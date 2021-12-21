Stimuleringsordning for kulturarrangement i koronakrise kommer i januar

Kulturrådet forvalter igjen denne koronakrisestøtten – de åpner søknadsskjemaene sine 6. januar.

Nå har Kulturrådet lagt ut nytt om stimuleringsordninga – den som kulturminister Annette Trettebergstuen lanserte i forrige uke etter den fire uker delvise nedstenginga av publikumsarrangement.

Denne runden av stimuleringsordningen gjelder for perioden 8. desember – 31. mars. Altså vil den ha tilbakevirkende kraft til like før de siste strenge tiltakene ble satt i gang av regjering av Støre.

Søknadene vil bli behandlet i den rekkefølgen arrangementene blir avholdt, slik at de som har avholdt arrangementer i desember vil få svar først, skriver Kulturrådet.

Siden starten i oktober 2020 er det bevilget rundt 1,7 milliarder kroner over stimuleringsordningen for kulturarrangementer. Høsten 2020 ble det gjennomført 6 000 arrangementer med støtte fra denne ordningen, og i løpet av 2021 er det gitt støtte til rundt 30 000 nye arrangementer. Budsjettrammen for den kommende perioden er på 300 millioner kroner.

Stimuleringsordningen gjelder for arrangementer som har blitt gjennomført, eller som er planlagt gjennomført. Den gjelder ikke for arrangementer som har blitt avlyst. Arrangører med avlyste arrangementer kan få støtte gjennom kompensasjonsordningen, som vil bli klar senere. Mer på Kulturrådets nettsider.