Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Mens næringsministeren la fram lånegaranti, mulighet for å skyve på skatt og avgifter samt en generell kompenssasjonsordning for næringslivet – presenterte kulturministeren disse kultursæregne ordningene:

Kompensasjonsordninga hun presenterte åpner for å kunne ta ut overskudd – for å gi selskapene noe å betale ut lønn med, for eksempel når høysesong med juleturneer finansierer lønn resten av året. Kulturdepartementet vil hindre at denne type statsstøtte går til utbytte, bonus og lønnsøkninger

– Vi lover å være forutsigbare. Vi lover at det skal være regelen heretter. Vi forstår bransjene som rammes, og skal se smittevern og kompenserende tiltak i sammenheng. Det sa Anette Trettebergstuen (Ap) på pressekonferansen da regjeringa la fram hjelpetiltak for publikumsavhengige bransjer i dag, som for å understreke at det skjedde morgenen etter at nye, strenge nasjonale koronaregler ble kjent.

400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022

300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022

300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde

100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger (første kvartal 2022).

Avlysningene i kultur-, event- og utelivsbransjen har eskalert de siste dagene. Like etter dagens pressekonferanse meldte Den Norske Opera & Ballett at 21 forestillinger avlyses i Operaen fram til nyttår på grunn av de nye smittevernreglene.

Underleverandører løftes opp

Kompensasjonsordningen som nå innføres blir søkbar for både arrangører og de som kalles for underleverandører.

– Næringskjeden er lang. Vi skal ta hensyn til underleverandører, sier Trettebergstuen.

Det vil altså nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet. Dette svarer opp debatter i kulturbransjene, der kritikk har kommet både fra dem som mener det er feil at statsstøtte skal kunne gå til overskudd, og fra dem som peker på at et overskudd er nødvendig for å kunne lønne, og å drive selskapene sunt.

Trettebergstuen brukte eksempler på forskjellige sesonger hos dem som lever av et gjestende publikum:

– For eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det er viktig å forstå at disse bransjene er syklusdrevne. På denne måten tar vi hensyn til behovene til arrangørene på en bedre måte. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået med kompensasjon, utdyper Trettebergstuen.

Publikumsflukt

Her svarer den ferske kulturministeren direkte på tiltale fra bransjens egne lobbyister, som da Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører sa til Ballade i forrige uke at kompensasjonsordninga til nå ikke har kompensert for den store, generelle markedssvikten som er skapt av redselen for smitte, og som nå strammes ytterligere.

– Kompensasjonsordninga må tette inntektstapet, sa Østerdal da. Hun etterlyste forståelse for mekanismene i bransjene, som når man tjener nesten hele årets inntjening i november og desember, og argumenterte nettopp for overskudd samtidig som man mottar statsstøtte.

– Det handler ikke om at noen skal sko seg på ordningen, men om muligheten for videre drift i 2022. Det holder ikke når det ser ut til at Kulturdepartementet etter 21 måneder enda ikke har forstått det sykliske i kulturnæringene, sa Østerdal til Ballade.

Departementet sier til Ballade tirsdag at de vil oppdatere sine nettsider med mer spesifikk informasjon om støtteordningene i løpet av noen dager.

Stimuleringsordninga som Arbeiderpartiets kulturminister gjeninnfører bygger på den som Abid Raja (V) lanserte da han var kulturminister.

– Denne har fungert godt.

Det innebærer at den skal gå til billetterte, fysiske arrangementer – og ikke til strømmekonserter, for eksempel.

Stimuleringsordninga vil gjelde fra 8. desember til 31. mars.