DSC7988

Khalid Salimi fylte 70 år den 23. mai, og feires i morgen med et storartet arrangement på Melahuset klokken 20:30 – med gratis adgang. (Foto: David Brandt)

AktueltBransjen

Feirer Mr. Mela – Khalid Salimi 70 år

Publisert
06.06.2024
Skrevet av
Karoline Ruderaas Jerve

Torsdag 6. juni trommer Melahuset i gang en storartet hyllest til den pakistansk-norske forfatteren, kulturkritikeren og menneskerettighetsaktivisten Khalid Salimi, som fylte 70 år 23. mai.

En hedersmann
I samme anledning ble Salimi hedret i et portrett i Klassekampen for snaue to uker siden. I tillegg ble en behørig hyllest ført i pennen av nåværende nestleder for Antirasistisk senter, Mari Linløkken, på selve dagen – hvor du også kan lese mer inngående om Salimis liv og virke i Norge – og bakgrunnen for hvorfor han hedres.

Khalid Salimi vokste opp i Lahore, eldst i en søskenflokk på sju. Han var tidlig opptatt av kunst, litteratur, rettferdighet og aktivisme, og opplevde studentopprørene, inklusive forfølgelsen av studenter, på nært hold. I januar 1976 kom han til Norge og Kringsjå studentby, og to år senere startet han sammen med studievennene tidsskriftet Immigranten, som nå er kjent under navnet Samora Forum.

I tillegg var han med på å etablere 40-årsjubilanten Antirasistisk senter i 1984, hvor han også var den første lederen. Gjennom livet har han vært opptatt av poesi, og av å gjøre kultur tilgjengelig for alle, særlig minoriteter.

– Å løfte frem, oppleve, og formidle kulturen som kommer med mennesker, er å menneskeliggjøre våre forestillinger.

Bursdagsmela
«Mela» betyr å møtes, og foruten å starte opp selve Melafestivalen i 2001, var han også sentral i etableringen av Melahuset, som åpnet i 2016. Det er derfor ikke uten grunn at han feires på selveste Melahuset torsdag kveld.

Hovedattraksjonen denne kvelden er en konsert med Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Rohini Sahajpal, Jai Shankar og flere andre gjester.

Det blir taler fra Nadeem Butt (Styreleder Stiftelsen Mela og Melahuset), Thomas Hylland Eriksen, Sumaya Jirde Ali, Alan Aguilar, Masood Munawer, Turid Heiberg, Fida Jeries, Line Khateeb og Harald Stanghelle. Yohan Shanmugaratnam er kveldens konferansier.

Dørene åpner klokken 20:30, musikken starter klokken 21:00. Arrangementet er gratis, men billett må hentes ut i forkant. Les mer på Melahuset sine nettsider.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

Antirasistisk senterBursdagKhalid Salimi 70 årkonsertmelaMelahusetMr. Mela

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Nazistenes plan for musikk-Norge

Restene etter et nazistyrt operahus står fortsatt i Oslo. Historiker Harald Herresthal forteller om hvordan krigen snudde norsk musikkliv på...

Gratispassasjerene må betale: Slik sikrer vi et nytt musikkfond i algoritmens tidsalder

INNLEGG: Se til verktøyene vi har, kulturminister, det ligger i skuffen fra 1956: Ta det frem, pusse støvet av det,...

