdom i Danmark, Sverige...

Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd

Senterpartiet: – Direktorater har en tendens til å vokse seg for store

Kulturdirektoratet er her. Det som er knytta til Norsk kulturfond skal fortsette med det gamle navnet Kulturrådet – mens direktoratoppgavene...

Utsnitt av plakaten til utstillingen «Haugtussa – eit skogsbad»

Haugtussa, eit skogsbad – lydkunst av Ketil Kinden Endresen

Komponist Ketil Kinden Endresen har laget en lydinstallasjon basert på en grammofonplate fra 1940.