Folkelarm

Festivalen og bransjetreffet Folkelarm starter i Oslo i dag, og varer gjennom helgen. Torsdag 25. november kl. 16.00 er det debatt om kritikk i folkemusikken på Riksscenen, der Ballades redaktør Guro Kleveland sitter i panel sammen med Audun Stokke Hole, redaktør av Folkemusikk.no og bladet Folkemusikk og Mette Vårdal fra produksjonsselskapet Kultivator. (Foto: Folkelarm)

AktueltFolkemusikk

Musikk-kritikk på Folkelarm

Publisert
25.11.2021
Skrevet av
- Red.

Ballade i debatt torsdag ettermiddag om folkemusikk-kritikkens hva, hvordan, hvorfor – og ikke minst hvem.

Hva skal til for å ta ordet i den offentlige samtalen om musikken vi hører? Hvem får være kritiker, og hva slags samtaler trenger vi, ønsker vi om musikk? Diskusjonen om musikkritikk ser aldri ut til å lande, og det kan vi nok si er et sunnhetstegn. Under Folkelarm i dag er Ballades redaktør Guro Kleveland med på å diskutere kritikken i folkemusikken:

– Jeg ser fram til å møte Audun Stokke Hole fra folkemusikk.no og Mette Vårdal fra Kultivator til diskusjon om hva folkemusikk-kritikk er, om det er viktig å anmelde og kritisere folkemusikk og hvilken betydning det har at det finnes aktive arenaer for kritikk, sier hun.

Dette skjer på Riksscenen i Oslo torsdag 25. november kl. 16.00. Les mer om debatten her.

folkelarmGuro KlevelandMusikkritikk

Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng,...

Øverst fra venstre: Gabriel Fliflet, Benedicte Maurseth, Annbjørg Lien og Erlend Apneseth er noen av de rundt 50 personene fra folkemusikkmiljøet som har signert oppropet og kronikken

Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.

Hilde Fjerdingøy

Ballade radio: Stille – fem samtaler om folkemusikk

Kan man velge en tradisjon, eller eier man en tradisjon? Er det rom for glitter og glamour? Møt ti folkemusikere...

Mette Vårdal

Miljøkamp i folkemusikken?

Hva må skje med norsk folkemusikk for at den skal være førstevalget som lydspor til klima- og naturkampen? Historiker Mette...

Ozas på premieren til «Mødrenes samiske ullsjal» i oktober

Joiker mot tabuer om overgrep

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

Komponist Dagfinn Koch

Hauglands ytringsrom: Statskunstens safe space?

INNLEGG: Det å skulle pretendere å skape kunst er krevende, og kan føre til ubehag. Men det er en del...

Stillbilde fra Uniahs musikkvideo Becoming a ghost

Ballade video: Kryss i taket!

Vi jubilerer med Kajsa Balto, Uniah, Amilost, Slug Boys, Anders Buaas, Fredrick Kaasa, Volve Vokal og Masselys.

Sanger Mari Eriksmoen

Eriksmoen med en av årets beste plater – hvisking, hvesing og brøling – og en oppsiktsvekkende debut

Ballade klassisk er her: Disse seks norske bør du få med deg.