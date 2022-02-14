Ny musikkvideo: Sondre Lerches kjærlighetsavatarer i forelskelse og ensomhet

Ballade er først ute i Norge med å publisere Sondre Lerches sylferske musikkvideo «Avatars of Love», en ti minutter lang fortelling om kjærlighet og forelskelse – og samtidig en hyllest til melodier som betyr mye for sangdikteren og musikeren Sondre Lerche.

Klokken 15.00 norsk tid ble musikkvideoen til Sondre Lerches dagsaktuelle låt «Avatars Of Love» sluppet i USA – og på Ballade:

Musikkvideoen «Avatars Of Love» er en animert kortfilm, nydelig laget av den kanadiske regissøren CJ Wallis. Videoen drar oss gjennom forelskelse, og gjennom «det som glipper og musikken som farger den store ekstasen og sorgen», slik det formuleres i pressemeldingen.

Her forteller de også om bakgrunnen for sangen «Avatars Of Love»:

– Låten ble skrevet en uke Sondre tilbrakte alene i Henningsvær i mars i fjor, da han egentlig hadde satt av tid til å begynne arbeidet med en ny bok. Etter hvert ga han etter for låten som presset seg fram, og uken ble viet til å skrive seg gjennom de mange følelsene, opplevelsene, og ikke minst låtene som beskrives i teksten.

Sangene og melodiene som nevnes i Sondre Lerches tekst er fra en stor katalog av musikk som har berørt ham gjennom livet.

– Et lengre parti tar for seg sanger, artister og album som både lindret og tonesatt tilstander og følelser, før artisten selv maktet å skrive egne sanger om sin egen sorg og glede, skriver presseansvarlig i ACT Entertainment, som er Sondre Lerches norske presseagent.

– Alt fra Taylor Swifts «folklore» og «evermore», via flere Joni Mitchell-titler, sanger av blant annet Bob Dylan, Britney, Sparks, James Blake, Blake Mills, Fiona Apple, Drake, Snoop, og til slutt William Basinskis ambientmesterverk «The Disintegration Loops». Etter dette blomstrer låten atter en gang i et refreng som kan sende tankene til Pet Shop Boys eller en elektronisk Burt Bacharach, beskriver de.

«Avatars Of Love» er co-produsert med Matias Tellez, mikset av Jørgen Træen, og inkluderer en saksofonsolo av Kjetil Møster. Albumet, som bærer samme tittelen, slippes 1. april. Her vil vi høre Sondre Lerche og Aurora i duetten «Alone In The Night», i tillegg til samarbeid med Mary Lattimore, japanske CHAI, Felicia Douglass fra Dirty Projectors, og brasilianske Ana Müller og Rodrigo Alarcon.