Feirer Mr. Mela – Khalid Salimi 70 år

Torsdag 6. juni trommer Melahuset i gang en storartet hyllest til den pakistansk-norske forfatteren, kulturkritikeren og menneskerettighetsaktivisten Khalid Salimi, som fylte 70 år 23. mai.

En hedersmann

I samme anledning ble Salimi hedret i et portrett i Klassekampen for snaue to uker siden. I tillegg ble en behørig hyllest ført i pennen av nåværende nestleder for Antirasistisk senter, Mari Linløkken, på selve dagen – hvor du også kan lese mer inngående om Salimis liv og virke i Norge – og bakgrunnen for hvorfor han hedres.

Khalid Salimi vokste opp i Lahore, eldst i en søskenflokk på sju. Han var tidlig opptatt av kunst, litteratur, rettferdighet og aktivisme, og opplevde studentopprørene, inklusive forfølgelsen av studenter, på nært hold. I januar 1976 kom han til Norge og Kringsjå studentby, og to år senere startet han sammen med studievennene tidsskriftet Immigranten, som nå er kjent under navnet Samora Forum.

I tillegg var han med på å etablere 40-årsjubilanten Antirasistisk senter i 1984, hvor han også var den første lederen. Gjennom livet har han vært opptatt av poesi, og av å gjøre kultur tilgjengelig for alle, særlig minoriteter.

– Å løfte frem, oppleve, og formidle kulturen som kommer med mennesker, er å menneskeliggjøre våre forestillinger.

Bursdagsmela

«Mela» betyr å møtes, og foruten å starte opp selve Melafestivalen i 2001, var han også sentral i etableringen av Melahuset, som åpnet i 2016. Det er derfor ikke uten grunn at han feires på selveste Melahuset torsdag kveld.

Hovedattraksjonen denne kvelden er en konsert med Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Rohini Sahajpal, Jai Shankar og flere andre gjester.

Det blir taler fra Nadeem Butt (Styreleder Stiftelsen Mela og Melahuset), Thomas Hylland Eriksen, Sumaya Jirde Ali, Alan Aguilar, Masood Munawer, Turid Heiberg, Fida Jeries, Line Khateeb og Harald Stanghelle. Yohan Shanmugaratnam er kveldens konferansier.

Dørene åpner klokken 20:30, musikken starter klokken 21:00. Arrangementet er gratis, men billett må hentes ut i forkant. Les mer på Melahuset sine nettsider.