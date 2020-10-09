Joiker mot tabuer om overgrep

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

Sara Marielle Gaup, kjent fra blant annet Arvvas og Adjagas, satser sammen med søstera si Risten Anine i gruppa Ozas. De har en forpliktelse for sin egen kulturarv.

Fredag 2. oktober var premieren deres nettopp ferdig, rester av teatersminka satt fortsatt på hendene til Sara Marielle Gaup da hun og søstra satte seg ned på scenen med Ballade og lagde podkast. Hva joik betyr for en generasjon som skulle være fri for kolonisering fra majoritetskulturen. Om hvorfor så mange som fire av fem samiske kvinner har opplevd vold. Om hvorfor det er så stille rundt det. Og om fellesskapet som kan finnes i arv og symboler knytta til, og inn i, et tradisjonelt ullsjal.

– Er du samisk musiker, er du allerede politisk, mener de. Mer om det hører du i denne nye podkasten fra Ballade radio, som ble spilt inn foran og med spørsmål fra et engasjert publikum. På grunn av smittevernet måtte Ballades programleder gjenta det de hadde å si, for at det skulle bli en del av episoden.

Risten Anine og Sara Marielle Gaup mener de har en forpliktelse; som samisk kunstner er du politisk enten du vil eller ikke.

På premieren deres for Etniid ulloliinnit / Mødrenes samiske ullsjal satte Ballades Siri Narverud Moen seg ned på scenen med joikerne og snakka om åpne sår i blant samene – om hvorfor de er ekstra utsatte for tabuer, og hva som kan gi trygghet.

Denne episoden av Ballade radio er en samproduksjon mellom Riksscenen og Ballade.