Malin Pettersen, Harpreet Bansal og Tuva Syvertsen fikk henholdsvis årets musikkpris, vinnerprisen i åpen klasse og årets tekstpris under NOPAs utdelinger 9. november.

NOPA-priser til Malin Pettersen, Harpreet Bansal og Tuva Syvertsen

Publisert
10.11.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Prisene for årets verk innen musikk og tekst og i åpen klasse ble delt ut under NOPAs høstfest 9. november, og gikk til tre solide kunstnere som dekker et spenn fra country til samtidsmusikk.

Country- og americana-sangdikteren og -musikeren Malin Pettersen, fele-, folk- og rapkunstner Tuva Syvertsen og samtidskomponist og -musiker med tradisjonsrøtter, Harpreet Bansal, mottok prisene tirsdag kveld. Her ble også Christer Falck tildelt NOPAs formidlingspris, som Ballade skrev om tidligere.

NOPA-prisene består av 40.000 kroner hver, melder foreningen for komponister og tekstforfattere. Det er foreningens Sakkyndig råd som velger ut prisvinnerne innen musikk og tekst, mens NOPAs styre velger vinner av formidlingsprisen.


NOPAs musikkpris 2020 – Malin Pettersen for «Wildhorse Dream»
Dette er Malin Pettersens element som hun behersker til perfeksjon, samtidig som hun dytter sjangeren og miljøet videre med en komposisjon som er på besøk hos popsjangeren, men beholder bootsa på. Arrangementet har én fot i fortiden, én fot i fremtiden og gjør akkurat de riktige grepene for å gjøre dette verket til en nyklassiker i sin sjanger, uttalte juryen om den internasjonalt kritikerroste vinneren.

NOPAs pris i åpen klasse 2020 – Harpreet Bansal for verket «Movements»
Harpreet Bansal har laget et storslått verk med røtter solid plantet i tradisjonsmusikk, med grener som vokser friskt inn i samtiden, og peker videre fremover. Verket oser av overskudd og vitalitet, både i komposisjon og utførelse. Lytteren inviteres inn i en klanglig og melodisk verden som på samme tid er umiddelbar og kompleks, var blant juryens hedersord om prisvinnerens verk.

NOPAs tekstpris 2020 – Tuva Syvertsen for «slutte og byne»
Tuva Syvertsen har lenge vært i toppsjiktet i sin sjanger, og en viktig del av suksessen handler om høy kvalitet på tekstmaterialet. «slutte og byne» er en heseblesende, sjølgranskende, ironisk og bittersøt beskrivelse av livet i alle sine fasetter. Humor og selvironi er en krevende kunst, men teksten «slutte og byne» innfrir, og vel så det, sa NOPA-juryen om teksten til en av fjorårets store hiter.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

