Skal vise fram norsk folkemusikk i Skottland

Norge er plukket ut som partnerland under Showcase Scotland i Glasgow.

I januar 2024 får norsk tradisjonsmusikk en sentral plass på den prestisjefylte showcasefestivalen Showcase Scotland i Glasgow. Det skriver Music Norway etter at de sammen med Showcase Scotland og det norske generalkonsulatet i Edinburgh og FolkOrg presenterte et nytt samarbeid i helga.

Det innebærer at seks utvalgte norske artister/grupper får bookes til å spille eksklusive konserter foran europeiske bookere og bransjepersoner. Samtidig får artistene tilbud om konsert på Celtic Connections, en av de største folkemusikkfestivalene i Europa med over 130 000 publikummere over 18 dager.

Prosjektet er støttet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Den norske gruppa Ævestaden spilte på lanseringa.