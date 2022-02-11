Ballade video: De vakre fremmede

Helgen er her, med et løfte om vår i lufta og nye musikkvideoer med MoE, Moddi, Lamark, Steinar Hjelmbrekke, Stian Fjelldal, Jack Stillwater, Liedah, OJKOS, Susanna og Stina Stjern.

Hei, og velkommen til en ny spalte! Det er et visst løfte om vår nå, der solen endelig smelter bort noe av isen som har ligget som en plage i gatene. Og kanskje aner vi en vår for musikklivet også, der vi kan komme tilbake til mye av det som var før pandemien og tiltakene.

I går var Ballade med på å arrangere Rådslag på SALT art & music, som ble en veldig godt besøkt affære med mange innslag, innspill og samtaler. Det var endelig en anledning til å komme sammen igjen, noe folk lot til å sette pris. Men også en mulighet til å sette ord på både muligheter og utfordringer.

Og med det setter vi over til denne ukens videomeny:

MoE: Beautiful Stranger

Rockheim åpnet nylig utstillingen MoE – vi som elsket kaos. Den handler om bandet MoE, gjør det selv-kultur og møter mellom mennesker i en verden i endring. Den handler også om alternative måter å jobbe og formidle musikk på.

Som Rockheim selv har formulert det:

– I 2020 stengte verden. Gjør det selv-kulturen, som har vært avhengig av nettverk, reiseruter og fysiske møter ble hardt rammet. Selv om noen land har begynt gjenåpningen, er det en ny virkelighet som nå møter turnerende musikere og kulturarbeidere.

Utstillingen er et samarbeid mellom MoE, Rockheim og multikunstneren Lasse Marhaug. Guro Skumsnes Moe og Håvard Skaset startet MoE i 2008. 15 år senere har de turnert verden rundt, skapt over 20 utgivelser og deltatt i en rekke samarbeidsprosjekter med andre artister.

– «Beautiful Stranger» ble skrevet i Mexico, og utforsker begjærene som leder til destruktivitet, sier Guro Moe til oss. – Det skjulte jeget. Musikalsk snakker vi om en helt annen vokal tilnærming, med melodisk vibrafon og strykearrangementer som starter med en Schönberg-aktig atonalitet og ender i total harmoni.

«Beautiful Stranger» er den tredje singelen fra det kommende albumet The Crone, som vi virkelig gleder oss til. Det slippes 11. mars på Vinter Records. Videoen er ved Erik Mares fra RhizomesFilms I Mexico.



MODDI: Bråtebrann

<!-- Moddi: Bråtebrann video embed -->

Pål Moddi Knutsen er kjent for klimavennlige turneer, nei til stipend fra Statoil og sitt engasjement for miljøet. I sin nyeste video har senjaværingen lagt handlingen til et sted de fleste ikke forbinder med verken miljø eller bærekraft: på innsiden av et nordnorsk lakseslakteri.

Under pandemien flyttet Moddi hjem til barndomsøya Senja for å fullføre albumet Bråtebrann, samtidig som han tok han seg jobb hos det lokale lakseslakteriet – en hjørnestensbedrift på hjemstedet.

– Der jeg forbandt industrien med død og dyreplageri, var folkene som jobbet der kjempestolte over å representere en framoverlent industri som mettet millioner og samtidig tok vare på dyrevelferden. Det forvirret meg noe voldsomt. Det var som om vi levde i to forskjellige verdener, helt samtidig!

Moddi begynte å leke med ideen om en musikkvideo fra innsiden av industrien, og forventet å møte motstand. Men både han og filmfotograf Jørgen Nordby var hjertelig velkomne til å gå, filme og dokumentere akkurat hva og hvor de ville.

– De syntes det var på høy tid at laksenæringen ble framstilt som den moderne og effektive arbeidsplassen den er. For meg var det en skikkelig øyeåpner. Personlig er jeg hverdagsvegetarianer og synes måten vi behandler både dyr og fjorder på er veldig vanskelig å forsvare. Samtidig finnes det en annen virkelighet som fortjener oppmerksomhet.

Bråtebrann er Moddis første album på norsk siden Spellemannpris-vinneren Kæm va du? fra 2013, og gis ut på Propeller Recordings 18. mars.

Musikkvideoen er filmet på Arnøy Laks i Nord-Troms.



LAMARK: I bevegelse

Catchy poprock på nordnorsk! Og som det heter i forhåndsomtalen: «I landskapet til alternative popartister som Håkan Hellström og Devendra Banhart, og inspirert av sin hjembys visehelt Terje Nilsen, leverer Lamark solid nordnorsk låtskriverhåndverk med et uttrykk som er både smart og underholdende.»

Lamark heter egentlig Sigurd til fornavn, og har tidligere gitt ut albumene God nok grunn (2014) og Byen (2017). 29. april 2022 kommer endelig det tredje albumet, med den smått geniale tittelen Tre leiligheta seinere. Første smakebit fra det nye albumet er altså «I bevegelse», som ble sluppet sist fredag.

Bidragsyterne her inkluderer Andreas Kase (produsent og diverse instrumenter), Mads Johansen (trommer) og Eirik Marinius Sandvik (mix), som er lånt inn fra indieband som Pelicat, Divest og Heatwaves.

– «I bevegelse» handler om å føle seg ung og gammel på samme tid. Om å møte noen som vekker minner – og hvordan alle bevegelser man noen gang har gjort legger seg oppå hverandre som dobbelteksponeringer, sier artisten.

Sangen slippes på Lamarks eget plateselskap. Musikkvideoen er ved Gaute Terjesson.



STEINAR HJELMBREKKE: Lenge siden

Mer smart og fin pop på norsk! Dette liker vi veldig godt.

Steinar Hjelmbrekke er ute med sin nye låt «Lenge siden». Denne gangen har han for første gang prøvd seg på å programmere, produsere, mikse og mastre musikken selv. Singelen ble visstnok til etter en utfordring fra en artistkollega om å skrive en låt med utgangspunkt i stikkordet «telefonsamtale».

– «Lenge siden» handler om en slags håpløs kjærlighet. Et forhold som for lengst er over, men som den ene har vanskelig for å løsrive seg fra. Sangen skildrer en telefonsamtale man vet man ikke burde tatt, men valgte å ta likevel.

I musikkvideoen er danseklippene sammensatt slik at de skal uttrykke følelsene til de to, og da særlig den mannlige karakteren.

Hjelmbrekke sier ellers at «Lenge siden» representerer en ny sound for ham som peker mot hans fremtidige virke. I tillegg til å jobbe med ny musikk til seg selv, planlegger han å skrive og produsere musikk for andre artister i tiden fremover.

Steinar Hjelmebrekke er opprinnelig fra Fotlandsvåg, og bor i dag i Bergen. Han har tidligere blant annet spilt i Major Parkinson, og var låtskriver og vokalist i Fight The Phoenix. Alle videoklippene her er fra Pexels.com.



STIAN FJELLDAL: Venterom

«Venterom» finner du på Stian Fjelldals femte soloalbum, Hus. Det kom nylig ut på hans eget selskap Didelidoo Music, og er fjern-produsert av Håkon Gebhardt fra studioet Das Boot i Firenze.

Gebhardt bidrar også litt som musiker, sammen med Gaute Neby og Rhett Brown. Det er den sistnevnte som har stått for strykere og støy på «Venterom».

– «Venterom» er et av sporene jeg har fått flest tilbakemeldinger på, forteller Stian Fjelldal til Ballade video. – Det har overrasket meg litt. Jeg trodde kanskje den var i særeste laget for folk, med mye støy, atonaliteter og litt vanskelige rytmeskifter.

– Men jeg er utrolig glad for at folk blir så rørt av den, for den står hjertet mitt veldig nært. Den handler om en fyr som har havnet i koma, mens sjelen befinner seg på venterommet til himmelen. Her ser han ned på jorden på sin etterlatte datter som han prøver å synge noen siste ord til, avslutter Lyngdalen.

Tidligere utgivelser med Stian Fjelldal er En altfor vakker park (Warner Music, 2011), Enden er nær (MTG Music, 2015), Blindtarm (MTG Music, 2017) og Idioten (Didelidoo, 2018).



JACK STILLWATER: All That I Can Think About Is You

I dag, fredag 11. februar, slipper Jack Stillwater sitt femte album, Dusk.

Det ble innspilt i august og september 2021 i Oslo Klang med Christer Knutsen (Madrugada, Sivert Høyem, Stein Torleif Bjella m.fl.) som produsent – og Bjarne Stensli som tekniker. Den fine «All That I Can Think About Is You» er tredje single fra albumet.

– Noen ganger i livet blir vi stående fast i fortiden. Minnet om noen eller noe som vi ikke kan glemme. Hva gjør man når det man ikke kan få er det eneste man tenker på? sier bandet i en kommentar.

Videoen er spilt inn i Rådhusteatret i Ski. Videoen er produsert av Hyl Production ved Kasper Aae Nystrøm og Christian Nystrøm, med Fredrik Pagander på lys. Jack Stillwater består av Terje Espenes (vokal, gitar), Morten Huseby (elektrisk gitar, akustisk gitar), Arne Harald Foss (trommer, perkusjon) og Odd Inge Rand (bass). Christer Knutsen bidar på gitar og piano.

Jack Stillwater spiller slippkonsert i Kolben kulturhus på Kolbotn lørdag 12. februar, og drar senere ut på turné til flere deler av Norge.



LIEDAH: Heaven

Premiere!

– For meg handler «Heaven» om å ikke glemme drømmene dine og din indre drivkraft. Drømmene du bærer på som barn, drømmene som er med å definere identiteten din – de drømmene er viktige og får deg til å streve fremover.

– Hvis du mister kontakten med dem, kan du også miste en viktig del av deg selv – og det du trenger for å finne tilfredsstillende glede.

Det sier Liedah, som nå gir ut debutsingelen «Heaven». Siden 2018 har hun jobbet med musikere på Sørlandet, og utforsket et mangfoldig uttrykk av elektronika, funk, R&B og soul.

Musikkvideoen forsøker å skildre dette med Liedah som våkner opp i skogen. Det er vanskelig å finne riktig vei i mørket, men så skimtes en jente inne i skogen. Denne jenta representerer Liedah som barn. Ved å være nær dette barnet, føles livet godt.

2022 omtales som et introduksjonsår for Liedah, der hun planlegger en rekke slipp med et variert uttrykk for å bygge seg opp en grunnpilar å stå på som artist. Vi ønsker lykke til, og følger med videre.



OJKOS: Riderrast

Premiere!

«Ridderrast» ble spilt inn av Marcus Forsgren i Studio Paradiso i Oslo i april 2021. Sangen er komponert av Andreas Rotevatn, som også har produsert sammen med Lars Horntveth. «Ridderrast» er også mikset av Rotevatn, og mastret av Morgan Nicolaysen.

«Ridderrast» er første single fra albumet Mensa Rotunda til komponistkollektivet OJKOS. Her får du høre et stort jazzensemble anno 2021 med komposisjoner av nordfjordingen Andreas Rotevatn.

– Musikken på plata hentar inspirasjon frå mang ei kjelde, men alltid med ein groovy beat som følgesven. No kan du ta ein dans i møte med «Ridderrast», kor skeive taktartar viser seg å være dansbare dei óg, sier komponisten selv.

Dette er andre gang Andreas Rotevatn gir ut plate med sin musikk for OJKOS. Den forrige utgivelsen, Alea iacta est, gav ham en nominasjon til Spellemannsprisen i kategorien TONOs komponistpris.

Eivind Helgerød er med som gjest. Han er både trommeslager og produsent, som blant annet har produsert de to første platene til Emilie Nicolas – og Cezinando sitt nyeste.

Kunstneren Bjørnar Sira har laget videoen – et ikke altfor vanlig fenomen i jazzverdenen. Her møter en kontrasten mellom det elektriske og akustiske, det tidløse og det øyeblikkelige – og «den hasten ein møter i bylivet i forhold til den rasten ein finn i naturen».



SUSANNA: Rose-Pale Dawn

Med det kommende albumet Elevation sies det at Susanna tar et steg videre i sin kunstneriske tilnærming.

Dette er en oppfølger til Baudelaire & Piano fra 2020, med poesi av Charles Baudelaire fra den legendariske diktsamlingen «Ondskapens blomster».

På det nye albumet har Susanna invitert Stina Stjern og franske Delphine Dora til å komponere og spille musikk inspirert av hennes egne Baudelaire-sanger.

Albumets nye single, «Rose-Pale Dawn», er derfor komponert og spilt av Stina Stjern, basert på Susannas og Doras tonsettinger.

— «Rose-Pale Dawn» er atmosfærisk og drømmende, med flere lag av nydelige små pastellfargede synth-melodier. Alt er laget for og spilt på kassetter, sier Susanna i en kommentar.

Sangen er innspilt av Susanna i Sonata Studios i Oslo, og er mikset og mastret av Helge Sten i Audio Virus LAB. Både Susanna og Deathprod er oppført som produsenter.

Videoen er laget av Jenny Berger Myhre.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 127 av Ballade video.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤