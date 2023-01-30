Norsksvenske Ævestaden, her på en scene i Norge. Trioen spilte da chowcasesamarbeidet mellom skotske arrangører, Music Norway, FolkOrg og norsk diplomati ble annonsert i helga.

(Foto: Knut Utler)

Skal vise fram norsk folkemusikk i Skottland

30.01.2023
- Red.

Norge er plukket ut som partnerland under Showcase Scotland i Glasgow.

I januar 2024 får norsk tradisjonsmusikk en sentral plass på den prestisjefylte showcasefestivalen Showcase Scotland i Glasgow. Det skriver Music Norway etter at de sammen med Showcase Scotland og det norske generalkonsulatet i Edinburgh og FolkOrg presenterte et nytt samarbeid i helga.

Det innebærer at seks utvalgte norske artister/grupper får bookes til å spille eksklusive konserter foran europeiske bookere og bransjepersoner. Samtidig får artistene tilbud om konsert på Celtic Connections, en av de største folkemusikkfestivalene i Europa med over 130 000 publikummere over 18 dager.

Prosjektet er støttet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Den norske gruppa Ævestaden spilte på lanseringa.

Folkelarm prisvinnere

FOLKELARM: Marja Mortensson årets folkemusiker

Den sørsamiske musikeren Marja Mortensson fikk hedersprisen Årets folkemusiker under bransjetreffet Folkelarms prisutdeling torsdag kveld. Britt Pernille Frøholm, Tufskrøkjun, Ævestaden...

Unni Boksasp ensemble i Skotland. Til h: Trygve Brøske

Turné og tur ut

Showcase Scotland var første opptreden utenfor Norge for Unni Boksasp Ensemble. Men like viktig som den internasjonale debuten er ringvirkningene...

Silje Førland Erdal, rådgiver i Norsk folkemusikkformidling.

Utfordrende i Skottland

Norsk folkemusikk satser stort på å lansere seg internasjonalt og Norge var fokusland under årets Showcase Scotland i Glasgow. Men...

