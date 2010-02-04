Turné og tur ut

Showcase Scotland var første opptreden utenfor Norge for Unni Boksasp Ensemble. Men like viktig som den internasjonale debuten er ringvirkningene festivaldeltagelsen har fått for henne hjemme på berget.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto)

— Jeg merker at det har blitt større fokus på oss hjemme etter at vi ble plukka ut til å spille her. Da det ble klart at vi skulle spille på Celtic Connections løsnet det litt for oss i Norge. Vi merker at det er forbundet med status å få spille her, sier Unni Boksasp når Ballade møter henne rett etter konserten på Thron Theatre i Glasgow.

— Bransjetreffet Showcase Scotland arrangeres hvert år i Glasgow samtidig med vintermusikkfestivalen Celtic Connections.

— Det er selvfølgelig vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det var som løsnet som følge av Showcase Scotland-bekreftelsen. Men det var for eksempel kjempelett å få støtte til innspillingen av materialet vi går i studio med nå, og vi skal spille på flere festivaler hjemme i sommer. Plutselig er det veldig mange ting som skjer og det er godt å føle at bransjen har troa på det vi gjør, fortsetter nordmøringen.

Hun har jobbet som profesjonell folkesanger i mellom ti og femten år og vet hvor vanskelig det er å få ordentlig støtte til prosjektene sine.

–Derfor er jeg utrolig takknemlig for at vi som et såpass nytt band har fått muligheten til å vise oss frem her i Skottland.

Unni Boksasp på TV Kristiansund fra Frei kirke i 2008

Ingen sim sala bim

— Spesielt Celtic Connections er en anerkjent møteplass for folkemusikk fra hele den vestlige verden. Og det er en festival som musikere prater om og som jeg alltid har hørt snakk om, fordi alle de store er her eller har vært her, sier folkesangeren.

For Unni Boksasp Ensemble er det første gang de spiller utenlands og det er mer enn artisten noensinne hadde våget å håpe på.

— Ja, bare det å bli plukka ut var overraskende for meg. Før vi ble invitert hit hadde jeg ikke en gang tenkt tanken på å gå utenlands. Jeg har hatt mer enn nok med å planlegge mine små turneer på Nordmøre. Jeg har ikke en gang vært på norgesturné. Så det er litt rart at dette plutselig skjer.

— Hvilke forventninger har du til hva som kan skje i etterkant av bransjetreffet?

— Nå kan jeg enten svare politisk korrekt eller si hva jeg virkelig tror. Nei, fra spøk til alvor, så tror jeg ikke at det er noe sim sala bim. Det er en pågående prosess og det tar tid å etablere seg. Det er vanskelig å spå, men jeg tror og håper selvfølgelig at det skaper muligheter både hjemme og i utlandet å ha fått delta her.

#gallery-12 {

margin: auto;

}

#gallery-12 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-12 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-12 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Unni Boksasp Ensemble, fra v: Unni Boksasp, Trygve Brøske (trøorgel), Magne Vestrum (bass), Jorun Marie Kvernberg (fele, hardingfele), Olav Luksengård Mjelva (fele, hardingfele). (Foto: Thomas Olsen, Berlinkontoret)

Nordisk folkemusikk i siget

— Merker dere at det er ekstra stor oppmerksomheten rundt dere fordi det er norsk fokus i år?

— Jeg har aldri deltatt på et bransjetreff i utlandet før, så jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag. Men vi merker at det er stor oppmerksomhet rundt de norske bandene og at det er et mannsterkt norsk apparat som er med hit og hjelper oss med den organisatoriske biten. Vi blir tatt veldig godt hånd om og det er kanskje ikke så vanlig at man har en slik profesjonell støtte i ryggen på bransjefestivaler.

Unni Boksasp mener at det tendensielt er en stigende interesse for norsk folkemusikk i utlandet.

— Helt generelt så merker jeg at nordisk musikk er i skuddet for tida og at det er flere som interesserer seg for oss. Vi har jo ikke vært særlig profilert i verdensmusikksammenheng før, så kanskje vi representerer noe nytt? Det er iallefall mer trøkk på oss nå.

Jorun Marie Kvernberg spilte i Glasgow med Majorstuen og som felespiller i Unni Boksasp Ensemble. Hun har blant annet deltatt på Womex tidligere og hun mener profesjonaliseringen av miljøet er med på å hjelpe norsk folkemusikk over landegrensene.

— I det norske folkemusikkmiljøet er det nytt at det nå har dukket opp tre agentbyråer som jobber for folkemusikk. Det er en brytningstid i bransjen hjemme og her har nok Norge hengt litt etter andre land. Men denne profesjonaliteten hjelper når vi nå skal satse internasjonalt og man trenger dette leddet for å bli tatt på alvor av bookere i utlandet, sier Kvernberg.

Vesentlig å spille live

Lene Furuli i Solid Musikk var i Glasgow som representant for Majorstuen, Gjermund Larsens Trio Skaidi og Synnøve S. Bjørset. Hun bekrefter at det har vært stor interesse for de norske folkemusikerne.

— Vi har sett at det har vært vesentlig å få muligheten til å presentere bandene live. På den måten har vi klart å overbevise kontakter som allerede har hatt kjennskap til bandene, men også nye fjes har meldt sin interesse. Jeg vet selv hvordan det er når du jobber som festivalarrangør og det er svært sjelden at band man ikke har sett live blir booket, sier Furuli.

— Jeg tror mange i bransjen har blitt overbevist om potensialet til flere av de norske aktørene etter at de har sett hvordan publikum her har reagert. Skottene har vært et utrolig entusiastisk og varmt publikum, skryter Lene Furuli.