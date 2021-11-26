FOLKELARM: Marja Mortensson årets folkemusiker

Den sørsamiske musikeren Marja Mortensson fikk hedersprisen Årets folkemusiker under bransjetreffet Folkelarms prisutdeling torsdag kveld. Britt Pernille Frøholm, Tufskrøkjun, Ævestaden og Kjellbjørn Karsrud vant priser for sine utgivelser i året som har gått.

Folkelarmprisen er folkemusikkens egen platepris, der miljøet løfter frem de beste utgivelsene fra året som har gått. Folkelarmprisen har blitt delt ut hvert år siden 2005, og i år ble priser delt ut i kategoriene Solo, Dokumentasjon, Tradisjonelt samspill og Åpen klasse – i tillegg til den gjeveste prisen, Årets folkemusiker.

– Årets folkemusiker er en meget særegen stemme i nordisk folkemusikk, og har vist seg som en av landets mest spennende unge artister uavhengig av genre, sier musiker og jurymedlem Georg Buljo. – Gjennom sin kompromissløse bruk av eget språk har hun på en naturlig og forbilledlig måte rettet lyset mot sør-samisk område og tradisjoner.

Ballade har tidligere intervjuet Marja Mortensson om musikk, joik og hvordan hun jobber for å løfte sørsamisk tradisjon og språk, tilgjengelig på både norsk og sørsamisk.

Hardingfelemester Britt Pernille Frøholm vant prisen i soloklassen for den kritikerroste utgivelsen Fokhaugen. Juryen mener soloproduksjonen «treffer lytteren med stor kraft», og at Frøholm har gitt ut et gjennomarbeidet tradisjonsmateriale med overbevisende og tydelig utformet spill med nærvær og nerve, melder Folkelarm.

– Det er en stor ære for meg å ha vunnet en så gjev pris akkurat nå og ekstra gøy å ha vært nominert to år på rad. Folkelarmprisen er jo den viktigeste prisen vi har i miljøet og denne utmerkelsen betyr enormt mye, sa en rørt Britt Pernille Frøholm da hun mottok prisen.

– Folkelarmprisen løfter fram viktige produksjoner som ellers har lett for å forsvinne i den store mengden musikk som blir gitt ut. I våre dager er det modig gjort å våge å gi priser til soloplater med tradisjonelt slåttespill, slik denne gjør. En slik pris er derfor en uvurderlig støtte og en stor inspirasjon å ha med seg inn i fortsettelsen av det framtidige arbeidet med å fremme folkemusikken både i inn og utland, utdypet Frøholm, som selv hadde flydd inn fra Berlin for anledningen.

Tufskrøkjun er de fire felespillerne Kari Grøsland, Ann Kristin Odnes, Synne Grothe og Astrid Sulheim fra Lom, Vågå og Sel. De har spilt sammen i nesten 30 år, men det er først i år de ga ut deres første plate.

Og det på solid vis: Debutalbumet Nordavind vant Folkelarmprisen i kategorien Tradisjonelt samspill, og leverer i følge juryen «et helstøpt debutalbum». Det er tydelig at de har stor kunnskap om og kjærlighet for musikken i sitt tradisjonsområde. Utøverne viser kildene sine stor respekt gjennom god tradisjonsforståelse, og et solid utøvende håndverk, kommenterer juryen videre.

Tufskrøkjene selv – de som «ikkje får til noko særleg» – gjør navnet til skamme og kommenterer selv etter prisutdelingen:

Vi blir stadig overraska! I kveld vann vi jammen folkelarmprisen for tradisjonelt samspel! Vi er så takknemmelege over at juryen såg verdien i det vi har skapt saman gjennom snart 30 år. På ekte Tufskrøkjevis vart tre av fire att heime, men Astrid var som alltid ein flott representant til å ta imot prisen.

I kategorien Dokumentasjon vant Valdres-spellemannen Kjellbjørn Karsrud, som har satt sammen et

dokumentasjonsarbeid av spellemann Ola G. Okshov med 46 lydkutt og en tilhørende bok på 312 sider. Ola G. Okshovd (1872–1960) vokste opp i et rikt spellemannsmiljø i Øystre Slidre på slutten av 1800-talet, i en tid da hele samfunnet gikk gjennom store omveltninger og satte den gamle folkekulturen under press, samtidig som den åpnet for nye muligheter både teknologisk, sosialt og økonomisk. Dette skriver forlaget ta:lik i forbindelse med utgivelsen til Karsrud, og forklarer at dokumentasjonsproduksjonen til Karsrud er lagt til rette for ulike typer lesere og lyttere: «Bokslukaren kan pløye gjennom 300 sider. Bokbladaren kan finne nærmare 200 illustrasjonar. Sogeforteljaren kan tileigne seg nokre titals «rispo». Nerden kan finstudere 400 fotnotar. Musikklyttaren kan nyte alderdomleg felespel frå Valdres.»

De unge musikerne i Ævestaden gikk til topps i kategorien «Åpen klasse» med plata Ingen mere gråter. Ævestaden er Kenneth Lien, Levina Storåkern og Eir Vatn Strøm, tre dyktige instrumentalister og sangere. Trioen komponerer eget materiale, og tar utgangspunkt i norsk og svensk folkemusikk, forteller de på egne nettsider. I artikkelen «Frå kebabsjappe til jazzfestival» på Folkemusikk.no skildrer skribent Kjell Bitustøyl oppstarten av Ævestaden:

Dei tre møttest i ulike samanhengar gjennom studiet, og tanken om å lage ei gruppe saman dukka opp på eit seminar under Osafestivalen på Voss i 2018. Dette skjedde gjennom djupe samtaler nattestid, men dei knyter òg hendinga opp mot ei kebabsjappe på Voss. Ikkje så rart då, kanskje, at platecoveret til singelen «Stanna inte» viser dei tre nettopp på ei kebabsjappe.

Nå har gruppa en gjev pris i lomma, fulgt av juryens omtale av gruppas spill: Ævestaden leverer moderne og kompromissløs folkemusikk. På trioens debutalbum hører vi særegne vokale klanger i et tidvis mørkt og underfundig tekstlig univers. Musikerne spiller alle en rekke eldre instrumenter som de på en spennende måte blander med elektroniske effekter og innslag av improvisasjon til både norske og svenske tekster.

Årets jury har bestått av folkemusikerne Steinar Ofsdal, Ragnhild Knudsen, Georg Buljo og Ole Nilssen. Årets folkemusiker-prisen har tidligere gått til blant andre Sigrid Moldestad, Unni Løvlid, Hallgrim Hansegård, Valkyrien Allstars, Kouame Sereba, Gabriel Fliflet og Inga Juuso.