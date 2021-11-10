Christer Falck vinner av NOPAs formidlingspris

10.11.2021
Guro Kleveland

NOPA er foreningen for komponister og tekstforfattere, og deler hvert år ut en formidlingspris til de som gjør en spesiell innsats for norsk musikkliv. I år er det Christer Falck som hedres. «Musikk-Norge hadde utvilsomt vært fattigere uten årets vinner,» sier juryen.

Helt siden nittitallet har vinneren av NOPAs formidlingspris 2021 utvist et stort og hjertelig engasjement for norsk musikk. Norske artister og låtskrivere har blitt sett av ham, i tillegg har publikum nytt godt av hans mangfoldige initiativer. Vinneren har en imponerende evne til å starte prosjekter som det står respekt av, og som inspirerer andre. Der andre ser usikkerhet, tap og fiasko, ser han muligheter, musikkglede og suksess. Vinneren lever og ånder for kvalitet uavhengig av sjanger, og ser bredden i norsk musikkflora. Musikk-Norge hadde utvilsomt vært fattigere uten årets vinner.

Dette er bare utdrag av de gode omtalene en av norsk musikklivs sterkeste drivkrefter får i brevet som fulgte hedersbevisningen tirsdag kveld. I brevet fra NOPA-styret, som er det som utpeker prisvinneren, nevner de flere av Christer Falcks kjente meritter: «pasjonert platepushing» fra butikken Bennis Musikk, folkefinansiering av et utall norske plateutgivelser, bokforleggeri, nå senest med serien Norske albumklassikere, produksjoner som Kongshaug-festivalen til ære for en av norsk musikkhistories største produsenter, og selvsagt det store prosjektet Koronerulling, som Falck var med på å starte opp rett etter at pandemien stoppet verden våren 2020.

Selv kommenterer prisvinneren på Facebook at han ble tatt litt på senga da «de hyggelige folka i NOPA inviterte på middag», og han plutselig ble ropt opp på scenen som vinner av formidlingsprisen 2021.
– Min første pokal siden jeg kom på 3. plass i junior-NM i badminton i 1987. Dette var veldig stas. Tusen takk.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.
