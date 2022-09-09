Les fra boka om «Patashnik» her: Biosphere mellom to permer

Geir Jenssen forandret norsk musikk for alltid med sin legendariske ambientplate «Patashnik». Her er eksklusivt utdrag fra den nye boka om plata, skrevet av kulturjournalist Bernt Erik Pedersen.

Boka om plata Patashnik er en av bøkene i Norske albumklassikere-serien. Forfatter Bernt Erik Pedersen presenterer boka Biosphere: Patashnik her. Ballade bringer her et utdrag av boka.

Kapittel 1

Geir Jenssen ser lyset



Januar 2022: Strandtorget, Tromsø

– Det er første gang jeg ser sola i år, sier Geir Jenssen. Bak ham har en smal stripe lys dukket opp mellom fjellene som omgir Tromsø sentrum. Det er lenge siden jeg har vært i Tromsø, og mørketida er lysere enn jeg husket. Men soldagen har nettopp vært, skjønner jeg nå, mørketida er offisielt over for i år, uten at sola har vist seg igjen før i dag.

Etter en lang og til dels omflakkende karriere har Geir Jenssen igjen base i Tromsø. Fra 2015 til 2020 bodde han på Senja, ytterst mot havet, hvor han blant annet lagde albumet «The Senja Recordings» (2019). Noen dager før jeg kom til Tromsø ga Jenssen ut nok et nytt album: «Shortwave Memories» (2022), hans noenogtrettiende, avhengig av hvordan man teller, og nok et betydelig verk i rekken av årlige Biosphere-utgivelser.

Denne gangen har Geir Jenssen gitt ut helt på egenhånd, på sitt eget plateselskap Biophon Records. «Shortwave Memories» kom ut på samme dag som nye album fra deLillos og Aurora og fikk ingen omtale i norsk presse – Geir Jenssen sender ikke utgivelsene sine til anmeldere lenger. (To uker etter kom en omfattende, grundig og svært rosende anmeldelse på Pitchfork, ett av verdens ledende musikknettsteder).

«Shortwave Memories» er et album som peker både bakover og framover, men først og fremst befinner seg i sitt eget univers av lyd. Til dette albumprosjektet kjøpte Geir Jenssen flere titalls årgangssynther, lydenheter, forsterkere og annet musikkutstyr fra pre-pc-alderen. Inkludert utstyr han hadde brukt for å lage det han kalte «arktisk lyd» med Bel Canto, og på sine første soloplater «The North Pole By Submarine» (1989), «Microgravity» (1991) og «Patashnik» (1994).

Flere tiår etter lagde han nå plate på gammelmåten igjen, med å skru på knotter og skyve på spaker, til han fikk fram de helt egne lydene, som tilsynelatende bare Geir Jenssen kan lokke ut av maskinene. Også på «Shortwave Memories» er det som om klangene snor seg, vrir seg, unndrar seg, der de pulserer sakte i lange lydbølger, drevet videre av en indre uro, Jenssens karakteristiske spill mellom harmoni og disharmoni.

Men nå driver han og selger de gamle synthene igjen. Han har nettopp sendt av gårde en forsterker han solgte på ebay, og ryddet studioet som gjennom 2021 var stablet fullt med årgangsinstrumenter og -utstyr.

For hver gang Geir Jenssen står på terskelen til noe stort, bryter han og går en annen vei. Da bandet han startet, Bel Canto, var i ferd med å få norsk og internasjonal suksess, sluttet han og fortsatte for seg selv. Da en av låtene fra «Patashnik» sensasjonelt ble valgt ut som musikk til Levi’s-reklamene i 1995, og et helt maskineri sto klart til å gjøre Biosphere til en stor internasjonal techno-artist, droppet han alle dansevennlige rytmer og bega seg innover i kunstmusikken.

Som journalist og lytter har jeg fulgt Geir Jenssen gjennom fire tiår, til Svalbard og forbi. Nå skal jeg innlemme «Patashnik» i Norske Albumklassikeres bokserie, og bli med Geir Jenssen i studio, der vi skal gå gjennom «Patashnik» i detalj, låt for låt, sampling for sampling, utgave for utgave, til det knapt er noen hemmeligheter igjen å avsløre, og bare kraften i musikken står igjen.

Historien om «Patashnik» starter rett over broa i Tromsdalen, tar en avstikker 25 mil nord til Nordreisa, fortsetter i Brüssel, og vender tilbake til bryggene her i Tromsø.

Bernt Erik Pedersen er kulturjournalist i Dagsavisen og har med Biosphere: Patashnik skrevet sin andre bok. Takk til forfatteren og til Norske albumklassikere/Falck Forlag AS for tillatelse til å gjengi.

