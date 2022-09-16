Ballade video: Den uvitende gårsdagen

Ti sanger til glede og ettertanke av Odd Nordstoga, Manuela Hofer, Ida St. Frank, Bellman, Veps, Real Ones, The Colors Turned Red, JOP, kinGeorg og Madrugada.

Vi har en rik meny i dag også, og skal ikke bruke så mye plass på å skrive en introduksjon til det. Vi gleder oss over bredden og kvaliteten i norsk musikk om dagen, og synes også at mange bruker videoformatet på et kreativt vis. I Oslo er vi dessuten inne i en spesielt travel helg, der både Bylarm, Ultima og Oslo Kulturnatt byr på en rekke arrangementer.

Om vi i Ballade video likevel skal komme med en oppfordring, ville det vært fint om vi mottok enda flere produksjoner utenom pop- og rock-sjangeren. Ta det gjerne som en vennlig invitasjon – og en liten utfordring.

God fornøyelse, alle sammen!

ODD NORDSTOGA: I går

Det er alltid hyggelig når Odd Nordstoga slipper nytt materiale. Her er den fjerde og siste smakebiten fra hans kommende album, Inn i skogen. Det skal slippes 7. oktober, og er oppfølgeren til Fatig ferdamann fra 2020.

– «I går» er ein fin song om dystre ting. Trist og fin er den. Begge delar går jo an. Det er det som er trist og fint med musikk. Mest fint, melder Nordstoga.

For selve bakgrunnen for den ettertenksomme låten er alvorlig nok. Det handler om invasjonen av Ukraina, og om hverdagen som kanskje ikke kjennes like trygg som før.

– Eg gjekk på ei myr i Trysil på ski. Hadde høyrt og lese alt eg kom over om invasjonen i Ukraina. Dette i von om at nokon kunne svara på korleis dette kom til å gå.: «Slik og slik og så kjem alt til å bli som før» Det var dét eg glupsk leita etter i aviser og på radioen. Men det kom ikkje noko godt svar, sier Nordstoga og fortsetter:

– Nokon dagar hender det ting som ein ikkje hadde forestilt seg. Noko uventa. Noko dramatisk. Noko som snur opp ned på ting. Det kan vera i livet ditt, eller i samfunnet. Frå ein dag til ein annan, eller i ein augneblink, kan verda bli forandra.

– Når slikt hender er det rart å tenke på at ein har gått rundt så aldeles uvitande, som i ei skodde, og lagt lystige planar og innhald til nett desse dagane, som om ingenting skulle skje!

– At ein skal til tannlegen veit ein ein månad på førehand, men at verda blir forandra veit ein fyrst etter det har hendt. Det er rart å tenke på, for ei pussig ordning, funderer artisten.

– Når eg kom heim laga eg «I går», som for å hugse på det, kor ulik den kan vera, kor fin den kan framstå med sine småting, den uvitande gårsdagen. Takk til alle som bidrog: Torstein Lofthus, Tor Egil Kreken, David Wallumrød, Sigrid Aase, Håkon Aase, Alexander Pettersen, Morgan Nicolaisen og Øystein Frantzvåg.

Videoen er regissert av Sigurd Fossen fra Fill In Productions. Odd Nordstoga og bandet hans skal også ut på en større turné i høst.

MANUELA HOFER: The House Of The Rising Sun

Premiere!

– Denne gang har jeg gjort en versjon av en en tradisjonell amerikansk folkesang som det sies først ble spilt inn først i 1933. Den er muligens skrevet lenge før det, sier Manuela Hofer om «House Of The Rising Sun».

– Låten kan tolkes på flere forskjellige vis, men for meg så handler den om blant annet nostalgi, transformasjon, og det å kunne overkomme vanskelige og utfordrende kår. Den har et budskap om at man kan skape et helt nytt og bedre liv, uavhengig av hva man eventuelt har opplevd i barndommen eller på andre stadier i livet.

– Jeg har alltid likt låten, og synes det er en fin og fengende sang. Dolly Parton og Bob Dylan er noen av de som tidligere har laget sine tolkninger av låten. Den er også en av de 500 titlene i Rock and Roll Hall of Fame.

Manuela Hofer er en artist fra Haram kommune utenfor Ålesund. Hun har selv lagd den svært fine videoen, som er basert på eksisterende opptak fra nettet. Hun er for tiden også en av mange som for tiden prøver ut AI-genererte bilder – digitale illustrasjoner skapt via kunstig intelligens. Hun har tidligere også hatt flere separatutstillinger.

– Coveret til låten har jeg tatt selv, med et såkalt infrarødt fullspektrum-kamera, som fotograferer i bølgelengder som ikke er synlig for det blotte øye. Det kan gi en ganske fin effekt. Dette er ellers den femte musikkvideoen som jeg har redigert selv – og muligens kommer det flere.

Dét håper vi på, for dette er svært fint. Både musikalsk og visuelt. Du finner flere av videoene til Manuela i det store arkivet vårt.



IDA ST. FRANK: Where Do We Go

Ida St. Frank har lang erfaring og fartstid i musikkvideobransjen. De siste årene har hun produsert videoer for blant andre Myra, Synne Vo, Hanne Mjøen, Sebastian Zalo – og amerikanske Cassidy King.

I 2022 bestemte hun seg for å hoppe fra bakom kamera – inn i studio og opp på scenen. Hennes debut skjedde med en coverversjon av «All I Want» med Kodaline, som Ballade viste 6. mai i år.

Denne uken er det premiere på musikkvideoen til den digitale singelen «Where Do We Go». Her har hun selv skrevet sangen, og har også regissert og produsert videoen.

I omtalen av videoen heter det at den portretterer ulike situasjoner i livet. Flytting i barndommen, skilte foreldre og oppbrudd i familierelasjoner kan bidra til at man ikke finner feste noe sted. Da blir det desto viktigere å lage sine egne, trygge rammer. Et hjem der man kan føle seg trygg.

– Vi ønsket en visuell refleksjon av tomrommet og ensomheten en kan føle på, når man ikke kjenner tilknytning til ett sted. Vi ønsket å bruke prosjektør som en effekt for å vise relasjoner med mennesker som kanskje har vært en del av livet.

– Vi har i hvert fall det til felles at vi ikke er alene om å føle mangel på tilhørighet. Selv har jeg bodd ulike steder opp gjennom, og føler meg ikke direkte knyttet til noe spesielt sted. Men vi trenger alle mennesker rundt oss, og kan ikke bare være et hjem i oss selv.

– Videoen til «Where Do We Go» bringer inn historiefortelling på en enkel og tydelig måte. Gjennom fargebruk og location byr videoen også på et nostalgisk uttrykk som forhåpentlig snakker til hjertet.

Utgivelsen skjer i samarbeid med Kjærlig – en kombinasjon av plateselskap, management, coaching- og bookingbyrå med kvinnelige artister i fokus. På foto og klipp har Ida St. Frank med seg Markus Hagen Henriksen, mens Emely Bye Langløkken har hjulpet med sminke og styling. Prosjektet er laget med støtte fra Frifond.

BELLMAN: Mister taket

«Mister taket» er den aller første sangen til Bellman på norsk. Den ble sluppet forrige uke på hans egen etikett, Another Jilted Rebel Music.

Der ga han tidligere i år også ut den svært fine Melatonin Chronicles, et album som inneholder tolv nye låter på engelsk. Det er hans femte studioplate siden 2009, og herved anbefalt.

– Jeg har alltid skrevet mine tekster på engelsk, men har i den siste tiden kjent på lysten til å prøve å uttrykke meg på norsk. Jeg hadde i grunn ikke noe særlig tro på at jeg skulle få det til, men startet et innspillingsprosjekt jeg kalte «Test Norsk», sier Bellman, aka Arne Johan Rauan fra Larvik.

– Selv om det å skrive på morsmålet var veldig uvant, viste det seg at prosessen var ganske lik, men allikevel annerledes. Jeg oppdaget plutselig nyanser og detaljer i språket som jeg ikke hadde utforsket før, skriver han til Ballade video.

– Om det blir med denne ene låten, eller om det å skrive på norsk blir gjeldende fremover, vet jeg ikke. Det får heller tiden vise, avslutter artisten og låtskriveren.

Omslagsbildet til den digitale single-utgivelsen er tatt på et toalett i Moskva i 2019 etter en konsert, midtveis i det Bellman kaller «en ganske tøff turné i Russland».

– Dét var et tidspunkt hvor jeg begynte å stille spørsmål ved alt i livet mitt.

VEPS: Mooney Tunes

I dag slippes nok en single fra det Oslo-baserte indie-bandet Veps. Tenåringskvartetten annonserer samtidig debutalbumet Oslo Park, som skal gis ut 18. november.

Det er det nok ganske mange som gleder seg til. Nylig ble bandet portrettintervjuet over flere sider i D2. De tidligere singlene «UFO», «Ballerina (Norah)» og «His Brother» har nytt tung radio-rotasjon i både Storbritannia og hjemme i Norge.

Veps ble også utpekt av en samlet norsk musikkbransje som en av de mest lovende artistene i Norge i 2022 – i en kåring utført av Musikknyheter.no. I vår gjennomførte de sin aller første headliner-turné i Storbritannia, mens i hvert fall deler av sommeren ble tilbragt på en rekke festival-scener rundt om i Norge.

– «Mooney Tunes» er en låt om å være langt borte fra noen du elsker. Og om hvor fantastisk det er å være med dem – og hvor fort tiden går når man er sammen. Noen ganger er det å være i forhold som å være på forskjellige planeter, men at dere møtes på månen, sier Veps om sin nye singel.

Veps består av Helena M. Olasveengen (vokal, keyboards), June K. Urholt (bass), Laura Dodson (vokal, gitar) og Maja B. Berge (trommer).

Oslo Park slippes på det amerikanske plateselskapet Kanine Records. Singelen er – som resten av det kommende albumet – produsert, mikset og mastret av Matias Tellez.

Videoen til «Mooney Tunes» er filmet og klippet av Iver Eriksen. Alle bandets tidligere videoer er å finne i vårt arkiv.

REAL ONES: Love Your Mother

Bergens Tidende beskrev nylig denne låten som «en bunnsolid protest mot dumping av gruveavfall». «Love Your Mother» er Real Ones’ første nye låt på fire år – og hentet fra et kommende album ved samme navn.

Singelen tar for seg den økologiske krisen verden befinner seg i. I dette tilfellet nærmere bestemt Førdefjorden, der Nordic Mining skal ha fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn med giftig gruveavfall de neste 50 årene.

– Sangen er en påminnelse om å behandle naturen som om den var ens egen mor. Med kjærlighet, sier David Vogt i en pressemelding.

– Gruvedeponiet i Førdefjorden, som vi synger om i sangen, risikerer å drepe alt livet i fjorden. Ikke akkurat en kjærlighetserklæring til Moder Jord, forteller Ivar Vogt. – Det finnes ikke nok låter om den økologiske krisen vi opplever nå.

Real Ones startet arbeidet med den første låten til albumet samme dagen som den første konserten deres ble avlyst på grunn av Covid, i mars 2020. Resultatet ble etter sigende et mer akustisk album enn på lenge, inspirert av latinamerikansk folkemusikk, og med fokus på trestemte vokalharmonier.

Platen er produsert av Matias Tellez, som også har jobbet med det kommende albumet til a-ha.

Real Ones har i sin 28-årige eksistens stått bak tolv album, fire EP-er og mer enn 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter. De ble til i 1994, og startet den gang som et tradisjonelt folkband.

THE COLORS TURNED RED: Obsolete Beginners / Too Smart For Norway

Fredag 23. september gjør The Colors Turned Red comeback med det splitter nye albumet As If We Owned The World. Omtrent samtidig lanserer Falch Forlag Erik Valebrokks bok om Colors’ debutalbum fra 1988, om «den åtte år lange oppgangen og det plutselige, meningsløse fallet.» Dette er en del av bokserien Norske Albumklassikere.

As If We Owned The World er haugesundernes tredje album i løpet 34 år, der det andre kom i 2006.

Få norske plater på 80-tallet bergtok kritikerstanden like sterkt som The Colors Turned Reds debutalbum . «De spiser a-ha til frokost», erklærte Torgrim Eggen i BEAT. «Den beste norske på engelsk», skrev Kjetil Rolness i Nye Takter.

The Colors Turned Red er ektefødte barn av Do It Yourself-kulturen. Bandet har selv produsert det nye albumet, designet LP-coveret og regissert YouTube-videoer til samtlige ti låter. De blir sluppet etter tur denne høsten og vinteren.

– Vil man, så kan man. Og som Colors selv slo fast, allerede i 1988: Where there’s a will, there is a way.

Tre av de ti videoene låtskriver Haakon Larsen har kreert for det nye Colors-albumet er 100 prosent basert på footage fra gamle kultfilmer, som alle er Public Domain.

– I tillegg til tyske Der Golem (Paul Wegener, Carl Boese, 1920) har jeg kjærlighetsfullt snyltet på Night Of The Living Dead (George Romero, 1968) og Carnival of Souls (Herk Harvey, 1962), like naturlig som vårt gamle band Im Nebel i sin tid brukte en rute fra Gomes’ tegneserie «Tavshed».

The Colors Turned Red består i dag av Johnny Hazard (vokal), Haakon Larsen (gitar, vokal), Bengt O. Hansen (keyboards, vokal), Morten Jackman (trommer, sag) og Ketil Torgersen (bassgitar).

JOP: What If

Norsk-nederlandske JOP slapp nylig sin nyeste singel «What if». Etter massiv respons i sosiale medier – og over 15 millioner views på en video på TikTok som teaset låten.

Den 22 år gamle gausdølen har det siste året jobbet med Alan Walker på hans nyeste album, samarbeidet med produsentduoen Skinny Days på «You Don´t Have A Heart» – og vært med på å skrive «Feelin’ Like» på Pentagons bestselgende album i Korea.

I tillegg har JOP signert en global artistavtale med Sony Music Norge og Tyskland. Og i fjor bidro han med et egetskrevet vers til The Kid Laroi & Justin Biebers hit-låt «Stay».

«What If» kom til live i en session med produsent Jonas Kalisch i Berlin.

– «What if» handler om at kjærlighet er sterkere enn hat. Den handler om å være i et forhold der man krangler om dumme ting som ikke betyr noe på slutten av dagen, og at du elsker den personen mer enn noen krangel du noen gang vil ha.

– Jonas spilte av et track til meg, og jeg kjente at melodiene og ordene bare falt ut av munnen min. Etter to timer var låten ferdig, sier JOP. Videoen til «What If» er alt sett nærmere 100 000 ganger.

KINGEORG: Hva er det med meg?

KinGeorg, aka Kim Georg Lunde, er ute med «Hva er det med meg». Den er skrevet av kinGeorg og Jon Aron Petterson. Den sistnevnte har også produsert, sammen med Christer Krogh fra Velvet Recording. Låten har blitt godt mottatt av norsk radio.

Som det heter i forhåndsomtalen vi har mottatt:

– Som låtskriver og vokalist serverer kinGeorg oss historier om oppturer og nedturer, både live og på plate. Soundet beskrives som mørk pop på norsk, der «The Cure møter Kent, med en forkjærlighet for det såre».

Da kinGeorg i sin tid var frontfigur i Sørgekåpe, spilte de med både Seigmen og CC Cowboys, ble listet på P1, turnerte og ga ut skiver. I 2019 startet kinGeorgs solokarriere, før pandemien satte livet på pause.

I 2022 og 2023 er planen å spille så mye som mulig live. Startskuddet gikk i Askim kulturhus sist lørdag.

– Tusen takk til videomaker Andre Holstad som nok engang levert kreativt arbeid. Vi filmet i 20 minutter i stua hans, med min nye iPhone, sier kinGeorg selv.

– Pausen er offisielt over. Dette begynner bli skikkelig gøy, spesielt når så mye radio spinner den siste singelen min.

MADRUGADA: Strange Colour Blue

Madrugada er tilbake med en ny bolk i det store og imponerende video-verket Vesterålen Project.

– Dette prosjektet er en serie fremføringsvideoer fra hjemregionen vår i Vesterålen. Det er en visuell følgesvenn til sangene på det nye albumet vårt, Chimes At Midnight – og en sjanse til å se noen gamle låter også.

– Alle låtene er spilt inn live under vanskelige forhold, men med stor hjelp fra folk i Vesterålen. Prosjektet vil underveis besøke spektakulære og uvanlige steder over hele regionen, heter det.

«Strange Colour Blue» kom opprinnelig ut på Industrial Silence i 1999, men foreligger her i en ny live-utgave. Den er spilt inn på Rødbrygga, den lokale puben i Stokmarknes. I de samme omgivelsene som da Madrugada spilte sine første konserter på midten av 90-tallet.

På https://www.vesteraalenprojects.com kan du selv utforske låtene og videoene i form av et interaktivt kart. Det er i dag Sivert Høyem, Frode Jacobsen og Jon Lauvland Pettersen som utgjør kjernen i Madrugada, som gjorde comeback i 2019 etter 11 års pause.

En live-video av den samme låten ble også lagd for noen år siden, med regi av Anders Lindstad. Denne gangen er det Eivind Holmboe som står for regien, med Sverre Wegge Gundhus som produsent. Marius Kildalsen er hovedfotograf.



Red.mrk.: Arvid Skancke-Knutsen er selv tilknyttet Norske Albumklassikere-prosjektet, som nevnes i teksten. I denne nye bokserien om norsk musikk er det foreløpig kommet ut rundt et dusin utgivelser, med enda flere på vei.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 154 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

