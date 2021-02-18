Prøysenprisen 2020 til Valkyrien Allstars

– Hvis jeg vinner en pris noen gang, er drømmen at Kari Svendsen deler den ut, sa Tuva Syvertsen. Torsdag ettermiddag fikk hun drømmen oppfylt da hun mottok Prøysenprisen 2020 på vegne av Valkyrien Allstars.

Vanligvis deles Prøysenprisene ut under det årlige arrangementet Prøysen tel by’n, som holdes i Kulturkirken Jacob i Oslo på Alf Prøysens dødsdag, 23. november. I 2020 ble arrangementet korona-avlyst. Utdelingen ble skjøvet til i dag, og skjedde i betraktelig smalere former.

Prøysenprisen 2020 ble delt ut under NRK P2s program «Kulturstripa», der Tuva Syvertsen var gjest og snakket om Valkyrien Allstars to Spellemann-nominasjoner for albumet Slutte og byne, albumet som har fått strålende kritikker og som, i følge Tuva Syvertsen selv, er gruppas beste noensinne. – Men det sier jeg jo om hver eneste plate, da, kommenterte hun til NRK. Tuva Syvertsen har også sagt at dersom hun skulle vinne en pris noen gang, er drømmen at Kari Svendsen, en av hennes store musikalske forbilder, deler den ut. Dermed ble det slik.

Under dekke av å skulle snakke generelt om prisutdelinger som Spellemann, fikk Kari Svendsen ordet:

Kjære Tuva, min venn – det skjer mye rart om dagen, så det er fint at det drysser noen priser også. Gratulerer med nominasjoner til Spellemannn! Og på vegne av vise-Norge vil jeg gratulere deg med Prøysen-prisen 2020 også!

Tuva Syvertsen ble både overrasket og berørt: – Tusen takk, Kari, nå ble jeg skikkelig glad og rørt. Dette var utrolig hyggelig og stas.

Juryens begrunnelse lyder slik: Prøysenprisen deles i år ut til noen som har turt å gå egne veier, som har satt en sjanger på kartet og som aldri slutter å overraske. Trioen fikk sin start som innen folkemusikken som en hardingfele-trio før de gjennom Kjempesjansen fikk kontrakt med Grappa og ble nominert til sin første Spellemann. Albumet solgte for øvrig til platina i 2008. Årets vinner bruker norsk folkemusikk og tradisjonsmusikk som en grunnplanke og utforsker denne med å hente inn inspirasjon fra andre sjangre. Juryen opplever bandet som noen som aldri er redde for å ta sjanser og samtidig aldri viker fra det som er dem. Det kunstneriske holder høy kvalitet og de er unektelig seg selv i alt de produserer. De er kule, har street-cred, er upolerte, de går motstrøms og har en jevn drive. I år kom album nr 6 i rekken også det til strålende anmeldelser. Det er ingen tvil om at dette bandet har vært et viktig lokomotiv innen sin sjanger og har åpnet den for nye publikummere både på plate og som et av Norges beste liveband. Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen og juryen mener årets vinner fylles disse kriterier til fulle. Årets vinner har i tillegg en lang karriere bak seg i norsk musikkliv, og har en frontfigur som er kjent for mange gjennom sin utrolige formidlingsevne.

Valkyrien Allstars er Tuva Syvertsen, Magnus Larsen Jr., Erik Sollid og Martin Langlie. «Det er en stor ære for oss å motta Prøysenprisen 2020. Vi er alle en liten del av et større bilde, og vi er stolte av å være med på å formidle og supplere den norske sangskatten. Hilsen fire glade Prøysen-fans», meldte gruppa etter å ha fått prisen.

Vinneren av Prøysenprisen 2020 er i godt selskap, blant tidligere vinnere finnes Lillebjørn Nilsen (1983), Kari Bremnes (1998), Anne Grethe Preus (2007) og Erlend Ropstad (2019).

SE MUSIKKVIDEOEN til Valkyrien Allstars‘«Slutte og byne» i denne utgaven av Ballade video.

Alf Prøysens Hederspriser er priser opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen. Prisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens Ærespris, og har blitt utdelt siden 1974. Prisene blir delt ut til personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de sjangrene som forbindes med Alf Prøysen, opplyser prisarrangørene. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Teskjekjerringprisen gis der målgruppa er barn, og Æresprisen deles ut for langt og fortjenestfullt virke.

NOPA, Norsk viseforum og Norske barne- og ungdomsbokforfattere står for utdeling og finansiering av prisene. Juryen består av tre personer oppnevnt av de tre organisasjonene, og i 2020 har juryen bestått av Morten Abel (NOPA), Taran Bjørnstad (NBU) og Fredrik William Olsen (Norsk viseforum). Prøysenhuset er sekretariat. Med prisene følger 25.000 kroner og en minnemedalje i sølv med Alf Prøysen i profil.

